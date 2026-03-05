Sao Việt bàng hoàng khi Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Theo chia sẻ của đồng nghiệp, Kasim Hoàng Vũ là người nghiêm túc, hết lòng vì bạn bè. Nam ca sĩ mạnh mẽ và lạc quan trong giai đoạn bệnh tật.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin, bởi với họ, Kasim không chỉ là một giọng ca cá tính trên sân khấu, mà còn là người anh, người bạn nghị lực, lạc quan.

Đồng nghiệp tiếc thương

Trên trang cá nhân, Siu Black nghẹn ngào viết: “Em đã yên nghỉ, không còn đau đớn nữa em”. Trong khi đó, Cát Tường chia sẻ tiếc nuối khi biết tin. Cô từng có mặt tại Houston nhưng không hay Kasim cũng ở đó. Đến ngày ra sân bay, khi nghe nhắc về nhà hàng của đồng nghiệp, cô dự định tháng 6 sẽ quay lại thăm. Tuy nhiên, dự định này dang dở.

“Mới sáng ra đọc tin tức anh Kasim qua đời. Hôm mình ở Houston nhưng thật sự không biết anh cũng ở đó. Đến ngày cuối ra sân bay, nhỏ em nói nhà hàng của anh ở đây. Mình tiếc nuối và có hẹn nhau tháng 6 qua lại, sẽ ghé thăm anh. Như vậy là đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh yên nghỉ nhé”, MC Cát Tường bảy tỏ.

Tùng Dương chia sẻ lại hình ảnh chụp cùng Kasim khi cả 2 cùng tham gia Sao Mai điểm hẹn thay cho lời tạm biệt với đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

Trong ký ức đồng nghiệp, Kasim là người sống thẳng thắn, nghiêm túc. Khi nghe tin anh qua đời, nhiều người không giấu được sự hụt hẫng.

“Yên nghỉ nhé anh trai. Anh không còn đau đớn nữa. Không còn nhắn tin chọc em nữa và không còn cơ hội về Việt Nam nữa. Anh để lại cho khán giả nhiều thương tiếc và nhiều ca khúc mà khán giả yêu thích. Vang bóng một thời là ca khúc Vì yêu. Anh ngủ ngon nhé”, ca sĩ Lâm Vũ viết.

Tùng Dương và Kasim cùng thành danh từ Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Sau đó, 2 nghệ sĩ có những ngã rẽ khác nhau nhưng luôn ủng hộ sự nghiệp của đối phương. Hay tin người đồng nghiệp từng cùng “chinh chiến” trong cuộc thi âm nhạc nổi tiếng qua đời, Tùng Dương gửi lời tiễn biệt.

“Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp của Sao Mai điểm hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần”.

"Kasim chăm chỉ và lạc quan"

Những năm cuối đời, hình ảnh Kasim Hoàng Vũ gầy gò, sụt cân khiến nhiều người xót xa. Từ tháng 3/2023, anh phát hiện mắc viêm khớp xương hàm. Sau đó, nam ca sĩ phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ, dẫn đến việc gặp khó khăn trong nói chuyện, ăn uống, thậm chí không thể nêm nếm thức ăn. Căn bệnh tái phát nhiều lần, kéo theo những cơn đau kéo dài và tình trạng mất ngủ triền miên.

Dù vậy, theo lời bạn bè, Kasim vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh ít chia sẻ sự mệt mỏi của mình.

Thúy Nga thân thiết với Kasim, nhiều lần qua thăm đàn em trong thời gian anh bị bệnh. Nghe tin đồng nghiệp qua đời, Thúy Nga bày tỏ: “Sáng nay nhiều người điện thoại cho mình báo tin bạn mất hôm thứ 7 vừa rồi. Mình vẫn không tin, cố gọi điện thoại cho Kasim vài cuộc nhưng tắt máy. Biết là sức khỏe của bạn không tốt, rất yếu nhưng vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Nếu thật sự quá đau đớn, nếu yên nghỉ là phương cách tốt nhất đem đến sự bình yên nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản nhé. Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn,dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai".

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46. Ảnh: FBNV.

MC Hồng Phúc tâm sự anh chơi thân với Kasim từ thời điểm nam ca sĩ thi Sao Mai điểm hẹn. Hai người bằng tuổi nên dễ thân thiết. Mỗi lần có dịp sang Mỹ, Hồng Phúc đều ghé thăm bạn hoặc quán ăn do Kasim mở. Cuối 2025, Hồng Phúc sang Mỹ thăm người thân và ghé quán ăn của Kasim.

Hồng Phúc kể thời điểm đó, giọng ca Vì em không thể nói chuyện nhưng vẫn tự lái xe đi chợ, nấu nướng và bán hàng. Trải qua nhiều đau đớn nhưng chưa khi nào Kasim chán nản, than vãn mà luôn kiên cường, lạc quan, không nhờ cậy ai giúp đỡ.

“Cậu ấy rất giỏi, tự lái xe, đi chợ nấu ăn. Tôi cũng rất bất ngờ vì cậu ấy nấu ăn ngon. Chơi với nhau nhiều năm, tôi thấy cậu ấy công tử lắm, có nấu ăn thì cũng là các món bình thường, để ăn vui thôi. Nên khi thấy Kasim nấu để mở nhà hàng, tôi rất bất ngờ. Vì mất vị giác nên cậu ấy nấu theo công thức, chứ không nêm nếm được”, MC Hồng Phúc kể.

MC chia sẻ thêm: “Kasim là người nghiêm túc, rất đúng giờ, đâu ra đó. Trong cả công việc lẫn chơi với bạn bè đều rất nghiêm túc, chứ không phải kiểu qua loa cho có. Tôi rất quý mến bạn. Thời gian qua, mỗi khi nói chuyện, cậu ấy chỉ kể cho tôi là đang làm cái này, cái kia chứ không hề chia sẻ về bệnh tình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy chán chường, bi quan trong suốt những năm chiến đấu với bệnh tật. Cậu ấy muốn giấu kín thông tin nên tôi thường trò chuyện với mẹ Phương nhiều hơn. Mỗi lần gặp mẹ Phương đều ôm tôi và khóc”.