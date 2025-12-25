Hwang Hana trước khi bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

|
Truyền thông Hàn hai ngày qua đồng loạt đưa tin về vụ án liên quan đến Hwang Hana. Ái nữ nhà tài phiệt vừa bị bắt khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 24/12 sau đó bị dẫn độ về Hàn Quốc. Hiện cô bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra. Hơn một năm qua, cô lẩn trốn khỏi Hàn Quốc, sang Thái Lan sau đó là thủ đô của Phnom Penh khi bị điều tra liên quan đến sử dụng ma túy. Cô nằm trong lệnh truy nã, dẫn độ quốc tế của Interpol.
Theo MK, trước khi bị bắt, Hwang Hana được cho là có cuộc sống xa hoa tại thủ đô của Campuchia. Sở Cảnh sát Gwacheon sẽ tiến hành điều tra các hoạt động của Hwang Hana ở nước ngoài trong thời gian người này lẩn trốn. Lịch thẩm vấn cô dự kiến diễn ra vào ngày 26/12.
Những năm qua, Hwang Hana nhiều lần vướng vào lao lý và tai tiếng. Cô từng nhận mức án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won, trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện vào năm 2019. Ngoài ra, Hwang Hana còn vướng cáo buộc trộm cắp đồ của người quen với giá trị 5 triệu won.
|Hwang Hana sinh năm 1989, là cháu ngoại của ông Hong - người sáng lập ra tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ ảnh đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh. Hwang Hana sở hữu máy bay riêng và luôn khoe những món hàng đắt tiền từ những thương hiệu đình đám.
Ngoài ra, cô còn điều hành một công ty trung tâm thương mại trực tuyến và được biết đến với những bài đánh giá ẩm thực độc quyền tại các nhà hàng sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Từ thời điểm vướng vào ồn ào đến nay, các tài khoản mạng xã hội của cô không còn hoạt động.
Năm 2011, cô từng bị trục xuất khỏi Mỹ vì bị nghi ngờ lạm dụng ma túy. Trước đó, vào tháng 12/2009, Hwang Hana bị bắt đang sử dụng cần sa cùng nhóm bạn tại khu Apgujeong (Seoul, Hàn Quốc). Cô còn được biết đến khi là vị hôn thê "hụt" của nam ca sĩ Park Yoo Chun. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2017, tuyên bố đính hôn nhưng lại chia tay và hủy hôn năm 2018.
