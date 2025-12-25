Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hwang Hana trước khi bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

  • Thứ năm, 25/12/2025 16:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hwang Hana vướng nhiều ồn ào, tai tiếng những năm qua. Cô vừa bị công an bắt giữ khẩn cấp tại sân bay ở Campuchia sau một năm lẩn trốn.

Hwang Hana anh 1

Truyền thông Hàn hai ngày qua đồng loạt đưa tin về vụ án liên quan đến Hwang Hana. Ái nữ nhà tài phiệt vừa bị bắt khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 24/12 sau đó bị dẫn độ về Hàn Quốc. Hiện cô bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra. Hơn một năm qua, cô lẩn trốn khỏi Hàn Quốc, sang Thái Lan sau đó là thủ đô của Phnom Penh khi bị điều tra liên quan đến sử dụng ma túy. Cô nằm trong lệnh truy nã, dẫn độ quốc tế của Interpol.
Hwang Hana anh 2

Theo MK, trước khi bị bắt, Hwang Hana được cho là có cuộc sống xa hoa tại thủ đô của Campuchia. Sở Cảnh sát Gwacheon sẽ tiến hành điều tra các hoạt động của Hwang Hana ở nước ngoài trong thời gian người này lẩn trốn. Lịch thẩm vấn cô dự kiến diễn ra vào ngày 26/12.

Hwang Hana anh 3Hwang Hana anh 4

Những năm qua, Hwang Hana nhiều lần vướng vào lao lý và tai tiếng. Cô từng nhận mức án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won, trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện vào năm 2019. Ngoài ra, Hwang Hana còn vướng cáo buộc trộm cắp đồ của người quen với giá trị 5 triệu won.

Hwang Hana anh 5Hwang Hana anh 6
Hwang Hana sinh năm 1989, là cháu ngoại của ông Hong - người sáng lập ra tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ ảnh đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh. Hwang Hana sở hữu máy bay riêng và luôn khoe những món hàng đắt tiền từ những thương hiệu đình đám.
Hwang Hana anh 7Hwang Hana anh 8

Ngoài ra, cô còn điều hành một công ty trung tâm thương mại trực tuyến và được biết đến với những bài đánh giá ẩm thực độc quyền tại các nhà hàng sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Từ thời điểm vướng vào ồn ào đến nay, các tài khoản mạng xã hội của cô không còn hoạt động.

Hwang Hana anh 9Hwang Hana anh 10

Năm 2011, cô từng bị trục xuất khỏi Mỹ vì bị nghi ngờ lạm dụng ma túy. Trước đó, vào tháng 12/2009, Hwang Hana bị bắt đang sử dụng cần sa cùng nhóm bạn tại khu Apgujeong (Seoul, Hàn Quốc). Cô còn được biết đến khi là vị hôn thê "hụt" của nam ca sĩ Park Yoo Chun. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2017, tuyên bố đính hôn nhưng lại chia tay và hủy hôn năm 2018.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Hwang Hana bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

Hwang Hana, 37 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay ở Campuchia vào ngày 24/12. Hiện cô bị giam giữ ở Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra.

8 giờ trước

An Nhi

Ảnh: TV Daily/Nate

Hwang Hana Hwang Hana bắt giữ khẩn cấp campuchia

Đọc tiếp

Brooklyn Beckham lai 'da xoay' cha me hinh anh

Brooklyn Beckham lại 'đá xoáy' cha mẹ

8 giờ trước 10:56 25/12/2025

0

Brooklyn Beckham tiếp tục có động thái mới sau khi chặn tài khoản của cha mẹ và các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội.

Running Man Vietnam khi khong doi thu hinh anh

Running Man Vietnam khi không đối thủ

12 giờ trước 06:09 25/12/2025

0

Cuộc đấu game show đã khép lại khi 2 ngày 1 đêm, Anh trai “say hi” kết thúc. Trong khi Running Man Vietnam mùa 3 cũng đi qua 2/3 chặng đường.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý