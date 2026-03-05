Park Bom lại gây bàn tán

Park Bom liên tục có động thái gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ tố Sandara dùng chất cấm, sau đó bỏ theo dõi tất cả thành viên 2NE1.

Mới đây, tài khoản Instagram của Park Bom được phát hiện bỏ theo dõi tất cả thành viên nhóm 2NE1. Tài khoản duy nhất Park Bom theo dõi hiện tại là nam diễn viên Lee Min Ho. Hành động mới của Park Bom tiếp tục thu hút sự chú ý. Thời gian qua, Park Bom liên tục gây xôn xao dư luận bởi những động thái khác nhau.

Cách đây không lâu, Park Bom gọi Lee Min Ho là chồng, đăng ảnh rồi tag tên tài khoản của nam diễn viên này. Sau đó, phía Lee Min Ho cho biết không có bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí không quen biết Park Bom. Mới đây, nữ ca sĩ tố Sandara từng dùng chất cấm nhưng cô phải chịu tội thay.

Park Bom hiện chỉ theo dõi Lee Min Ho. Ảnh: News1.

“Park Sandara (Sandara Park) bị bắt quả tang sử dụng ma túy, vì vậy họ đã biến Park Bom thành người nghiện ma túy để che đậy. Tôi hy vọng các người đừng đưa tin cho cả nước rằng Park Bom sử dụng thuốc vượt quá liều lượng quy định nữa, trong khi cô ấy hoàn toàn không sử dụng” là một phần nội dung trong bức thư được đăng trên trang của Park Bom vào 3/3.

Sau đó, bài đăng bị xóa bỏ. Một người thân cận của Park Bom cũng chia sẻ với tờ Osen về bài đăng gây xôn xao mạng xã hội. Người này nói: "Chúng tôi đã được biết về nội dung này cách đây không lâu. Như các bạn đã biết, điều này xảy ra do sức khỏe của Park Bom không ổn định. Chúng tôi mong các bạn thông cảm".

Sau đó, Sandara lên tiếng phủ nhận. Phía Sandara Park lên tiếng với YTN Star vào chiều 3/3: "Lời cáo buộc này là vô căn cứ".

Tháng 10/2025, nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng bài ám chỉ ý định kiện Yang Hyun Suk. Lý do nữ ca sĩ đâm đơn kiện là vấn đề phân chia thu nhập của 2NE1. Sau đó, bài viết nhanh chóng bị xóa. Công ty quản lý hiện tại của cô - D-Nation Entertainment - sau đó lên tiếng cho biết các vấn đề tài chính đã được giải quyết, đồng thời tiết lộ Park Bom đang trong trạng thái tinh thần không ổn định và cần thời gian điều trị, nghỉ ngơi.