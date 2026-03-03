Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng

  • Thứ ba, 3/3/2026 16:12 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week và lý do được cho là nữ diễn viên mắc kẹt ở sân bay Dubai. Thông tin này khiến khán giả lo lắng.

Trưa 3/3, tờ Sina đưa tin studio của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô không thể tham gia Tuần lễ thời trang ở Paris với lý do bất khả kháng. Studio cho biết nữ nghệ sĩ cùng nhân viên hiện an toàn. Thông tin này lập tức gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dich Le Nhiet Ba anh 1

Người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Vogue.

Theo kế hoạch, nữ diễn viên lên đường tới Paris để tham gia Paris Fashion Week diễn ra vào 3/3 (giờ địa phương) với tư cách đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Đáng nói, theo QQ, có nguồn tin Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week bởi đang mắc kẹt tại sân bay Dubai. Hiện tại, người hâm mộ yêu cầu studio đưa ra thông báo rõ ràng hơn về tình hình của nữ nghệ sĩ. Họ cũng chỉ trích ê-kíp vì làm việc quá thiếu chuyên nghiệp.

QQ cho biết, theo thông tin dân mạng chỉ ra, xung đột ở Trung Đông đã được đưa tin vào 28/2, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE cũng đưa ra cảnh báo an ninh từ 27/2. Trong bối cảnh đó, việc studio không kịp thời đánh giá rủi ro và điều chỉnh chuyến bay, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba phải quá cảnh ở Dubai là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện là một trong những sao nữ có nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị nhất Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Mỗi lần tham gia sự kiện thời trang hay thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật, thần thái thu hút.

Vừa qua, cô trở lại với loạt phim truyền hình như Lợi kiếm hoa hồng, Kiều khởi thanh nhưỡng và sắp tới là Mộ tư từ kết hợp Trần Phi Vũ.

Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về nhạc sĩ sinh năm 1947. Không đơn thuần là tuyển tập âm nhạc, đây là tác phẩm kết hợp giữa hồi ký, tản văn, lời ca và hình ảnh, tái hiện hành trình sống, sáng tác và triết lý du ca của người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Sách gồm ba phần chính. “Ngẫu hứng Trần Tiến” mở đầu bằng những ký ức gắn với Hà Nội, mẹ, bạn bè và thời kỳ nghệ thuật sôi nổi như "Đối thoại 87" hay “Du ca đồng nội”.

Thái Linh

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba Dubai Trung Đông

  • Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn khi cô đoạt giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Người tình kim cương (2015). Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana,...

    • Ngày sinh: 3/6/1992
    • Nơi sinh: Tân Cương, Trung Quốc
    • Phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,...

Đọc tiếp

Luong Thuy Linh noi ve on ao voi Minh Tu hinh anh

Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

21:09 28/2/2026 21:09 28/2/2026

0

Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý