Hoài Linh: 'Tôi vẫn phải uống thuốc ngủ'

Nam nghệ sĩ chia sẻ hiện tại, cuộc sống của anh nhẹ nhõm, đơn giản. Anh không còn bị tác động bởi vấn đề kinh tế.

Trái ngược sự hồi hộp, căng thẳng trong lần xuất hiện trước truyền thông ở Làm giàu với ma vào năm ngoái, Hoài Linh trông thoải mái, tự tin hơn khi trở lại với phần hai trong series cùng tên.

Cũng khác hẳn với những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng về sức khỏe, bệnh tình, Hoài Linh khẳng định anh vẫn khỏe, ngoại trừ mỗi ngày vẫn phải đều đặn uống thuốc điều trị ung thư tuyến giáp và thuốc ngủ.

“Nhiều trang, kênh TikTok đưa hình ảnh, nói tôi sắp chết, đột quỵ. Sau đó, người thân khắp nơi gọi điện hỏi thăm. Tôi mới cười và nói lại: ‘Nếu con có chuyện gì, mẹ con phải là người thông báo đầu tiên với dì và các anh chị trước, đâu cần đến người ngoài đưa tin. Thật sự, tôi chỉ sợ phiền mọi người thôi, còn bản thân thì quen rồi”, nghệ sĩ nói.

Hoài Linh và Trung Lùn: Ai cứu ai?

Sau Làm giàu với ma 1, chủ đề nhận được lượt tiếp cận và bàn tán khá nhiều trên mạng: Hoài Linh đã cứu Trung Lùn hay ngược lại. Với góc nhìn của người trong cuộc, anh thấy thế nào? Ai đã cứu ai?

Tôi nghĩ một người không thể nào cứu một ê-kíp. Và ngược lại. Sau khi một bộ phim ra mắt, mỗi người nhìn nhận nó ở một góc độ khác. Khán giả thì khác. Người trong nghề lại đánh giá khác hơn. Hoặc giới quan sát, review, nhà báo thì cảm nhận kiểu khác. Riêng góc của tôi thấy như vậy, phim nào cũng có sạn cả, nếu cố tình nhặt ra.

Riêng với Trung Lùn, nếu cứ khen không thì sẽ hư đó. Trung phải nhận những lời chê, góp ý, sẽ biết thay đổi và cố gắng.

Hoài Linh, đạo diễn Trung Lùn, Tuấn Trần trong buổi công chiếu phim.

Hỏi thật, nếu phát súng mở màn không có doanh thu gần 130 tỷ, liệu anh có chấp nhận đóng phần hai?

Lúc mới đầu, tôi cứ nghĩ Làm giàu với ma 2 sẽ tiếp nối câu chuyện của phần 1. Nhưng không phải, hai nội dung hoàn toàn khác biệt, chỉ chung series thôi. Tự nhiên bản thân thấy khỏe hơn, thả được tâm lý khác mà không phải quá áp lực. Khi Trung Lùn và nhà sản xuất mời tiếp sau phần 1, tôi nhận thôi vì làm cho có anh có em. Sau phần hai, không biết Trung Lùn còn mời không (Cười).

Nhưng dù sao, tôi cũng làm cho em mình hai phim là được rồi.

Hơn nữa, nếu phần một, vai của tôi nặng nề về tâm lý, đến phần này, tôi được thả về sở trường là diễn viên hài nên tung tẩy với mảng miếng. Nói chung, khán giả sẽ thích đó, vì được cười hả hê.

Còn doanh thu, chắc chắn là không phải lý do tôi trở lại. Hồi trước đây, có những phim mà không chỉ nhà sản xuất, tôi cũng đặt mục tiêu hướng đến trăm tỷ, vài trăm tỷ.

Nhưng khán giả bây giờ họ khác lắm. Phim ảnh thì nhiều. Người xem biết cách tự chọn lựa. Và họ cũng sẽ ủng hộ những dự án được làm chỉn chu, ngày một tốt hơn. Nói hơi ngoài lề một chút, ví dụ gần đây có Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Bởi hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả họ nhìn nhận được cái hay của đạo diễn, kịch bản phim và dàn diễn viên. Trước đó, tôi tưởng Địa đạo đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn Mưa đỏ sẽ còn hơn nhiều.

Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể. Những con số doanh thu 100 tỷ, 200 tỷ đồng hay sẽ lên một mức cao hơn, sẽ đến một cách không ai ngờ tới.

Nhưng rõ ràng tâm thế lần trở lại này của anh cũng khác hẳn?

Tôi rất mong được làm việc. Ngoài Làm giàu với ma, sắp tới, tôi còn nhận vài dự án phim nữa. Còn cuối tuần thì tập trung cho sân khấu. Hàng ngày, tôi đi tập tành, cuối tuần diễn, vui lắm. Tôi luôn nói với trợ lý rằng: ‘Lịch phim hay show ở tỉnh, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng ít nhất, em phải chừa lịch thứ 7, Chủ Nhật ra, để anh được sống với đam mê’.

Tôi già rồi, không phải làm việc kiểu bán mạng như xưa được nữa.

Bây giờ, đi đóng phim, gặp khán giả ở các tỉnh, được chào đón nồng nhiệt là vui lắm. Đợt quay Làm giàu với ma 2 ở An Giang, đoàn phim ghi hình đúng vào giờ tan trường, các học sinh đứng kín ở cầu và hai bên bờ. Nghệ sĩ được khán giả yêu thương và ủng hộ thì sướng không thể tả.

'Tôi sống đơn giản'

Anh tự dặn mình điều gì khi hoạt động nghệ thuật sôi nổi trở lại?

Tôi thấy làm nghệ thuật không có ranh giới. Nghệ sĩ cũng không tự đặt giới hạn cho mình. Đủ sức khỏe thì còn làm. Còn phục vụ khán giả một cách chính thống thì làm.

Không còn bận tâm bởi tiền bạc, lý do lớn nhất anh đóng phim, diễn kịch?

Tôi bây giờ không bị tác động vấn đề kinh tế. Mẹ ở với tôi nhưng không phải mỗi mình tôi lo. Các anh chị em đều xúm vào lo chung.

Bản thân tôi thì sống đơn giản. Cơm ngày hai buổi với mắm khô, thêm chút thịt cũng được. Tôi không phải bận tâm nhiều đến của ăn của để. Tôi cũng lo xong hết cho gia đình. Tâm nguyện lớn nhất cũng đạt thành. Thì thôi. Giờ không phải suy nghĩ gì nữa, nhẹ lòng lắm rồi. Tôi muốn làm gì mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần thoải mái.

Sống với mẹ là tôi như chăm một đứa trẻ em trong nhà. Mẹ muốn làm gì là tôi chiều hết. Muốn sang Mỹ ở vài tháng hay về Việt Nam đều được.

Mẹ tôi đều không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần các con khỏe mạnh. Có một năm, tôi đi diễn Tết triền miên thì mẹ giận lắm. Tôi nhớ mùng 3 Tết mà vẫn bị mẹ la rồi cả gia đình phải họp. Nhưng giận vậy thôi, khi tôi ngủ là thấy mẹ vô nhẹ nhàng kéo mền, hôn tôi.

Nghệ sĩ cho biết sắp tới, anh nhận thêm vài dự án phim.

Vấn đề sức khỏe có còn là cản trở?

Cái nghề nghệ sĩ là nó khác. Trước đây, thời còn làm show, diễn kịch ở Trống Đồng, thậm chí một bên là cô y tá, bác sĩ, một bên là hai bình oxy. Sau khi diễn xong, tôi vừa thay đồ, vừa nghe điện thoại, rồi chích thuốc. Cỡ như vậy mà lên sân khấu còn làm được.

Bây giờ, huyết áp, tim đều ổn, chỉ có ăn uống không điều độ thì dạ dày ảnh hưởng chút xíu. Nhưng đi đoàn phim, ăn uống điều độ, tôi cảm thấy khỏe hơn. Tính ra, tôi hợp với cơm đoàn phim, đi tập kịch. Dạo này còn mập lên.

Tôi có ăn rau rồi, nhưng khô mắm vẫn chủ đạo. Dọn cơm lên là phải có chén mắm ớt, chứ không thấy lãng lắm. Dạo này, lâu lâu, tôi lại lên cơn thèm ốc luộc, ốc hấp sả lúc nửa đêm. Trước giờ không có chuyện này đâu. Nhưng bây giờ lại tự nhiên thèm ngang. Xong mấy đứa chạy ra quán ốc mua về cho tôi ăn.

Món sang nhất mà tôi ăn có lẽ là vịt quay, gà luộc. Vì tôi không ăn được súp. Mọi người hay bảo ăn súp bào ngư, vi cá đi nhưng tôi chịu thua.

Những thông tin tiêu cực về sức khỏe, bệnh tình lan truyền trên mạng có đến tai anh?

Tôi đọc nhiều lắm. Nhiều trang, kênh TikTok đưa hình ảnh, nói tôi sắp chết, đột quỵ. Sau đó, người thân khắp nơi gọi điện hỏi thăm. Tôi mới cười và nói lại: ‘Nếu con có chuyện gì, mẹ con phải là người thông báo đầu tiên với dì và các anh chị trước, đâu cần đến người ngoài đưa tin'. Thật sự, tôi chỉ sợ phiền mọi người thôi, còn bản thân thì quen rồi.

'Tôi chưa muốn hoạt động mạng xã hội'

Ra là anh vẫn sử dụng mạng xã hội à?

Tôi thấy nếu mình xem cái gì nhiều thì nó lại hiện lên nhiều trên mạng xã hội. Nói chung, mạng xã hội có hai mặt, tích cực và cả tiêu cực. Tích cực là bây giờ nhiều bạn trẻ nổi lên trên mạng xã hội được các nhà làm phim để ý. Từ đó, cơ hội làm nghề dễ dàng hơn thế hệ của chúng tôi ngày xưa.

Vậy anh có ý định trở lại hoạt động trên các nền tảng mạng?

Từ sau khi bố mất, cũng khoảng 3-4 năm, tôi đã không hoạt động trên mạng xã hội, từ Facebook, YouTube nữa. Thôi tôi nghĩ cứ từ từ. Bây giờ mà đăng bài thì cũng đi rẫy, ăn khô mắm... Thủng thẳng đã. Đằng nào già rồi cũng về vườn. Lúc đó, tha hồ quay (Cười).

Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh trong lần trở lại với Làm giàu với ma 2.

Còn game show hay kinh doanh thì sao?

Tôi không còn phù hợp nữa. Như tôi đã nói là nếu có những chương trình truyền hình về bảo tồn văn hóa mời thì tôi sẽ nhận. Còn game show giỡn hớt, nhảy nhót thì thôi. Tuổi tôi không cho phép nữa. Nhìn chướng lắm.

Còn mọi người hỏi có kinh doanh không. Thật sự, tôi cũng không có máu kinh doanh. Bằng chứng là trước đây, tôi mua miếng đất hơn 2 tỷ đồng , sau nhiều năm, giá giảm xuống còn 1,7 tỷ đồng . Tôi không biết sao nữa.

Cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản, sáng dậy lúc 7h, sau đó đem lồng chim ra phơi nắng. Tôi sống cùng mẹ, lâu lâu thì xuống nhà thờ Tổ để cắt cỏ, tỉa cây, nếu vào mùa nắng.