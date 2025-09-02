Tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh

Diễn viên Ngọc Trinh ra đi mãi mãi ở tuổi 52 vào sáng 1/9. Trước khi mất, nữ nghệ sĩ còn nhiều dự định, kế hoạch dang dở.

Hai tuần trước khi mất, diễn viên Ngọc Trinh vẫn cập nhật nhiều bài đăng, hình ảnh trong các khoảnh khắc đời thường, đi diễn, du lịch. Cô đi cà phê, nói chuyện và bàn bạc các ý tưởng về công việc cùng đồng nghiệp.

Không ai ngờ, chỉ ít ngày sau, Ngọc Trinh lâm bệnh rồi hôn mê và qua đời vào sáng 1/9 sau thời gian điều trị. Gia đình giữ kín thông tin về bệnh tình của nữ diễn viên cho đến giây phút cuối cùng.

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ ở tuổi 52 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả thương tiếc. Bởi trong hai thập kỷ làm nghề, Ngọc Trinh không chỉ miệt mài với phim ảnh, mà còn tâm huyết trên sân khấu kịch, đi dạy và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ học trò.

Lễ tang kín đáo, riêng tư

Lễ tang diễn viên Ngọc Trinh diễn ra kín đáo, riêng tư trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm ở phường Vườn Lài (phường 2, quận 10 cũ), TP.HCM. Các chị em trong gia đình, đứng ra lo liệu hậu sự cho nữ diễn viên. Đại diện người nhà cho biết đây là nhà bà ngoại của Ngọc Trinh.

Ở cổng vào địa điểm tổ chức tang lễ, gia đình đặt biển báo cấm livestream, chụp hình và quay phim. Theo người thân, quy định này để đảm bảo lễ tang diễn ra trật tự, yên tĩnh, theo nguyện vọng trước khi mất của cố diễn viên.

Người cháu của Ngọc Trinh chia sẻ diễn viên ra đi thanh thản, tại nhà riêng vào sáng 1/9. Trong thời gian cô điều trị bệnh, gia đình giữ kín thông tin vì không muốn gây ra những ồn ào hay lo lắng cho đồng nghiệp, công chúng. Đồng thời, người thân cũng muốn giữ những hình ảnh đẹp nhất của Ngọc Trinh cho đến khi ra đi.

Diễn viên Ngọc Trinh giữ kín thông tin bệnh tình trước khi qua đời.

Trong căn nhà nhỏ, phủ kín vòng hoa viếng của các nghệ sĩ Việt. Tấm di ảnh Ngọc Trinh được người thân chọn lựa từ hình ảnh đẹp nhất của cô khi diện áo dài, mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ lúc sinh thời. Túc trực bên linh cữu là người thân của cố diễn viên. Những ngày qua, họ nén nỗi đau để chu toàn hậu sự cho cô.

Từ tối 1/9, các nghệ sĩ như Việt Hương, Quyền Linh, Gia Bảo, Hùng Thuận, Hòa Hiệp, Thúy Hạnh… đã đến thắp hương và tiễn biệt người đồng nghiệp gắn bó nhiều năm.

Hành trình dang dở của Ngọc Trinh

Sau khi thắp nén nhang tiễn biệt đàn chị, Gia Bảo cho biết sự ra đi đột ngột của diễn viên Ngọc Trinh khiến cả giới sân khấu bất ngờ, bàng hoàng. Trong hơn hai thập kỷ làm nghề, Ngọc Trinh có sự gắn bó mật thiết và đóng góp lớn cho sân khấu kịch TP.HCM.

Hiếm có một diễn viên nào diễn trải dài các sân khấu từ 5B, kịch Sài Gòn, Idecaf, Trần Cao Vân, kịch Phú Nhuận, Thế Giới trẻ, Nhà văn hóa Thanh Niên, Nhà hát kịch Thành phố..., như Ngọc Trinh. Và trong các vở kịch, cô đều được giao những vai quan trọng, đóng chính nhiều vở.

Ngay từ khi nhỏ, Gia Bảo đã thần tượng Ngọc Trinh và theo dõi hầu hết vở của đàn chị. Sau đó, anh có dịp đứng chung sân khấu của diễn viên Ngọc Trinh trong một số vở.

"Cô nổi tiếng rất nhanh với các vở kịch đình đám, làm việc cùng nhiều đạo diễn lừng danh và nghệ sỹ nổi tiếng hạng nhất của làng kịch nghệ TP.HCM. Cô là một diễn viên rất sáng giá được hầu hết sân khấu kịch săn đón thời điểm đó. Khi tôi lớn lên một chút, cô rủ đi tấu hài, dự án lớn nhỏ gì cũng đồng hành. Hai cô cháu cộng tác thường xuyên hơn khi về Thế giới Trẻ vào năm 2010. Sau đó, cô mở nhóm kịch diễn ở rạp Công Nhân, tôi cũng qua diễn trụ với cô 3,4 vở. Đêm nào tôi cũng chở cô về, tâm sự đủ thứ trên đời", Gia Bảo nhớ lại.

Những năm gần đây, Gia Bảo và Ngọc Trinh ít có dịp để làm việc chung. Nhưng hai người vẫn hay nhắn tin hỏi han, chia sẻ. Dưới các bài đăng của Gia Bảo, nữ diễn viên luôn để lại bình luận động viên.

Ngọc Trinh gắn bó, tâm huyết với sân khấu kịch ở TP.HCM.

Một tháng trước, khi Gia Bảo đưa con gái về chung cư, đi qua nhà của Ngọc Trinh, thấy cô nhưng không kịp nói chuyện.

"Giờ muốn gọi cô cũng không được nữa. Sinh lão bệnh tử chẳng ai muốn. Nhưng cô đi đột ngột quá. Hai tháng nữa là cô hoàn thành luận án cao học. Mọi thứ còn dang dở. Cô vẫn còn cống hiến cho sân khấu. Cô luôn cười, sống tích cực. Trên tấm di ảnh, cô vẫn cười rất tươi. Người nghệ sĩ không già đi, gương mặt trẻ măng và giọng nói the thé nhưng bắt tai. Cô sợ già, sợ xấu nên khi cô đi vẫn đẹp rạng ngời. Xeo của Tiếng giày đêm, bé Tư của Yêu Thầy, Xàng của Trái tim nhảy múa, bé Ba của Đời như ý … và để đời là Vy của Mùi ngò gai..., Gia Bảo bày tỏ.

Nhớ về Ngọc Trinh, đạo diễn Thu Phương chia sẻ cuộc gặp cuối cùng giữa cả hai vào hơn hai tuần trước. Khi đó, hai người cùng đi cà phê, nói nhiều chuyện. Nữ diễn viên Ngọc Trinh vẫn xinh đẹp, tươi vui và nhiều năng lượng.

Đồng nghiệp cho biết Ngọc Trinh còn nhiều dự định, mong muốn trước khi mất.

"Chị em mình đang làm dở dang công việc với nhau. Sao đột ngột như vậy. Chị lạnh hết cả người, muốn ngạt thở, không tin nổi luôn em ơi", Thu Phương đau buồn khi nghe tin buồn về đồng nghiệp.

Đóng chung vở Mưa bóng mây với Ngọc Trinh, Hòa Hiệp chia sẻ những hình ảnh của cô trên sân khấu. Hòa Hiệp cho biết dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem. Sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh khiến anh đau buồn, xót xa.

"Bà Vy ơi. Sao bà Vy bỏ ông Khanh ra đi rồi. Vở diễn này chị em ta thật nhiều kỷ niệm. Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy. Giờ bà Vy bỏ đi rồi, ông Khanh biết diễn cùng ai", Hòa Hiệp chia sẻ.

MC Đại Nghĩa cho biết anh nhận tin dữ về đồng nghiệp trước giờ bước ra sân khấu. Sự bàng hoàng, cảm giác chống chếnh bao trùm Đại Nghĩa cùng các đồng nghiệp.

"Chị đã gắn bó với em cả một quãng đời tuổi trẻ mà khi ấy em đầy sóng gió. Chị đã an ủi, động viên em mỗi ngày, trò chuyện cho em nguôi ngoai. Rồi bao nhiêu vở diễn trên sân khấu và truyền hình mà chị em đã từng diễn chung với nhau nữa. Thương tiếc chị, chị ơi. Đêm nay trời nổi cơn giông gió để khóc một vì sao rơi", Đại Nghĩa tiễn biệt diễn viên Mùi ngò gai.