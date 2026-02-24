Park Min Young nói về vóc dáng gây lo ngại

Park Min Young cho biết trong quá trình quay phim "Siren's Kiss", cô nhịn ăn để giảm cân và phù hợp với tạo hình nhân vật mới.

Thời gian qua, vóc dáng được cho là quá gầy của Park Min Young liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Theo tờ Maekyung, nữ diễn viên phản hồi vấn đề này trong họp báo giới thiệu bộ phim mới Siren's Kiss diễn ra ngày 23/2.

Park Min Young nhiều lần gây lo ngại về ngoại hình. Ảnh: Maekyung.

"Trong quá trình quay phim, tôi đã nhịn ăn và uống 3 lít nước mỗi ngày. Nhân vật của tôi trong phim mới hầu như không ăn. Cô ấy là người luôn uống nước và rượu. Do đó, tôi nghĩ mình không nên tăng cân. Nhân vật của tôi cảm thấy cô đơn khi ở một mình và cũng mắc chứng rối loạn hoảng sợ, vì vậy cô ấy khá u tối", Park Min Young chia sẻ.

Trong phim mới, cô vào vai Han Seol Ah, người điều hành đấu giá chính tại Royal Auction.

Đây không phải lần đầu tiên Park Min Young thừa nhận chuyện giảm cân. Cô từng gây chú ý vào năm 2024 khi giảm xuống chỉ còn 37 kg cho vai diễn bệnh nhân ung thư trong bộ phim truyền hình Marry My Husband của đài tvN. Khi đó, nữ diễn viên thừa nhận bản thân giữ được năng lượng là nhờ đồ uống điện giải.

Năm 2025, tại buổi họp báo ra mắt phim Confidence Queen, Park Min Young tiếp tục gây lo lắng khi xuất hiện với vóc dáng quá gầy. Trước những đồn đoán về vấn đề sức khỏe, Park Min Young đã tự mình lên tiếng trên mạng xã hội. Cô cho biết: "Tôi đã ăn kiêng một cách lành mạnh. Bây giờ tôi đã trở lại vóc dáng ban đầu. Tôi khỏe mạnh. Mọi người đừng lo lắng".

Park Min Young sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả biết tới qua các phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal, Thư ký Kim sao thế?, City Hunter... Tháng 12/2021, Park Min Young kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Namoo Actors. Sau đó, cô ký hợp đồng độc quyền với một công ty mới thành lập mang tên Hook Entertainment do Won Young Sik điều hành.