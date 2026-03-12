Vợ chồng Thúy Hạnh, Minh Khang gây bàn tán

Những ngày qua, clip liên quan đến một tài xế công nghệ và hành khách tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, thông tin liên quan đến vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - người mẫu Thúy Hạnh được tìm kiếm trên mạng xã hội.
Trong khoảng 21 giờ qua, lượt tìm kiếm từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” tăng 300% theo kết quả hiển thị của Google Trends. Lý do là Minh Khang được cho là hành khách trong clip. Hai người chưa lên tiếng về vụ việc.
Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang khóa phần bình luận. Ảnh: FBNV.
Tuy nhiên, vợ chồng anh bị “tấn công” trên mạng xã hội. Trang cá nhân lẫn fanpage của Thúy Hạnh xuất hiện loạt trạng thái cảm xúc tức giận từ dân mạng. Nữ người mẫu đã khóa bình luận ở trang cá nhân nhưng vẫn mở tại fanpage.
Trong khi đó, trang cá nhân của nhạc sĩ Minh Khang gặp tình trạng tương tự. Nhạc sĩ đã khóa bình luận và vẫn giữ im lặng về vụ việc.
Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Anh cũng từng cùng con gái tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế.
Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, bước chân vào ngành giải trí từ những năm 1990. Thời gian đầu, cô và chị gái Thúy Hằng phủ sóng sàn catwalk, xuất hiện ở nhiều show diễn lớn nhỏ. Sau đó, Thúy Hạnh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cô gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang rồi có hai con gái Suli, Suti.
