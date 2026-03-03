Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week và lý do được cho là nữ diễn viên mắc kẹt ở sân bay Dubai. Thông tin này khiến khán giả lo lắng.

Trưa 3/3, tờ Sina đưa tin studio của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô không thể tham gia Tuần lễ thời trang ở Paris với lý do bất khả kháng. Studio cho biết nữ nghệ sĩ cùng nhân viên hiện an toàn. Thông tin này lập tức gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Vogue.

Theo kế hoạch, nữ diễn viên lên đường tới Paris để tham gia Paris Fashion Week diễn ra vào 3/3 (giờ địa phương) với tư cách đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Đáng nói, theo QQ, có nguồn tin Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week bởi đang mắc kẹt tại sân bay Dubai. Hiện tại, người hâm mộ yêu cầu studio đưa ra thông báo rõ ràng hơn về tình hình của nữ nghệ sĩ. Họ cũng chỉ trích ê-kíp vì làm việc quá thiếu chuyên nghiệp.

QQ cho biết, theo thông tin dân mạng chỉ ra, xung đột ở Trung Đông đã được đưa tin vào 28/2, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE cũng đưa ra cảnh báo an ninh từ 27/2. Trong bối cảnh đó, việc studio không kịp thời đánh giá rủi ro và điều chỉnh chuyến bay, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba phải quá cảnh ở Dubai là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện là một trong những sao nữ có nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị nhất Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Mỗi lần tham gia sự kiện thời trang hay thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật, thần thái thu hút.

Vừa qua, cô trở lại với loạt phim truyền hình như Lợi kiếm hoa hồng, Kiều khởi thanh nhưỡng và sắp tới là Mộ tư từ kết hợp Trần Phi Vũ.