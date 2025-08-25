Hoài Linh nói về việc Phước Sang đóng phim

Ở "Làm giàu với ma" 2 của Trung Lùn, Phước Sang tham gia một phân cảnh ngắn trong phim. Hoài Linh cho biết bất ngờ khi thấy đồng nghiệp trở lại.

Chiều 25/8, tại sự kiện họp báo công chiếu phim Làm giàu với ma 2, Hoài Linh chia sẻ về vai nhiếp ảnh gia trong dự án điện ảnh và những áp lực sau thành công về doanh thu của phần đầu tiên.

Đáng chú ý, ngay khoảng 30 phút đầu phim, Hoài Linh có cảnh ngắn, đóng chung với Phước Sang. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, cặp đôi có dịp hợp tác chung.

Hình ảnh Hoài Linh trong phim Làm giàu với ma 2. Ảnh: ĐPCC.

Hoài Linh chia sẻ anh hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Phước Sang trong dự án. Đây là bất ngờ mà đạo diễn Trung Lùn giữ kín đối với cả ê-kíp.

"Cảnh đó quay ở một tiệm bán máy chụp hình. Nhưng tôi không nghĩ chủ tiệm đó là anh Phước Sang. Khi bước vào bối cảnh, tôi thấy anh Phước Sang gầy đi, đi lại khó khăn, rất tội. Trung Lùn mới bước vô và động viên anh Phước Sang: 'Anh ráng quay nha'. Dĩ nhiên là lời thoại anh hơi chậm nên cũng thương. Tôi có nói chuyện với anh một chút", Hoài Linh kể.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Trung Lùn cũng chia sẻ hình ảnh Phước Sang trên phim trường của Làm giàu với ma 2.

Thời điểm ấy, Phước Sang được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh di chuyển chậm từng bước và khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Song sức khỏe của Phước Sang cải thiện, thần sắc tốt hơn sau thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu.

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ ở một ghế nhỏ bên lề đường. Khi Trung Lùn dặn dò, động viên đàn anh giữ sức khỏe, Phước Sang ra hiệu bằng tay.

Đến giữa tháng 8, nghệ sĩ Phước Sang bất tỉnh và được con trai đưa vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Tới 16/8, diễn viên Phương Bình cho biết Phước Sang đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn hồi sức.