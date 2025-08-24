Thu Trang, Hồng Diễm rạng rỡ tham gia diễu hành A80

Tuấn Cry, Lương Thu Trang, Hồng Diễm bày tỏ háo hức khi được tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh lần hai hôm 24/8.

Ngày 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, đông đảo người dân vẫn háo hức khi được chứng kiến buổi tổng hợp luyện của các chiến sĩ.

Là hai trong số nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa, Thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành, Tuấn Cry và Lương Thu Trang bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào khi được tham gia hoạt động hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc.

"Tôi không ngờ mình có được cơ hội này"

Tuấn Cry, chủ nhân bản hit Bắc Bling, chia sẻ không ngờ bản thân có được cơ hội quý giá này. Nam ca sĩ càng bất ngờ hơn khi được mặc trang phục truyền thống và đứng hàng đầu trong khối nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành, dù bản thân là một gương mặt trẻ.

Tuấn Cry tại buổi tổng hợp luyện hôm 24/8.

"Chắc là do tôi đã có sự chuẩn bị từ năm ngoái, khi đã có nhiều sản phẩm âm nhạc văn hóa về quê hương đất nước. Đầu năm nay tôi cũng may mắn có một dự án khá bùng nổ là Bắc Bling", Tuấn Cry nói.

Anh cho hay đã tập luyện với tinh thần nghiêm túc, bởi đây là sự kiện trọng đại mà cả nước hướng tới, đồng thời thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Tuấn Cry cũng tiết lộ gia đình anh sẽ từ quê nhà Bắc Ninh ra Hà Nội vào ngày 2/9, để trực tiếp xem diễu binh. Mặc dù mẹ anh có tuổi, việc đi lại gặp khó khăn nhưng nam ca sĩ vẫn động viên mẹ đi xem.

"Mãi mới có một sự kiện đặc biệt, ý nghĩa như thế này để bà con, người dân cùng thưởng thức, được tự hào, hòa vào bầu không khí yêu quê hương, dân tộc, thậm chí truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ", Tuấn Cry bày tỏ háo hức.

Diễn viên Lương Thu Trang cũng không giấu nổi xúc động, hào hứng khi được tham gia diễu hành. Cô tâm sự những ngày qua thường xuyên được con trai hỏi về lý do đi sớm về muộn. Diễn viên cho biết đã tự hào khoe với con về việc được vinh dự tham gia khối nghệ sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành. Cô may mắn có mẹ hỗ trợ công việc nhà, nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Trang cho biết dù bị đau chân nhưng vẫn vô cùng hào hứng khi được đứng trong khối nghệ sĩ. Cô tiết lộ đã tham gia tập luyện tới nay là 14 ngày. Vì khối Văn hóa, Thể thao diễu hành cuối cùng nên cô thường sẽ về nhà rất muộn.

Thu Trang chia sẻ đã tham gia tập luyện nhiều ngày.

"Được tham gia A80 là vinh dự rất lớn. Đây cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao. Trong khoảng thời gian tập luyện, chúng tôi được truyền nguồn năng lượng dồi dào. Mọi người đều trong tinh thần sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này", cô chia sẻ.

"Cảm xúc hào hùng này chưa từng có"

NSND Lan Hương cùng chồng cũng tham gia buổi tổng hợp luyện hôm 24/8. Nghệ sĩ chia sẻ từng tham gia diễu hành cách đây khoảng 30 năm, nhưng cảm nhận về buổi lễ năm nay lại khác hẳn: Hào hùng hơn, xúc động hơn.

"Tôi cảm nhận được không khí của ngày 'Tết độc lập' tưng bừng. Ai cũng hào hứng sống trong không khí ấy. Mọi người càng thân thiện, gần gũi và tình cảm, quan tâm đến nhau hơn", nữ diễn viên tâm sự.

NSND Lan Hương nói thêm: "Tôi nghĩ không khí này, ngoài Việt Nam thì không ở đâu có. Như cái ghế ngồi cũng có người đưa cho mình. Khi khát nước tôi cũng được mọi người mời uống. Tôi thật sự xúc động khi thấy gương mặt ai cũng hiện lên sự tự hào".

Nghệ sĩ Lan Hương xúc động khi chứng kiến tinh thần yêu nước mãnh liệt của mọi người.

Diễn viên Lan Hương nhắn nhủ tới thế hệ trẻ: "Các bạn hãy giữ vững sự tự hào và tình yêu dân tộc này. Việt Nam mình là đất nước có thể nhỏ về diện tích, nhưng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc thì cực kỳ to lớn".

Trong khi, diễn viên Hồng Diễm bộc bạch: "Với tôi, đây là một niềm tự hào to lớn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một chút sức nhỏ cho ngày lễ lớn của dân tộc. Khi nhận được lời mời từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, tôi đã vô cùng bất ngờ, hào hứng và không do dự nhận lời ngay".

Hồng Diễm chia sẻ tham gia tập luyện từ ngày 15/8. Cô vướng lịch trình công việc, nhưng chủ động sắp xếp để tập trung tham gia tập luyện. Diễn viên cho biết cả gia đình đều vui mừng khi cô được góp mặt trong khối nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Chia sẻ về vai trò của nghệ sĩ trong việc lan tỏa tình yêu đất nước, tự hào dân tộc, Hồng Diễm nói: "Tôi nghĩ nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Nó giúp truyền động lực, năng lượng cho nhiều người". Nữ diễn viên mong muốn sẽ cùng các nghệ sĩ tích cực mang tới những sản phẩm ý nghĩa, lan tỏa tinh thần yêu nước tới khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.