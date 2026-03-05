Gia đình Từ Hy Viên phân chia tài sản thừa kế

DJ Koo và mẹ Từ Hy Viên đã đạt được thỏa thuận phân chia tài sản nhằm đảo bảo quyền lợi cho các con của nữ diễn viên.

Ngày 5/3, tờ Mirror Weekly đưa tin một người bạn thân thiết với gia đình Từ Hy Viên tiết lộ DJ Koo và gia đình họ Từ đã đạt được sự đồng thuận về khoản tài sản thừa kế do nữ diễn viên Vườn sao băng để lại. Thỏa thuận nhằm đảm bảo khoản tài sản được phân chia đúng cách cho các con của Từ Hy Viên.

Tin tức chỉ ra sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, DJ Koo dự định quản lý tài sản thông qua một hệ thống tín thác. Hành động này để bảo vệ tương lai và giáo dục cho các con nữ diễn viên.

Vấn đề phân chia tài sản của Từ Hy Viên tiếp tục thu hút sự chú ý. Ảnh: China Times.

Một năm sau ngày mất của Từ Hy Viên, câu chuyện xoay quanh gia đình nữ diễn viên và vấn đề thừa kế vẫn thu hút sự chú ý của dư luận.

Tháng 1, truyền thông Đài Loan đưa tin Koo Jun Yeop từ chối quyền thừa kế tài sản của vợ. Cùng thời điểm, nam nghệ sĩ và gia đình nữ diễn viên tổ chức lễ dựng tượng tưởng niệm tại nghĩa trang để tưởng nhớ ngôi sao sinh năm 1976.

Trong ngày giỗ của Từ Hy Viên, bức tượng do chính Koo Jun Yeop thiết kế được hoàn thành. Khi nhìn thấy tượng, mẹ của nữ diễn viên không giấu được xúc động. Tuy nhiên, sự kiện này cũng gây bàn tán khi 2 con của nữ diễn viên không xuất hiện.

Trước những thắc mắc từ công chúng, Mã Tiểu Mai - vợ hiện tại của Uông Tiểu Phi - lên tiếng trong một buổi phát trực tiếp diễn ra sau đó. Cô cho biết 2 con của Từ Hy Viên nghỉ đông tại Bắc Kinh.

Từ Hy Viên qua đời tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 2/2/2025 vì viêm phổi. Lễ an táng của cô diễn ra ngày 15/3/2025 tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Kim Sơn, Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Thời điểm đó, 2 con chung của cô với Uông Tiểu Phi cũng không xuất hiện.