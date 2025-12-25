Hwang Hana trước khi bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

Truyền thông Hàn hai ngày qua đồng loạt đưa tin về vụ án liên quan đến Hwang Hana. Ái nữ nhà tài phiệt vừa bị bắt khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 24/12 sau đó bị dẫn độ về Hàn Quốc. Hiện cô bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra. Hơn một năm qua, cô lẩn trốn khỏi Hàn Quốc, sang Thái Lan sau đó là thủ đô của Phnom Penh khi bị điều tra liên quan đến sử dụng ma túy. Cô nằm trong lệnh truy nã, dẫn độ quốc tế của Interpol.