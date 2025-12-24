Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc bị truy tố

Honey Lee và chồng bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật Hàn Quốc.

Theo Chosun, ngày 24/12, Sở cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ của Hoa hậu Honey Lee và chồng là ông Jang Mossi, công ty Hope Project, lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Vợ chồng Honey Lee bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật.

Công ty Hope Project do Honey Lee thành lập vào ngày 5/10/2015, ban đầu lấy tên là Ha Nui Co., Ltd. Khi đó, cô còn trực thuộc Saram Entertainment. Sau này, công ty đổi tên thành Lee Rye Yoon Co., Ltd. vào tháng 1/2018. Đến 2022, công ty có tên Hope Project Co., Ltd.

Hoa hậu Honey Lee vướng nhiều ồn ào thời gian qua. Ảnh: Hankyung.

Honey Lee giữ chức CEO và giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Sau đó, chồng cô giữ chức CEO và Honey Lee là giám đốc nội bộ.

Theo điều tra, công ty này đã hoạt động trong thời gian dài mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - một thủ tục bắt buộc đối với tất cả công ty giải trí tại Hàn Quốc.

Vào tháng 9/2024, đại diện của Hope Project phản hồi: "Chúng tôi đã không nhận thức đầy đủ về quy định đăng ký bắt buộc này. Ngay sau khi phát hiện sai phạm, công ty đã tham vấn chuyên gia, luật sư và đang tất thủ tục trong thời gian quy định".

Theo Luật Phát triển Ngành Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua cơ quan hành chính có thẩm quyền tại địa điểm kinh doanh của họ. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này có thể bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền lên đến 20 triệu won.

Năm 2024, Honey Lee bị Cục Thuế khu vực Seoul điều tra thuế chuyên sâu. Sau đó, nữ diễn phải nộp thêm 6 tỷ won, bao gồm thuế thu nhập. Ngoài ra, một đơn vị truyền thông đưa tin Honey Lee mua một tòa nhà hai tầng ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul với giá 6,55 tỷ won vào năm 2017 dưới tên công ty Hope Project.

Liên quan đến vấn đề này, công ty quản lý Hope Project sau đó cho biết: "Honey Lee đã trung thực hợp tác với cuộc điều tra thuế do Cục Thuế khu vực Seoul tiến hành. Cô ấy đã trung thực hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ luật pháp và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn từ cục thuế. Khoản thuế này đã được nộp đầy đủ. Nó chỉ như một khoản thuế bổ sung, phát sinh từ sự khác biệt trong cách tính toán, làm việc và đây không phải hành vi trốn thuế".

Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành danh hiệu Á hậu 3. Honey Lee cũng thành công ở vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều dự án như Pasta, Come Back Mister, One the Woman.