Tình cảnh ngày càng đáng ngại của Trịnh Sảng

Truyền thông Trung Quốc nhận xét Trịnh Sảng lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy trong loạt ảnh mới đây. Nữ diễn viên vướng tin nợ nần, bị bạn trai đại gia lạnh nhạt.

Sohu đưa tin những hình ảnh mới đây của Trịnh Sảng tại Mỹ gây chú ý. Những tấm ảnh mới do nữ diễn viên tự đăng tải cho thấy cô có diện mạo hốc hác, mái tóc thưa và gương mặt có phần sưng phù, Sohu miêu tả.

Trong dịp Tết năm nay, nữ diễn viên liên tục đăng tải ảnh cá nhân từ đêm Giao thừa đến mùng 5. Riêng ngày mùng 5, cô chia sẻ tới 80 bức ảnh cận mặt, dường như nhằm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, loạt hình này lại gây phản ứng trái chiều. Dưới ánh sáng mờ, quầng thâm và bọng mắt của cô lộ rõ, nếp nhăn rãnh mũi má hằn sâu, mái tóc mỏng và bết, tổng thể diện mạo bị nhận xét không giống người ở tuổi 35.

Loạt ảnh mới do Trịnh Sảng đăng tải. Ảnh: Sina.

Để tạo cảm giác vui vẻ, Trịnh Sảng cố gắng thể hiện nhiều biểu cảm hài hước như nháy mắt, làm mặt tinh nghịch. Dù vậy, ánh mắt cô bị nhận xét là trống rỗng, thiếu sức sống, Sohu viết. Bài nhạc nền với ca từ nói về sự thay đổi và khoảng cách giữa con người càng làm tăng cảm giác u buồn.

Trước đó không lâu, cô từng tuyên bố trở lại showbiz bằng kế hoạch mở công ty tại Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó, truyền thông và cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin cô sống trong một khu dân cư trung lưu ở Mỹ, thậm chí vướng nghi vấn liên quan đến khoản nợ lớn. Truyền thông Trung Quốc còn xôn xao trước tin Diệp Diên Vỹ từ chối hỗ trợ Trịnh Sảng trở lại ngành giải trí khiến cô càng khó khăn.

Từng là ngôi sao hạng A với mức thù lao được cho là lên tới 2 triệu NDT mỗi ngày, sở hữu biệt thự sang trọng tại Thượng Hải, Trịnh Sảng nay bị cho là đang đối diện cuộc sống nhiều khó khăn nơi đất khách. Sự tương phản giữa quá khứ hào nhoáng và hiện tại khó khăn của nữ diễn viên này khiến dư luận không khỏi bàn tán.

Đầu 2025, một tài khoản mạng tự nhận là con trai của Diệp Diên Vỹ lên tiếng tố cáo Trịnh Sảng cặp kè đại gia này tại Mỹ. Việc này khiến vợ của Diệp Diên Vỹ và cũng là mẹ của tài khoản tố cáo sống khổ sở, đau đớn tại Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Sảng bị tố có quan hệ với Diệp Diên Vỹ. Người đàn ông này lừa tiền lương hưu của rất nhiều người gia Trung Quốc sau đó trốn sang Los Angeles (Mỹ), theo Sina. Trịnh Sảng được cho là gặp gỡ Diệp Diên Vỹ và bạn bè vào tháng 11/2024. Trịnh Sảng tự nguyện ở bên Diệp Diên Vỹ để được bảo vệ khỏi các chủ nợ.

Sau đó, Trịnh Sảng lên tiếng phủ nhận. Studio của Trịnh Sảng đăng tải một đoạn ghi âm của nữ diễn viên. Qua đó, Trịnh Sảng cho biết: “Tôi khẳng định bản thân sống độc lập, không trở thành tình nhân của ai cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đồn thổi như thế. Tôi đã đắc tội với ai”.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, nổi tiếng với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm... Cô từng là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc và có lượng fan đông đảo. Cô bị cấm sóng từ tháng 1/2021 vì ồn ào trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và cáo buộc bỏ rơi hai con. Sau đó, cô định cư tại Mỹ.