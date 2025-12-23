Shin Min Ah từng lên núi cầu nguyện khi Kim Woo Bin bị ung thư

Thiền sư Beopryun, chủ hôn trong lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin, tiết lộ nữ diễn viên là người ấm áp, tốt bụng. Cô từng lên núi cầu nguyện cho nửa kia vượt qua bạo bệnh.

Theo MK, tại lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin diễn ra ở khách sạn Shilla, quận Jung-gu, Seoul vừa qua, thiền sư Beopryun đảm nhận vai trò chủ hôn.

Vị thiền sư chia sẻ vào năm 2017, khi Kim Woo Bin chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng, ông đã dành nhiều thời gian để chia sẻ và động viên nam diễn viên. Shin Min Ah cũng nhận được sự an ủi lớn từ thiền sư Beopryun, giúp cô vững vàng hơn trong thời gian chăm sóc cho nửa kia.

"Tôi đã quen biết hai bạn từ rất lâu. Min Ah là một cô gái có tấm lòng ấm áp và nhân hậu. Từ 10 năm trước, cô ấy đã âm thầm, kiên trì hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Woo Bin từng có khoảng thời gian suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Khi đó, Min Ah đã đội bánh cúng trên đầu và đến cầu nguyện trước tượng Quan Âm ở núi Namsan để mong Woo Bin khỏi bệnh. Việc Woo Bin hồi phục sức khỏe và cả hai nắm tay bước vào lễ đường hôm nay, hứa sẽ sống trọn đời bên nhau, đó thực sự là kết quả của một mối nhân duyên sâu sắc", thiền sư Beopryun phát biểu.

Hình ảnh đáng nhớ trong lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin. Ảnh: AM Entertainment.

Theo thiền sư Beopryun, hôn nhân không bao giờ là điều dễ dàng. Theo thời gian, những quan điểm khác biệt nảy sinh và xung đột xảy ra. Để vượt qua điều này, các cặp đôi không nên chỉ tìm kiếm sự ấm áp đến từ sự phụ thuộc lẫn nhau mà cần tôn trọng tự do cá nhân.

"Việc thừa nhận sự khác biệt của nhau được gọi là tôn trọng. Tôi hy vọng cả hai sẽ tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Ngoài trách nhiệm của vợ chồng, cả hai đều là những người nổi tiếng, được công chúng biết đến và yêu mến rộng rãi. Vì vậy, cả hai phải luôn ghi nhớ trách nhiệm xã hội đi kèm với hạnh phúc cá nhân đang có. Nếu hai người luôn ghi nhớ điều này, những điều tốt đẹp hôm nay sẽ tiếp tục dẫn đến những điều tích cực hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa, tôi chúc mừng cả hai về cuộc hôn nhân này", ông nói thêm.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin là một trong những cặp đôi nổi bật và được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai bén duyên sau khi cùng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2015 và chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 7 cùng năm.

Trong suốt một thập kỷ bên nhau, cặp đôi luôn giữ đời tư kín tiếng, hiếm khi công khai xuất hiện chung nhưng vẫn thường xuyên được truyền thông ca ngợi bởi sự ủng hộ lặng thầm dành cho nhau. Đặc biệt, Shin Min Ah luôn đồng hành và chăm sóc Woo Bin trong thời gian anh tạm ngừng hoạt động để điều trị ung thư vòm họng năm 2017.

Cặp đôi từng tham gia dự án phim truyền hình Our Blues (2022), đánh dấu lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh.