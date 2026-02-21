Nữ diễn viên Hàn tiều tụy sau hơn 7 tiếng bị thẩm vấn

Park Na Rae đang bị điều tra vì cáo buộc bắt nạt, lăng mạ các quản lý cũ. Ngoài ra, nữ diễn viên này vướng nghi vấn thực hiện thủ thuật thẩm mỹ bất hợp pháp.

Xports News đưa tin khoảng 15h ngày 20/2, Park Na Rae có mặt tại Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) để làm việc với tư cách bị cáo. Nữ diễn viên bị cáo buộc hành hung và vi phạm Luật Y tế. Sau khoảng 7 giờ 30 phút thẩm vấn, cô rời trụ sở lúc 22h40 cùng ngày.

Xuất hiện trong trang phục áo khoác đen và đeo kính, gương mặt nữ nghệ sĩ có phần sưng nhẹ, mệt mỏi. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cúi đầu chào và nở nụ cười nhẹ với phóng viên, truyền thông Hàn Quốc miêu tả. Trả lời câu hỏi về nội dung buổi làm việc, Park Na Rae cho biết: “Tôi đã trả lời các câu hỏi của điều tra viên một cách chân thành và trung thực”.

Park Na Rae tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xports News.

Trước thắc mắc về việc có thừa nhận cáo buộc lạm dụng quản lý cũ hay không, cô nói: “Tôi tin rằng điều đó sẽ được làm rõ thông qua quá trình điều tra”. Khi được hỏi liệu có từng ném ly vào người quản lý hay không, nữ nghệ sĩ đáp: “Tôi sẽ đính chính những thông tin không chính xác”. Trước câu hỏi có điều gì muốn nói với các quản lý cũ, cô trả lời ngắn gọn: “Không”.

Park Na Rae không bình luận cụ thể về cáo buộc sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, cô cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại bởi những vấn đề không thoải mái của mình”. Trước khi rời đi, nữ nghệ sĩ còn nói với phóng viên: “Mọi người về nhà cẩn thận. Muộn rồi, nhưng chúc mừng năm mới”.

Tháng 12/2025, Park Na Rae lần đầu lên tiếng về loạt cáo buộc thông qua kênh YouTube Baek Eun Young’s Golden Time. Khi đó, cô tuyên bố tạm dừng hoạt động và tự nguyện rời chương trình. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi rất để tâm đến việc mọi người có thể lo lắng và mệt mỏi do những ồn ào gần đây của tôi gây ra”. Nữ diễn viên khẳng định không đưa ra bình luận công khai vì “các vấn đề cần được xác minh một cách khách quan thông qua thủ tục pháp lý”.

Trước đó, các quản lý cũ đã đệ đơn kiện Park Na Rae với cáo buộc bắt nạt nơi làm việc, lăng mạ, không thanh toán thù lao, kê đơn thuốc hộ, hành hung và vi phạm Luật Mạng Thông tin - Truyền thông. Ngược lại, Park Na Rae cũng nộp đơn kiện các quản lý cũ về tội tống tiền và biển thủ, mở ra cuộc chiến pháp lý tại Sở Cảnh sát Yongsan.

Ngoài ra, Park Na Rae bị nghi ngờ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ bất hợp pháp từ một người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "Dì Tiêm".

Được biết, hiện có tổng cộng 8 vụ việc liên quan đến Park Na Rae được trình báo, trong đó 6 vụ do Sở Cảnh sát Gangnam thụ lý và 2 vụ thuộc Sở Cảnh sát Yongsan.

Sinh năm 1985, Park Na Rae là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều chương trình có tỷ suất người xem cao như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…