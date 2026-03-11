Jun Ji Hyun gây bàn tán

Ngoại hình của Jun Ji Hyun tại sự kiện mới đây trở thành tâm điểm bàn tán. Người hâm mộ lo lắng khi thấy nữ diễn viên mệt mỏi, thiếu sức sống.

Mới đây, Jun Ji Hyun tham gia Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week) với tư cách đại sứ của một thương hiệu. Ngoại hình của cô lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Nữ diễn viên được nhận xét trông mệt mỏi, thiếu sức sống và lộ nhiều nếp nhăn. Trước đây, cô thường xuất hiện với ngoại hình tươi tắn, rạng rỡ cùng gương mặt được khen trẻ trung hơn so với độ tuổi. Do đó, sự xuất hiện mới đây tại Tuần lễ thời trang Paris của nữ diễn viên gây lo lắng.

Chỉ cuối tháng 2, trong bộ ảnh Xuân/Hè 2026 của thương hiệu thời trang thể thao, nữ diễn viên đã được khen trẻ trung. Ngôi sao sinh năm 1981 còn khoe vóc dáng cân đối, khỏe khoắn và vòng eo thon gọn khi mặc croptop phối cùng biker shorts.

Hình ảnh mới của Jun Ji Hyun. Ảnh: Sohu.

Jun Ji Hyun sinh năm 1981, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc. Cô cũng là một trong những ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất. Nữ diễn viên hợp tác với nhiều thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Sau khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với các tác phẩm như My Sassy Girl và My Love from the Star, Jun Ji Hyun một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu vào 2025 với bộ phim truyền hình tình cảm gián điệp Tempest.

Với kinh phí 70 tỷ won, Tempest được mệnh danh là phim truyền hình Hàn Quốc có kinh phí cao nhất trong lịch sử Disney+, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Jun Ji Hyun và Kang Dong Won. Sau khi phát hành, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về dàn diễn viên xuất sắc và những cảnh hành động gay cấn.