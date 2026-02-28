Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội 

Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi là một trong 36 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi (tên thật Trịnh Thị Mùi) có tên trong Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nghệ sĩ là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bí thư Chi bộ cơ quan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Bà Trịnh Thúy Mùi là Nghệ sĩ Nhân dân duy nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Trịnh Thúy Mùi cho biết thông qua việc ứng cử Đại biểu Quốc hội, nghệ sĩ mong muốn được góp phần phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tâm tư trong giới sáng tạo nghệ thuật. Đây là niềm tự hào, vinh dự nhưng cũng là trọng trách nói lên tiếng nói của các cử tri, văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội. Bà Trịnh Thúy Mùi ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1.

Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi sinh năm 1962 tại Ninh Bình. Bà theo học Đại học Sân khấu điện ảnh và Đại học chuyên ngành Luật. Bà có kinh nghiệm làm đạo diễn chèo, ca trù, chầu văn, ngâm thơ và đảm nhận vị trí tổng đạo diễn cho nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia.

Nghệ sĩ bắt đầu làm việc tại Nhà hát Chèo Hà Nội từ 1981 và giữ chức Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc. Sau đó, nghệ sĩ trải qua nhiều vị trí như Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam.

Trong suốt những năm cống hiến cho nghệ thuật, bà nhiều lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an cùng các tỉnh, thành phố. Bà cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.