Khoảnh khắc hiếm thấy ở Miss Cosmo tại Việt Nam

Trước khi bước lên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025, các cô gái đã có mặt từ sớm tại phòng chờ do ban tổ chức chuẩn bị. Khu vực này có thiết kế rộng rãi, nằm trong khuôn viên của Công viên Sáng Tạo (TP.HCM). Tại đây, dàn thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm thi. Ai cũng rạng rỡ, vui vẻ trước thời khắc quan trọng.