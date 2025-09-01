Hình ảnh Ngạn hội ngộ Hà Lan 'Mắt biếc'

Diễn viên Trúc Anh vừa chia sẻ hình ảnh gặp lại diễn viên Trần Nghĩa sau nhiều năm. Sự thay đổi của bộ đôi "Mắt biếc" gây chú ý.

Trên trang cá nhân, diễn viên Trúc Anh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Trần Nghĩa sau nhiều năm. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo dài trắng, đeo khăn rằn đứng cạnh Trần Nghĩa với bộ quân phục. "Tình đầu. Viết tiếp chương mới cho cuộc tình này", Trúc Anh chú thích dưới những bức ảnh.

Loạt ảnh nhanh chóng được chia sẻ và quan tâm lớn từ công chúng. Trên các nền tảng mạng, khán giả thích thú trước khoảnh khắc Hà Lan hội ngộ Ngạn sau nhiều năm đóng Mắt biếc.

Ngoài ra, sự thay đổi về vẻ ngoài của bộ đôi cũng gây chú ý. Trần Nghĩa trông chững chạc hơn sau 6 năm. Trúc Anh cũng thay đổi khá nhiều về sắc vóc.

Diễn viên Trúc Anh và Trần Nghĩa hội ngộ sau nhiều năm. Ảnh: IGNV.

"Dễ thương quá, mong anh chị đóng chung lại trong một dự án điện ảnh"; "Nhớ Hà Lan và Ngạn, mới đó mà 6 năm rồi"... là những bình luận từ khán giả.

Trúc Anh và Trần Nghĩa được khán giả biết đến nhiều nhất sau dự án điện ảnh Mắt biếc của Victor Vũ. Sau đó, cô tiếp tục tham gia dự án phim Thiên thần hộ mệnh cũng của nam đạo diễn ra rạp giữa năm 2021.

Nhiều năm qua, cô không tham gia thêm bộ phim điện ảnh nào khác. Trúc Anh sống kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Đến đầu năm nay, nữ diễn viên thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Trúc Anh cho biết trước Tết Nguyên đán, cô từng nặng gần 82 kg. Lúc đó, Trúc Anh rất sốc. Cô bắt đầu áp dụng chế độ siết cân nặng bằng tập luyện và ăn uống từ ngày 6/3. Tính đến thời điểm hiện tại, Trúc Anh đã giảm khoảng 10 kg. Cân nặng hiện tại của cô hơn 72 kg.

"Cảm ơn các bạn trong team đã không ngại vất vả và luôn tận tâm trong công việc. Yêu mọi người. Đây là một hành trình dài nhưng tôi sẽ cố gắng", Trúc Anh chia sẻ.

Trong khi đó, sau Mắt biếc, Trần Nghĩa tham gia nhiều dự án phim truyền hình.