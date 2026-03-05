Cuộc sống của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

|
Thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 tại Mỹ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, thương tiếc. Anh ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Hiện tại, mẹ nam ca sĩ và đồng nghiệp đang lo liệu hậu sự cho anh. Trên các nền tảng mạng, đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ tiễn biệt, thương nhớ anh.
Từ năm 2023, Kasim Hoàng Vũ thông tin về bệnh tật. Anh cho biết bị viêm khớp xương hàm, sau đó phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ dẫn đến gương mặt khác lạ so với trước đây. Anh bị sụt cân, hạn chế dùng cơ hàm và ăn đồ mềm. Thời điểm đó, sức khỏe của anh rất yếu, mặt đau dẫn đến mất ngủ, thường thức trắng đêm.
Quãng thời gian sau đó, nam ca sĩ nhiều lần phải ra vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Để giúp đỡ Kasim Hoàng Vũ, nhiều đồng nghiệp thân thiết ở Mỹ đã tổ chức đêm nhạc để quyên góp, hỗ trợ. Trizzie Phương Trinh, đồng nghiệp của Kasim cho biết: "Từ ngày mắc phải căn bệnh quái ác, Kasim sụt 15 kg. Khuôn mặt Kasim thay đổi khá nhiều, nét phong trần lãng tử ngày xưa cũng không còn nữa. Kasim đã mất mát quá nhiều nhưng em đã âm thầm chịu đựng và giấu kín nỗi đau của mình".
Mắc bạo bệnh, Kasim không còn khả năng ca hát. Anh hạn chế hoạt động mạng xã hội thời gian qua. Trang cá nhân của Kasim thỉnh thoảng cập nhật thông tin về quán ăn của ca sĩ và mẹ tại Mỹ.
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Nam ca sĩ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Kasim Hoàng Vũ được biết đến sau khi tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và Sao Mai điểm hẹn 2004. Đặc biệt là ở Sao Mai điểm hẹn 2004, anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn. Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu... là những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ.
