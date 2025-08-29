Cuộc đấu căng thẳng chưa từng có của phim Việt

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến cuộc đua phòng vé bất ngờ chưa từng thấy. Sức nóng của “Mưa đỏ” đang tạo một khoảng cách khá xa đối với những dự án điện ảnh khác.

Thế chân kiềng của điện ảnh Việt đã tìm được cột mốc thứ ba. Sau hai mùa phim lớn nhất gồm Tết Nguyên đán và 30/4, thị trường phim nội địa xuất hiện mùa phim lễ Quốc khánh 2/9.

Năm nay, mùa phim 2/9 chứng kiến cục diện cuộc đấu căng thẳng chưa từng thấy, khi Mưa đỏ - một phim chiến tranh cách mạng - liên tiếp tạo ra những kỷ lục về doanh thu ngoài rạp. Tốc độ hốt tiền của bộ phim đến từ nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đang khiến giới quan sát lẫn khán giả yêu phim kinh ngạc.

Trong khi đó, Làm giàu với ma 2 - bộ phim của Trung Lùn - với sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc cũng chính thức gia nhập đường đua.

'Mưa đỏ' - 'bão' doanh thu

Năm ngoái, đường đua phim Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9, là cuộc đấu giữa phim điện ảnh Làm giàu với ma 1 (Trung Lùn) và Hai Muối (Vũ Thành Vinh). Hai bộ phim đều là “phép thử” của hai đạo diễn lần đầu nhảy vào thị trường điện ảnh. Đều thuộc đề tài phim gia đình và tập trung nói về tình cha - con, những mâu thuẫn thế hệ nhưng Làm giàu với ma - Hai Muối có doanh thu khá chênh lệch. Trong khi bộ phim của Trung Lùn ghi nhận con số gần 130 tỷ đồng , Hai Muối chỉ dừng lại ở khoảng 40 tỷ đồng .

Năm nay, màn ảnh rộng ghi nhận một cuộc đua căng thẳng và đầy bất ngờ.

Chỉ trong vòng một tuần khởi chiếu, Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền cầm trịch đã phá vỡ những kỷ lục, không chỉ đối với thể loại phim chiến tranh cách mạng, mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường phim thương mại.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, tốc độ kiếm tiền của Mưa đỏ chỉ xếp sau Bộ tứ báo thủ (tháng 2). Theo đó, bộ phim Tết của Trấn Thành mất khoảng 5 ngày để chinh phục cột mốc 200 tỷ đồng . Với Mưa đỏ, con số này là 7 ngày.

Cơn sốt của Mưa đỏ đã vượt qua Địa đạo, tạo ra một mức độ lan tỏa rộng rãi. Ngoài thời điểm phim ra mắt đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ thực sự thuyết phục khán giả bằng chất lượng nghệ thuật và cách tiếp cận mới mẻ, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền nhận 'bão' doanh thu.

Thứ nhất, bộ phim đã tạo sức lan tỏa cộng hưởng. Thành công của Địa đạo đã khởi động lại niềm tin của khán giả với dòng phim chiến tranh và Mưa đỏ như “ngọn lửa tiếp nối” được đón nhận nồng nhiệt hơn. Khán giả bước vào rạp với tâm thế sẵn sàng và kỳ vọng lớn.

Thứ hai, Mưa đỏ không chỉ tái hiện khốc liệt của chiến trường mà còn chạm đến cảm xúc người xem bằng những câu chuyện cá nhân, những lát cắt nhân văn. Sự cân bằng giữa sử thi và đời thường khiến khán giả dễ đồng cảm hơn. Đồng thời, kỹ xảo, bối cảnh, âm thanh được đầu tư công phu, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, giúp phim hấp dẫn cả về hình thức.

Thứ ba, năm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tinh thần dân tộc đang lên rất cao. Khán giả trẻ vốn ưa thích phim giải trí thuần túy cũng đã tìm thấy trong Mưa đỏ một sự hấp dẫn khác - vừa mang tính giải trí, vừa nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Điều này khiến phim không chỉ dừng lại ở rạp chiếu mà còn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần kéo dài “sức nóng” doanh thu.

"Tôi tin rằng bộ phim sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim chiến tranh cách mạng ở Việt Nam và chứng minh rằng nếu được đầu tư nghiêm túc, dòng phim này hoàn toàn có thể chinh phục khán giả đại chúng", ông Sơn nói với Tri Thức - Znews.

Tình thế chưa từng có ở rạp Việt dịp lễ 2/9

Không để Mưa đỏ "một mình một cõi", dự án điện ảnh Làm giàu với ma 2 chính thức gia nhập đường đua phim dịp lễ 2/9 năm nay. Chiếu sớm từ 27/8, đến nay, phim đạt con số doanh thu gần 11 tỷ đồng . Hiện bộ phim của Trung Lùn đang có số lượng suất chiếu trung bình mỗi ngày khoảng 1.800. Tác phẩm đang đứng ở vị trí thứ hai về doanh thu trong bảng tổng sắp.

Làm giàu với hai 2 có một dung hoàn toàn độc lập, không liên quan đến phần trước đó. Câu chuyện xoay quanh hành trình đưa thi thể Anh Thư (Ngọc Xuân) - một diễn viên nổi tiếng không may qua đời sau tai nạn - trở về quê nhà. Linh hồn cô chưa thể siêu thoát vì vẫn còn tâm nguyện gặp lại con. Để đổi lấy sự giúp đỡ, hồn ma Xuân hứa tặng chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng . Song món “báu vật” này đã khơi dậy lòng tham của những người tham gia, khi ai cũng mong muốn chiếm trọn phần thưởng. Cũng từ đó, chuyến đi trở thành chuỗi tình huống tréo ngoe, dở khóc dở cười.

Nhìn chung, Làm giàu với ma 2 có cải thiện về chất lượng so với bộ phim một năm trước đó. Điểm mạnh của tác phẩm là việc xây dựng được những miếng hài duyên dáng, đa dạng, tạo được không khí giải trí khi thưởng thức. Dàn diễn viên mạnh ở khả năng diễn hài như Võ Tấn Phát, Hoài Linh có nhiều đất thể hiện, qua đó có màn thể hiện tương đối tròn trịa.

Chuyện phim được triển khai với cấu trúc khá rõ ràng, từ khâu thiết lập tính cách và mong muốn của từng nhân vật cho đến cách họ trải qua biến cố và dần thay đổi. Tuy nhiên, vì tham vọng đưa vào quá nhiều chi tiết, phần đầu phim tạo cảm giác lộn xộn, chắp vá khi phải giới thiệu hàng loạt nhân vật cùng lúc. Chỉ đến khi bước vào hành trình đổi lấy chiếc nhẫn, với những mảng hài được cài cắm xuyên suốt, bộ phim mới trở nên mạch lạc và dễ theo dõi hơn.

Ở các phân đoạn cao trào, cách xử lý có phần vội vàng. Việc sử dụng nhiều thủ pháp mồi chài cảm xúc đôi khi mang lại cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên. Ngoài ra, vì để tạo những mảng miếng hài, nhân vật đôi khi cũng hành động thiếu logic. Dẫu vậy, tổng thể đây vẫn là một tác phẩm có chất lượng ổn, phù hợp với khán giả yêu thích thể loại hài.

Dựa trên một số dữ liệu ban đầu tại phòng vé, khả năng phim có Hoài Linh, Tuấn Trần vượt qua được cơn sốt Mưa đỏ tại dịp lễ 2/9 điều không thể xảy đến. Tuy nhiên, Làm giàu với ma 2 có thể ăn nên làm ra sau dịp lễ, nếu hiệu ứng truyền miệng tốt.

Làm giàu với ma 2 đang giữ vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu, chỉ sau Mưa đỏ.

Mùa phim Việt trong dịp lễ năm nay cũng chứng kiến tình cảnh chưa từng có, khi một dự án khác là Cô dâu ma (phim kinh dị hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam), phải đột ngột dời lịch chiếu. Ban đầu, phim ấn định ngày công chiếu là 29/8, đối đầu trực diện với phim Làm giàu với ma 2. Song sát ngày diễn ra buổi công chiếu phim tại TP.HCM, nhà sản xuất đột ngột dời lịch sang 5/9.

Sau mùa phim lễ lớn thứ ba trong năm, thị trường điện ảnh Việt tiếp tục sôi động với cuộc đấu của ba dự án gồm Cô dâu ma (đạo diễn Lee Thongkham); Phá đám sinh nhật mẹ (Thanh Bình) và Khế ước bán dâu (Lê Văn Kiệt).

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi phim Việt nối đuôi nhau trình làng trong tháng 9, gồm Tử chiến trên không, Đồi hành xác, Bịt mắt bắt nai, Có chơi có chịu...

Cùng kỳ các năm trước, tháng 9 vốn được xem là "vùng trũng" của thị trường phim Việt, song điều trái ngược đã xảy đến. Bức tranh phim Việt trong tháng cuối cùng của quý III bùng nổ với nhiều đầu phim với các thể loại, đề tài khác nhau, tạo ra sự sôi động hiếm thấy.