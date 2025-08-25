Huyền Baby hoảng loạn khi đu dây từ độ cao 30 m

Trong tập mới nhất của show thực tế Chiến sĩ quả cảm, Huyền Baby, Lan Ngọc, Minh Hằng là các khách mời. Họ vào vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa nhà hơn 30 m.

Ngoài dàn cast cố định là 12 nam nghệ sĩ, ở tập 5, chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm có thêm sự góp mặt của nhiều diễn viên, ca sĩ, gồm Lan Ngọc, Minh Hằng, Huyền Baby và Trang Pháp. Ngoài ra, Salim (vợ Long Hạt Nhài) và Huỳnh Khánh Vy (vợ Phan Mạnh Quỳnh) cũng góp mặt trong tập này.

Dàn khách mời đóng vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa nhà hơn 30 m. Tại đây, các chiến sĩ nhập vai phải trải qua thử thách giải cứu các nạn nhân bằng xe thang cứu nạn cứu hộ và ròng rọc thả chậm.

Lan Ngọc lơ là ở thử thách chữa cháy

Mở đầu tập 5, việc các khách mời nữ xuất hiện đột ngột, không báo trước khiến dàn cast đều bất ngờ. Trong đó, Long Hạt Nhài “đứng hình” vì phải trực tiếp giải cứu bà xã Salim. “Trong một giây phút nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa nạn nhân Salim ra ngoài”, Long Hạt Nhài nói. Sau đó, anh đưa Salim xuống đất an toàn.

Dàn nữ nghệ sĩ tham gia tập 5 của Chiến sĩ quả cảm.

Các khách mời như Trang Pháp, Lan Ngọc hay Minh Hằng đều bình tĩnh và phối hợp với các chiến sĩ. Trong khi đó, Huyền Baby thể hiện sự hoảng loạn khi thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc. Cô lo lắng, mặt tái mẹt khi bắt đầu đu dây từ độ cao hơn 30 m. Khi đã tiếp đất an toàn, Huyền Baby bày tỏ đây là thử thách lớn trong đời của cô. “Tôi rất sợ hãi nhưng may mắn là nhờ sự hỗ trợ, động viên của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua”, cô cho biết.

Tiến Luật tỏ ra đồng cảm với đàn em. Bởi anh cũng là người mắc chứng sợ độ cao. Mỗi thử thách phải đối mặt với độ cao, nghệ sĩ đều run rẩy và không giữ được sự bình tĩnh.

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội).

Ninh Dương Lan Ngọc thiếu nghiêm túc khi lắp lăng vòi.

Trong phần thi, các nghệ sĩ khách mời được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân. Dàn cast chia thành hai đội và bước vào cuộc thi đấu.

Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị Tiến Luật, Ngô Kiến Huy “bóc phốt” vì tự tin đến mức không lắng nghe hướng dẫn và có màn thể hiện sai lệch. Cô lắp ngược lăng vòi, đứng sai vị trí để dập lửa từ bình gas. Sau thử thách, nữ diễn viên chia sẻ: “Không biết khán giả sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất thích các anh trong hình ảnh người chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này. Mặc trên mình bộ đồng phục của những người chiến sĩ thầm lặng, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng việc các anh làm”.

Kết quả cuối cùng, đội của Khánh Vy, Minh Hằng và Trang Pháp giành chiến thắng.

Ngô Kiến Huy, Bảo Lâm kiệt sức

Sau một ngày tham gia các thử thách, huấn luyện và hội thi, 12 nghệ sĩ nam vẫn chưa được nghỉ ngơi khi tiếng còi báo cháy bất ngờ vang lên vào lúc đang ăn dở bữa cơm tối. Như một phản xạ, các chiến sĩ nhập vai lập tức gác lại mọi hoạt động, khoác lên mình đồng phục để có mặt tại hiện trường.

Trong tình huống thực chiến lần này, Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy toàn bộ lực lượng tham gia xử lý và phân làm 4 tổ công tác: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát - Sơ tán.

Thử thách nói trên đòi hỏi sức bền, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Dàn cast phải mang trên người khoảng 20 kg dụng cụ chữa cháy, di chuyển gấp rút từ tầng 1 lên tầng 7 chung cư bằng thang bộ. Khi lên đến nơi, họ tiến hành các thao tác để dập lửa và giải cứu các nạn nhân đang hoảng loạn.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ:“Trên người tôi là cả bộ đồ và dụng cụ rất nặng đang trì tôi xuống. Có đôi lúc tôi thở không được, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay”. Ngô Kiến Huy cũng thừa nhận khi lên đến tầng 7, nơi xảy ra đám cháy, anh gần như hoa mắt chóng mặt.

Các chiến sĩ nhập vai tham gia tình huống thực chiến chữa cháy ở chung cư.

Trong tình huống hỗn loạn tại hiện trường, Liên Bỉnh Phát là người bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy nhất. Anh liên tục trấn an các nạn nhân đang lo lắng, la hét và hướng dẫn họ chạy thoát ra bên ngoài bằng cầu thang bộ.

Dù đã hoàn thành nhiệm vụ trong hơi thở gấp gáp, các chiến sĩ vẫn không được phép ngơi nghỉ. Bởi lẽ sau mỗi cuộc giải cứu, họ còn phải thu hồi phương tiện, bảo đảm hiện trường an toàn. "Tôi vác cuộn vòi rất nặng xuống mà tay chân run cầm cập. Thể lực của các anh chiến sĩ thật sự khủng khiếp", Tiến Luật bày tỏ.