Bình Tinh bức xúc

  • Thứ ba, 23/12/2025 16:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghệ sĩ xác nhận đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để xử lý các chủ kênh YouTube đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cô.

Chiều 23/12, nghệ sĩ Bình Tinh cho biết đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về việc cô bị một số chủ kênh YouTube đưa thông tin sai sự thật, vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự.

"Những thông tin sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp nghệ sĩ của cá nhân tôi và hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ - Cải lương Huỳnh Long mà tôi làm trưởng đoàn. Đồng thời đe dọa đến an toàn cá nhân, cũng như các hành vi quá khích từ những người tiếp cận thông tin sai sự thật", theo Bình Tinh.

Bình Tinh cho biết đã nộp đơn tố cáo, đề nghị xử lý các chủ kênh YouTube. Ảnh: FBNV.

Bình Tinh mong có biện pháp bảo vệ cô, đồng thời làm việc, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Bản thân cô sẵn sàng có mặt để đối chất, làm rõ sự việc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Bình Tinh yêu cầu các cá nhân vi phạm gỡ bỏ toàn bộ các clip, nội dung sai sự thật liên quan, đồng thời công khai xin lỗi cô.

"Tôi xin cam đoan không có bất kỳ mối liên hệ nào với hai kênh YouTube V.V.B và H.B.L liên quan đến các nội dung do các kênh này đăng tải. Nếu nội dung cam đoan này là sai sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng", Bình Tinh cho biết.

Bình Tinh sinh năm 1986, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông bà của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy một thời. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi còn mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai. Bắt đầu với nghệ thuật cải lương từ năm 4 tuổi, Bình Tinh sau đó được yêu mến qua nhiều vở diễn như Long Lân Quy Phụng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Quan Công đại chiến Bàng Đức, Na Tra

Cô từng kết hôn với ca sĩ Nhật Minh và có một người con gái. Đến ngày 17/12, Bình Tinh thông báo cô và Nhật Minh đường ai nấy đi.

Sau khi ly hôn, họ giữ mối quan hệ tốt và cùng nhau chăm sóc con gái Bella.

