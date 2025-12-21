Khoảnh khắc hiếm thấy ở Miss Cosmo tại Việt Nam

Chung kết Miss Cosmo vừa diễn ra tại TP.HCM vào tối 20/12. Trái ngược với không khí căng thẳng trên sân khấu, sau cánh gà, các người đẹp đến từ nhiều quốc gia vui vẻ đùa giỡn, nói chuyện.
Trước khi bước lên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025, các cô gái đã có mặt từ sớm tại phòng chờ do ban tổ chức chuẩn bị. Khu vực này có thiết kế rộng rãi, nằm trong khuôn viên của Công viên Sáng Tạo (TP.HCM). Tại đây, dàn thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm thi. Ai cũng rạng rỡ, vui vẻ trước thời khắc quan trọng.
Từng trang phục, phụ kiện và layout make up được dàn người đẹp cùng ê-kíp chăm chút kỹ lưỡng. Trong khung hình, thí sinh Beyonce Forbes đến từ Bahamas nổi bật với làn da nâu khỏe khoắn và hình thể nóng bỏng. Cô tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên người bạn thân tại cuộc thi năm nay.
Trang phục đồng diễn với sắc vàng ánh kim rực rỡ của 71 người đẹp. Thời gian qua, họ dành nhiều thời gian tập luyện kỹ lưỡng với các biên đạo và đội ngũ thực hiện chương trình để hoàn thành tiết mục. Sự xuất hiện của Miss Cosmo mùa đầu tiên - Ketut Permata Juliastrid Sari ở phần trình diễn mở màn cũng mang lại hiệu ứng tốt.
Nụ cười rạng rỡ của các người đẹp trước khi bước ra sân khấu. Năm nay, chất lượng thí sinh tham gia Miss Cosmo được đánh giá đồng đều hơn mùa trước đó. Các đại diện đến từ Mỹ, Philippines, Cuba, Ấn Độ... nhận sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp.
| Hành trình của các người đẹp tại Việt Nam kéo dài khoảng 2 tháng. Sau đêm chung kết, chỉ hai cô gái thể hiện tốt nhất sẽ được xướng tên. Trong ảnh là khoảnh khắc rạng rỡ của người đẹp có gương mặt được ví như "búp bê Barbie".
Các thí sinh được đội ngũ trang điểm, làm tóc hoàn thiện trước giờ "G".
Chung kết Miss Cosmo 2025 kéo dài khoảng ba tiếng. Trong đó, dàn thí sinh sẽ trải qua các vòng thi trình diễn bikini, dạ hội và chọn ra top 5. Sau đó, hai người đẹp cuối cùng sẽ tiến đến màn tranh biện, trước khi chọn ra cô gái giành vương miện chung cuộc.
Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, với cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Thời gian qua, dàn thí sinh ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon, tham quan các danh thắng và trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc ở Việt Nam.
