Người đẹp Việt bị công kích

Thúy Hằng cho biết cô đã nói chuyện với Lâm Minh sau ồn ào. Người đẹp khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với Decao.

Sau thời gian im ắng, mới đây, mối quan hệ giữa Lâm Minh và Decao lại gây ồn ào. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng mới nhất của Lâm Minh trên mạng xã hội Threads. Trong đó, cô cho biết được một người bạn cũ chia sẻ thông tin Decao đang hẹn hò hoa hậu. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo tình tứ, trong khi con trai của cô không ai để ý.

Sau đó, dân mạng "réo" tên Thúy Hằng, top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023, dưới bài đăng. Trước đó, người đẹp này từng đăng ảnh nắm tay một em bé, đi dạo vào dịp cuối tuần. Trang cá nhân của Thúy Hằng bị dân mạng tấn công. Dưới các bài đăng, nhiều tài khoản mạng để lại bình luận tiêu cực, công kích.

Kiều Thị Thúy Hằng khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với Decao.

Đến chiều 24/12, Thuý Hằng lên tiếng khẳng định không liên quan đến ồn ào giữa Lâm Minh và Decao. Cô cho biết đã nói chuyện với Lâm Minh để làm rõ sự việc.

"Tôi xin khẳng định mình không phải nhân vật trong đoạn hội thoại đang được lan truyền trên mạng. Tôi và anh Decao không có bất kỳ mối tình cảm nào hết. Mong mọi người hiểu cho tôi để tránh hiểu nhầm và đưa câu chuyện này đi quá xa. Tôi xin trân trọng cảm ơn mọi người", cô chia sẻ.

Sau sự việc, tài khoản Facebook của Thúy Hằng để chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân.

Kiều Thị Thúy Hằng sinh năm 2000, cao 1,77 m với số đo ba vòng 86-62-95 cm. Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 15. Sau đó, cô tiếp tục ghi danh tại Miss Cosmo Vietnam 2023, lọt top 10.

Ồn ào của vợ chồng Lâm Minh - Decao nổ ra vào cuối tháng 5/2024. Thời điểm ấy, Lâm Minh ôm con trai livestream trong tình trạng khóc lóc, hoảng loạn. Hành động đó khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với Decao có vấn đề.

Vài giờ sau, người mẫu tiếp tục livestream và cho biết cô không bênh vực người đã có hành vi bạo lực với cô. Tuy nhiên, Lâm Minh không muốn mọi chuyện đi quá xa nên phải lên tiếng.

Decao sau đó có bài đăng xin lỗi và thừa nhận sai lầm khi có hành vi bạo lực với vợ. Sau đó, Decao khóa trang cá nhân. Về phía Lâm Minh, cô được cho là rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống mới bên con trai.