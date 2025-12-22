Hình ảnh đẹp ở lễ cưới Shin Min Ah và Kim Woo Bin

Shin Min Ah và Kim Woo Bin vừa tung những hình ảnh đẹp trong lễ cưới của bộ đôi diễn ra hai ngày trước.

Theo Chosun, sáng 22/12, công ty AM Entertainment, quản lý Shin Min Ah và Kim Woo Bin công bố chính thức những hình ảnh từ lễ cưới của bộ đôi, diễn ra vào tối 20/12 tại sảnh đường Dynasty Hall của khách sạn Shilla ở quận Jung-gu, Seoul.

Không gian hôn lễ được thiết kế tinh tế với màu trắng chủ đạo. Trên sân khấu chính phủ ngập hoa tươi, pha lê. Đôi uyên ương rạng rỡ trên lễ đường. Shin Min Ah xinh đẹp và gợi cảm trong bộ váy cưới cúp ngực, thêu hoa thủ công tỉ mỉ. Cô cầm bó hoa cưới và khoác tay chồng trước sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trong khi Kim Woo Bin diện set tuxedo lịch thiệp.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin rạng rỡ trong lễ cưới. Ảnh: AM Entertainment.

Lễ cưới của cặp diễn viên quy tụ dàn sao Hàn như Nam Joo Hyuk, Lee Byung Hun, Gong Hyo Jin, Kim Tae Ri, Uhm Jung Hwa, Ryu Jun Yeol, Ahn Bo Hyun... Các khách mời diện trang phục tối màu, đơn giản. Người đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi lễ là Lee Kwang Soo, bạn thân lâu năm của Kim Woo Bin.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin là một trong những cặp đôi nổi bật và được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai bén duyên sau khi cùng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2015 và chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 7 cùng năm.

Trong suốt một thập kỷ bên nhau, cặp đôi luôn giữ đời tư kín tiếng, hiếm khi công khai xuất hiện chung nhưng vẫn thường xuyên được truyền thông ca ngợi bởi sự ủng hộ lặng thầm dành cho nhau. Đặc biệt, Shin Min Ah luôn đồng hành và chăm sóc Woo Bin trong thời gian anh tạm ngừng hoạt động để điều trị ung thư vòm họng năm 2017.

Cặp đôi từng tham gia dự án phim truyền hình Our Blues (2022), đánh dấu lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh.

Đến ngày 20/11, Kim Woo Bin thông báo kết hôn với Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò. Thông qua fancafe, Kim Woo Bin chia sẻ: "Tôi muốn là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với Wooribin (tên fandom của Kim Woo Bin), những người luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ vững chắc, bất chấp những thiếu sót của tôi, vì vậy tôi viết những dòng này. Tôi sắp kết hôn. Tôi đã ở bên người bạn đời của mình thời gian dài và tôi sắp lập gia đình. Giờ đây, chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để con đường sắp tới thêm ấm áp".