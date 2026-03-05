Cuộc sống của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

Quãng thời gian sau đó, nam ca sĩ nhiều lần phải ra vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Để giúp đỡ Kasim Hoàng Vũ, nhiều đồng nghiệp thân thiết ở Mỹ đã tổ chức đêm nhạc để quyên góp, hỗ trợ. Trizzie Phương Trinh, đồng nghiệp của Kasim cho biết: "Từ ngày mắc phải căn bệnh quái ác, Kasim sụt 15 kg. Khuôn mặt Kasim thay đổi khá nhiều, nét phong trần lãng tử ngày xưa cũng không còn nữa. Kasim đã mất mát quá nhiều nhưng em đã âm thầm chịu đựng và giấu kín nỗi đau của mình".