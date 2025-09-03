Phim của Bình Bồng Bột đột ngột hủy lịch chiếu

Nhà sản xuất "Phá đám sinh nhật mẹ" thông báo dời lịch chiếu. Hiện phim chưa có thời điểm phát hành mới.

Chiều 3/9, nhà sản xuất thông báo bộ phim Phá đám sinh nhật mẹ hủy lịch chiếu. Trước đó, bộ phim dự kiến phát hành vào ngày 5/9. Nhà sản xuất hiện chưa đưa ra thời điểm công chiếu mới cũng không đề cập lý do đột ngột thay đổi lịch chiếu. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất được cho là đến từ sức nóng áp đảo của Mưa đỏ ngoài phòng vé.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) cho biết: "Bình xin chốt giản đơn là sẽ tổ chức sinh nhật lại cho mẹ vào một ngày không xa. Khi nào có ngày chính thức sẽ lại hô hào mọi người cùng đến. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ phim đầu tiên của nhà Bột".

Diễn viên Hồng Ánh góp mặt trong Phá đám sinh nhật mẹ. Ảnh: ĐPCC.

Phá đám sinh nhật mẹ là dự án điện ảnh đầu tay của Bình Bồng Bột. Tuy nhiên, anh không nhận mình là đạo diễn. Tại sự kiện showcase, anh cho biết là giám chế của dự án.

"Dù đảm nhận hầu hết công tác đạo diễn của phim nhưng tôi không dám nhận mình là đạo diễn và cũng mong mọi người gọi tôi là giám chế. Giám trong giám sát, chế trong chế tác, sáng tạo. Tôi cũng không mong Phá đám sinh nhật mẹ được gọi là phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình vì phim là thành quả chung của cả một ê-kíp, của đoàn diễn viên", anh nói.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội, diễn viên Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Kim Hải, Samuel An.

Trước phim của Bình Bồng Bột, một dự án khác là Cô dâu ma cũng đột ngột dời lịch chiếu. Ban đầu, phim công bố lịch khởi chiếu là 29/8 nhưng dời lịch phát hành sang 5/9.

Rạp Việt hiện tại đang chứng kiến sự thống lĩnh của Mưa đỏ. Đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu trong hai tuần phát hành. Đến chiều 3/9, phim ghi nhận cột mốc doanh thu kỷ lục - 453 tỷ đồng .