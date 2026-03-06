Đồng Ánh Quỳnh bênh vực Kim Tuyến

Mối quan hệ giữa Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến tiếp tục thu hút sự chú ý. Hai người thời gian qua nhiều lần xuất hiện cùng nhau, hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Mới đây, Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng bênh vực khi Kim Tuyến gặp ý kiến trái chiều. Cụ thể, Kim Tuyến bị một tài khoản mạng chê trách "ồn ào". Lý do là Kim Tuyến tham gia chung livestream với Đồng Ánh Quỳnh.

Trước ý kiến trên, Đồng Ánh Quỳnh bày tỏ cô muốn live chung với Kim Tuyến. Nếu cảm thấy khó chịu như tài khoản mạng nhận xét, cô đã tắt live. Ngoài ra, Đồng Ánh Quỳnh cho rằng tài khoản mạng trên nếu thật sự là fan của cô sẽ không bao giờ nói xấu người bên cạnh cô.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh gắn bó thời gian qua. Ảnh: FBNV.

“Nếu em thương chị, em không nên đăng kiểu này vì người thương mình sẽ không bao giờ chửi người bên cạnh mình. Nhưng mà chị nghĩ em không thương chị đâu nên mới lập tài khoản mới và đăng bài kiểu này”, Đồng Ánh Quỳnh viết.

Suốt thời gian qua, Kim Tuyến vướng tin hẹn hò Đồng Ánh Quỳnh. Cả 2 cùng nhau du lịch, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Trong các livestream, họ cũng có những cử chỉ thân mật.

Trước đó không lâu, nữ diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận có người yêu nhưng không nói rõ là ai. Tuy nhiên, với việc liên tục xuất hiện cùng nhau, nhắc đến đối phương hoặc livestream chung, khán giả chắc chắn Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến là một đôi.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Cô lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.