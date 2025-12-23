Ngọc Quyên đóng cửa công ty sau 11 năm

Người mẫu cho biết cô buồn và tiếc nuối khi phải đưa ra quyết định dừng hoạt động công ty ở Mỹ sau 11 năm.

Trên kênh cá nhân, Ngọc Quyên thông báo về việc đóng cửa công ty về thời trang, mỹ phẩm ở Mỹ sau 11 năm. Người mẫu cho biết chuỗi cửa hàng, thương hiệu gồm NQ by Ngọc Quyên, Ngọc Quyên Corporation và Ngọc Quyên Store dừng hoạt động từ 3 tháng trước. Hiện tại, chủ mới đã thuê lại mặt bằng và tiến hành các hoạt động kinh doanh ở đây.

"11 năm cố gắng với hành trình xây dựng nhưng Quyên phải nói lời tạm biệt với đứa con tâm huyết, tinh thần của mình. Thật sự Quyên rất buồn và tiếc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nếu mọi người đến thăm California sẽ không mua áo dài bên Quyên được nữa. Quyên sẽ livestream thường xuyên, nói về việc này để khách hàng quen hay những người đã từng ủng hộ mình không có nhầm lẫn", cô chia sẻ.

Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau nhiều năm hoạt động. Ảnh: FBNV.

Do đó, người mẫu nói các sản phẩm đang bày bán tại địa điểm cũ không phải của cô. Vì vậy, cô sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gì (như dị ứng mỹ phẩm) phát sinh từ việc mua hàng ở đây.

Chia sẻ về hành trình tiếp theo, Ngọc Quyên cho biết cô sẽ cố gắng lấy lại tinh thần để bước tiếp con đường mới. Thời gian này, người mẫu tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần bằng việc chơi nhiều môn thể thao, nấu ăn, dành nhiều thời gian cho gia đình.

"Năm nay, Quyên có quá nhiều thay đổi. Quyên biết trường năng lượng mình không đủ mạnh, không dễ để đi trên con đường mới với những thói quen 11 năm qua. Cảm giác rất giống ngày Quyên mới bước chân qua Mỹ. Mọi thứ thật không dễ dàng. Nhưng hạnh phúc vì có người thân luôn ở bên", cô nói thêm.

Ngọc Quyên sinh năm 1988, thuộc lứa người mẫu tài năng kế cận Thanh Hằng, Xuân Lan. Cùng với thần thái lạnh lùng trên sàn catwalk, cô còn sở hữu nét diễn duyên dáng trong các bộ phim Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng...

Cô sang Mỹ định cư sau khi kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Le. Hai vợ chồng có chung một con trai.

Trong khoảng thời gian chung sống, Ngọc Quyên tâm sự cô và chồng thường xuyên xảy ra xích mích, tranh cãi. Vào tháng 10/2018, cô xác nhận vợ chồng ly hôn sau 4 năm gắn bó.