Cơn sốt anh trai đang xuống dốc?

Mùa đầu tiên của Anh trai “say hi” có tới 8 concert nhưng luôn trong tình trạng cháy vé. Ngược lại, đêm thứ 2 của mùa 2 chưa bán hết bất cứ hạng vé nào dù sắp diễn ra.

Còn nửa tháng nữa concert Anh trai “say hi” chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội nhưng vé tham gia chương trình vẫn còn. Tình hình này khác hẳn với mùa đầu tiên. Mùa đầu tiên kéo dài tới 8 đêm nhạc nhưng luôn trong tình trạng cháy vé.

Sự khác biệt và chênh lệch quá lớn giữa 2 mùa gây lo lắng cho người hâm mộ, khiến không ít khán giả đặt câu hỏi liệu concert Anh trai “say hi” mùa 2 có thể kéo dài tới đêm nhạc thứ 3 hay không.

Tình cảnh đáng ngại của concert Anh trai “say hi” mùa 2

Concert Anh trai “say hi” ở Hà Nội được tổ chức ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình với 13 khu và 6 hạng vé khác nhau, dao động từ 950.000 đồng tới 10 triệu đồng. Số lượng vé được bán ra của mỗi hạng không hiển thị cụ thể, nhưng theo kết quả trên trang bán vé tính tới chiều 27/2, tất cả hạng vé vẫn còn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản đã bắt đầu bày tỏ sự lo ngại. “Từ đây tới 14/3 là chưa đầy 3 tuần nữa, mà chưa khu vực nào hết vé, kể cả mấy vé ngồi, báo động thật đó mọi người. Muốn có ngày 3 thì phải mua, đừng chờ tới sắp diễn, giảm giá rồi mới mua. Để tới lúc đó thì 99% là khỏi có ngày 3” là nội dung một bài viết có lượt tương tác khá lớn trên Threads.

Tình trạng hiện tại của Anh trai “say hi” dường như đang lặp lại “kịch bản” của Em xinh “say hi”. Và quả thực concert Em xinh “say hi” đã dừng lại ở đêm thứ 2 tại Hà Nội và có lẽ sẽ không có thêm đêm thứ 3.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong concert của Anh trai "say hi" mùa 1. Ảnh: NSX.

Tịnh trạng của Anh trai “say hi” mùa 2 khác hẳn mùa đầu tiên. Mùa 1 của chương trình kéo dài tới đêm nhạc thứ 8 diễn ra ở TP.HCM, Hà Nội và Mỹ. Đêm đầu tiên diễn ra ở TP.HCM thu hút khoảng 20.000 người nhưng nâng lên 30.000 khán giả ở concert sau đó tại Hà Nội. Tổng 8 đêm nhạc có tới hàng trăm nghìn người xem với vé bán ra luôn trong tình trạng cháy vé.

Trong concert đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, ê-kíp đã tẩu tán 20.000 vé chỉ trong thời gian rất ngắn. Tới concert thứ 3 tại Hà Nội, thời điểm mở bán, hệ thống bị sập vì quá đông người truy cập. 30 phút sau khi mở bán, lượng khán giả chờ lên tới hơn 150.000 người. Sau đó, giá vé được bán lại với mức tăng cao so với gốc.

Thời điểm đó, vé LoungeB có giá gốc 10 triệu đồng được bán lại với giá 13 triệu đồng. Thậm chí, tới đêm nhạc thứ 7 ở Planet Hollywood Las Vegas Theater, Mỹ, giá vé vẫn được nâng cao. Khu vực có giá 336 USD (8,7 triệu đồng) lên 500 USD (gần 13 triệu đồng). Vé GA giá gốc là 834 USD được nâng lên 950 USD ( 24,6 triệu USD ).

Trở lại concert Anh trai “say hi” mùa 2, đêm đầu tiên của chương trình đã diễn ra cuối 12/2025 với quy mô lớn. Các vé tham gia chương trình vẫn được tẩu tán nhanh dù sức hút không còn lớn như mùa đầu tiên.

Lý do concert Anh trai “say hi” mùa 2 ế ẩm so với mùa đầu có thể do sức hút của chương trình đã giảm nhiệt rõ ràng. Mùa 2 không bùng nổ như mong đợi và chương trình cũng được nhận xét thiếu những bản hit có độ viral rộng rãi như mùa đầu tiên.

Nguyên nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định ở góc độ thị trường, đây là quy luật rất thường gặp của các live concert theo format series: Mùa đầu luôn hưởng lợi từ hiệu ứng hiện tượng và tâm lý Fomo cực mạnh của khán giả.

Anh trai “say hi” mùa 1 tạo được cảm giác đây là một sự kiện văn hóa pop mới, mang tính trải nghiệm lần đầu, nên nhu cầu sở hữu vé gần như vượt logic giá trị thuần giải trí. Khi bước sang mùa sau, yếu tố bất ngờ giảm, gương mặt nổi trội (có sức hút) ít hơn, khán giả đã “biết mình sẽ xem gì” (sau rất nhiều concert với nội dung thay đổi không nhiều) nên quyết định mua vé trở nên lý tính hơn, đặc biệt với mức giá và quy mô sân vận động.

Các anh trai Negav, Cody Nam Võ, CONGB, B Ray, Phạm Đình Thái Ngân của mùa 2. Ảnh: NSX.

Ngoài ra, Mỹ Đình là không gian biểu diễn có sức chứa rất lớn, đòi hỏi lực bán vé phải đạt tới ngưỡng đại chúng chứ không chỉ dựa vào fan cứng. Ở mùa đầu, hiệu ứng truyền thông và cộng đồng đủ mạnh để kéo rộng tệp khán giả, còn mùa sau, khi độ nóng format giảm tự nhiên, lực cầu quay về đúng cấu trúc thực, tức fan cộng khán giả quan tâm, tốc độ bán chậm hơn là diễn biến bình thường của thị trường, không hẳn là tín hiệu tiêu cực riêng của chương trình.

Trước câu hỏi: “Liệu có phải đã đến lúc concert thoái trào không?”, chuyên gia trả lời: “Tôi không cho rằng concert đang thoái trào, mà chính xác hơn thị trường concert Việt đang chuyển từ giai đoạn bùng nổ sang giai đoạn chọn lọc, điều này thấy rõ.

Sau một chuỗi show lớn liên tiếp thành công, khán giả đã được ‘đào tạo trải nghiệm’ và bắt đầu so sánh, cân nhắc nhiều hơn giữa các lựa chọn giải trí. Điều này khiến những concert mang tính lặp lại format hoặc dựa nhiều vào hiệu ứng truyền hình sẽ khó giữ được tốc độ bán vé như giai đoạn đầu sóng”.

Ngược lại, những concert mới hoặc có concept độc bản, liên tục làm mới, câu chuyện nghệ sĩ rõ ràng hoặc giá trị trải nghiệm khác biệt vẫn có sức hút rất tốt. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc khán giả hết xem concert, mà ở chỗ thị trường, thị hiếu khán đã trưởng thành hơn, còn concert buộc phải tiến hóa với tốc độ nhanh, sâu về nội dung và trải nghiệm nếu muốn duy trì sức bán ở quy mô sân vận động.