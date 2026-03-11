Jun Ji Hyun gây bàn tán

Mới đây, Jun Ji Hyun tham gia Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week) với tư cách đại sứ của một thương hiệu. Ngoại hình của cô lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Nữ diễn viên được nhận xét trông mệt mỏi, thiếu sức sống và lộ nhiều nếp nhăn. Trước đây, cô thường xuất hiện với ngoại hình tươi tắn, rạng rỡ cùng gương mặt được khen trẻ trung hơn so với độ tuổi. Do đó, sự xuất hiện mới đây tại Tuần lễ thời trang Paris của nữ diễn viên gây lo lắng.
Chỉ cuối tháng 2, trong bộ ảnh Xuân/Hè 2026 của thương hiệu thời trang thể thao, nữ diễn viên đã được khen trẻ trung. Ngôi sao sinh năm 1981 còn khoe vóc dáng cân đối, khỏe khoắn và vòng eo thon gọn khi mặc croptop phối cùng biker shorts.
|
Hình ảnh mới của Jun Ji Hyun. Ảnh: Sohu.
Jun Ji Hyun sinh năm 1981, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc. Cô cũng là một trong những ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất. Nữ diễn viên hợp tác với nhiều thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.
Sau khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với các tác phẩm như My Sassy Girl và My Love from the Star, Jun Ji Hyun một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu vào 2025 với bộ phim truyền hình tình cảm gián điệp Tempest.
Với kinh phí 70 tỷ won, Tempest được mệnh danh là phim truyền hình Hàn Quốc có kinh phí cao nhất trong lịch sử Disney+, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Jun Ji Hyun và Kang Dong Won. Sau khi phát hành, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về dàn diễn viên xuất sắc và những cảnh hành động gay cấn.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.