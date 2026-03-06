Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người mẫu Thanh Khoa cưới bạn trai Việt kiều

  Thứ sáu, 6/3/2026 16:42 (GMT+7)
Thanh Khoa và bạn trai Việt Kiều có khoảng 6 năm bên nhau. Người mẫu từng tâm sự cô hạnh phúc khi được gia đình nửa kia yêu thương, thấu hiểu.

Ngày 6/3, người mẫu Thanh Khoa khoe ảnh trong hôn lễ với bạn trai Việt kiều tên Trung Lâm. Cả 2 mặc áo dài trắng trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Thanh Khoa còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn đầu tiên giữa cô và bạn trai. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng Thanh Khoa.

Thanh Khoa được bạn trai cầu hôn vào tháng 10/2025 khi cả 2 đang ngồi trực thăng từ San Jose đến Half Moon Bay, Mỹ.

Hình ảnh trong hôn lễ của Thanh Khoa. Ảnh: FBNV.

Hai người có khoảng 6 năm quen biết nhưng mới hẹn hò hơn một năm trở lại đây. Bạn trai Thanh Khoa sinh năm 1977, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đẹp từng nhiều lần từ chối lời tỏ tình của bạn trai vì khoảng cách địa lý, ngại yêu xa. Thời điểm đó, doanh nhân Trung Lâm ở Mỹ, còn Thanh Khoa sống tại Việt Nam. Sau này, cô dần mở lòng trước sự kiên định, chân thành của bạn trai.

Thời gian qua, Thanh Khoa dành nhiều thời gian ở Mỹ bên bạn trai và gia đình anh. Người mẫu nhiều lần bày tỏ sự hạnh phúc khi được gia đình nửa kia yêu thương.

“Càng lớn, mình càng thấy ‘giàu’ hơn khi nhận ra những ‘tài sản ngầm’ tích lũy suốt bao năm đã bắt đầu sinh lời như lãi kép. Từ đầu đến chân đều là đồ chồng mua. Bộ giữ nhiệt mẹ chồng chuẩn bị sẵn. Áo len chị chồng tặng. Vì chân hơi dài nên được gia đình nhường chỗ ngồi thoải mái nhất trên xe. Vậy nên lần đầu đi chơi tuyết vẫn thấy ấm áp vô cùng, không chỉ vì quần áo đủ đầy, mà bởi tình thương và sự chăm sóc của gia đình, nên chẳng hề lạnh chút nào”, Thanh Khoa tâm sự.

Thanh Khoa sinh năm 1994, tại TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,77 m và được biết đến qua nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô nhận danh hiệu Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, Hoa khôi Đại học Hutech 2019, top 15 Miss World Vietnam 2019. Năm 2022, cô tiếp tục tham gia Miss Universe Vietnam và vào top 10. Những năm qua, cô phát triển sự nghiệp người mẫu.

Minh Hạo

