Ảnh Trương Kỷ Trung cùng vợ trẻ tại Đà Nẵng

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình đạo diễn nổi tiếng Trương Kỷ Trung tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng từ 15/2 đến 23/2.

Theo tờ QQ, đạo diễn Trương Kỷ Trung cùng gia đình tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Nam đạo diễn được bắt gặp tại một quán ăn. Ông xuất hiện với mái tóc bạc và vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh hải quân kết hợp quần đùi đen.

Bên cạnh ông là bà xã Đỗ Tinh Lâm mặc áo dài màu hồng, đeo túi xách đen trên vai. Cô không trang điểm, để mặt mộc, ánh mắt cùng lúc hướng về 4 đứa con.

Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến du lịch Việt Nam lần này đã được gia đình Trương Kỷ Trung lên kế hoạch từ rất lâu. Họ có kỳ nghỉ từ 15/2 đến 23/2.

Hình ảnh Trương Kỷ Trung và gia đình ở Đà Nẵng. Ảnh: QQ.

Trương Kỷ Trung là đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc với nhiều bộ phim kiếm hiệp huyền thoại, chẳng hạn Dương gia tướng, Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên Long bát bộ, Thần điêu lữ hiệp, Lộc Đỉnh ký, Tây Du Ký, Lộc Đỉnh Ký… Do đó, nhiều năm không làm phim nhưng Trương Kỷ Trung vẫn rất được quan tâm, chú ý.

Trương Kỷ Trung và vợ cũ Phàn Hinh Mạn ly hôn năm 2016. Trước đó, họ có nhiều năm mâu thuẫn, đặc biệt Phàn Hinh Mạn từng tố cáo đạo diễn nhiều lần ngoại tình.

Năm 2017, "ông trùm phim kiếm hiệp" kết hôn với bạn gái kém ông 31 tuổi là Đỗ Tinh Lâm. Đỗ Tinh Lâm trước khi đến với Trương Kỷ Trung đã có một con riêng.

Mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên lan truyền tin đồn Trương Kỷ Trung sở hữu khối tài sản trị giá 30 tỷ NDT. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2025, ông đã phủ nhận thông tin này.

Ông nói: "Tôi chỉ là một đạo diễn bình thường. Tôi sống cuộc sống tươm tất, nhưng còn lâu mới trở nên siêu giàu có". Theo truyền thông Trung Quốc, để nuôi 4 đứa con, gia đình Trương Kỷ Trung chịu áp lực lớn về kinh tế. Thậm chí, vợ ông Đỗ Tinh Lâm đã chuyển sang kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến. Trương Kỷ Trung cũng nhiều lần tham gia livestream bán hàng để hỗ trợ vợ.

Năm 2024, vợ chồng đạo diễn được cho là đã kiếm được 230 triệu NDT từ việc phát trực tiếp. Tuy nhiên, 7 công ty dưới tên ông Trương Kỷ Trung đã chịu lỗ 3,8 triệu NDT mỗi năm, thậm chí ông còn phải thế chấp nhà cửa để duy trì hoạt động.

Tranh chấp giữa Trương Kỷ Trung và vợ cũ cũng chưa chấm dứt. Cuối 2024, Tòa án Bắc Kinh yêu cầu Trương Kỷ Trung xin lỗi và bồi thường cho vợ cũ là Phàn Hinh Mạn. Lý do là Trương Kỷ Trung đã công bố thỏa thuận ly hôn giữa 2 người lên mạng xã hội.

Thỏa thuận bao gồm ngày sinh và địa chỉ của nguyên đơn Phàn Hinh Mạn, cũng như kết quả phân chia tài sản, quyền nuôi con. Tòa án phán quyết Trương Kỷ Trung xin lỗi Phàn Hinh Mạn và bồi thường thiệt hại tinh thần cho cô 20.000 NDT, phí công chứng 998 NDT và phí luật sư 5.000 NDT.