Đằng sau việc nghệ sĩ quỳ lạy khán giả

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Ma Dong Seok, Kwon Sang Woo, BTS... từng quỳ gối trước khán giả để cầu xin hoặc cảm ơn.

Sáng 19/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ông Kim Jin Geun - CEO Lotte Entertainment Vietnam - quỳ gối, cúi đầu cảm tạ trước các khán giả trong buổi cinetour phim Mùi phở. Phản ứng của khán giả tại rạp chiếu khi chứng kiến hành động của ông Kim Jin Geun là bất ngờ rồi đồng loạt vỗ tay.

Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội nhưng cũng kéo theo nhiều bàn tán, tranh luận. Không ít người cho rằng hành động này nhằm cầu xin khán giả.

Thói quen quỳ gối của nghệ sĩ Hàn

Việc quỳ gối trước khán giả đã trở nên rất quen thuộc trong không chỉ đời sống mà các lĩnh vực khác nhau tại Hàn Quốc, từ chính trị, thể thao tới văn hóa. Hình ảnh ngôi sao Hàn Quốc, chẳng hạn Ma Dong Seok, Kwon Sang Woo… quỳ gối trước khán giả để tỏ lòng biết ơn đã không còn xa lạ với công chúng nước này.

Ngày 21/3/2025, tờ Segye đưa tin đoạn video ghi lại khoảnh khắc Kwon Sang Woo giao lưu với khán giả trong buổi họp báo phim Hitman 2 lan truyền trên nhiều cộng đồng mạng. Trong video, nam diễn viên cúi đầu chào và giới thiệu: “Xin chào, tôi là Kwon Sang Woo”. Anh cho biết không muốn nói những câu quen thuộc như: “Mong mọi người thưởng thức bộ phim” hay “Hãy giúp chúng tôi quảng bá”.

Kwon Sang Woo quỳ gối ở rạp phim. Ảnh: iMBC.

Thay vào đó, Kwon Sang Woo quỳ xuống sân khấu và nói: “Tôi thực sự mong điều này. Tôi muốn đánh bại The Nuns và Secret”. Trong đó, The Nuns và Secret là 2 tác phẩm ra rạp cùng thời điểm với bộ phim của Kwon Sang Woo. Phát biểu thẳng thắn của anh nhận được tràng vỗ tay lớn từ khán giả. Hai diễn viên đồng nghiệp là Lee Yi Kyung và Hwang Woo Seul Hye cũng quỳ xuống, bày tỏ mong muốn bộ phim đạt thành tích tốt.

Tháng 6/2022, tờ No Cut News đưa tin Ma Dong Seok cùng dàn diễn viên The Outlaws 2 (tên gọi khác: The Roundup) quỳ gối cảm ơn khán giả sau khi bộ phim vượt mốc 10 triệu lượt người xem sau 25 ngày công chiếu. Trong buổi gặp gỡ khán giả tại Busan, dàn diễn viên chính của phim gồm Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Lee Joo Won đồng loạt quỳ gối trước khán giả.

Tương tự, tài tử Ryu Seung Ryong cùng các đồng nghiệp phim Extreme Job quỳ gối trên thảm đỏ để mừng dự án này trở thành phim hài ăn khách nhất Hàn Quốc.

Hàng loạt ca sĩ thần tượng khác, chẳng hạn BTS, Big Bang, Seventeen, EXID, Monsta X, Stray Kids, TWICE… cũng quỳ gối trước người hâm mộ trong những dịp khác nhau, khi quay show truyền hình, tham gia đêm nhạc hoặc tổ chức concert riêng… Ý nghĩa đằng sau hành động này của các thần tượng chủ yếu là để cảm ơn những khán giả đã ủng hộ họ.

BTS từng nhiều lần thực hiện hành động này trong những dịp khác nhau. Cuối 2023, trước khi chuẩn bị nhập ngũ, 2 thành viên của nhóm là RM và V đã quỳ gối để cầu xin người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư của bản thân. Họ hy vọng khán giả không tới làm phiền quá mức khi cả 2 nhập ngũ.

Ý nghĩa

Global Times nhận định ở một số nơi, quỳ gối có thể được xem là sự phục tùng, nhục nhã nhưng tại Hàn Quốc, hành động này là một lễ nghi, một cách thể hiện lòng biết ơn.

Trong cuộc sống thường nhật, người Hàn Quốc đôi khi quỳ gối và cúi đầu thật thấp để thể hiện sự tôn trọng với bậc trưởng bối trong những dịp như gặp gỡ gia đình nhà vợ, chồng tương lai hoặc viếng mộ. Cử chỉ này được gọi là “keunjeol”, cũng có thể biểu thị cho hành động muốn xin lỗi ai đó.

Đây là nghi thức quan trọng của người Hàn Quốc và đã len lỏi vào mọi khía cạnh, chẳng hạn con cháu quỳ gối cầu xin người lớn tuổi ban phước lành, quỳ gối bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, thần tượng cũng quỳ gối cảm ơn người hâm mộ.

Hành động quỳ gối đặc biệt phổ biến trong giới chính trị, văn hóa lẫn thể thao Hàn Quốc. Ví dụ, năm 2019, cầu thủ bóng đá Hàn Quốc Kwon Kyung Won đã quỳ gối cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu cuối cùng của anh tại Thiên Tân. Đây là trận đấu cuối, kết thúc sự nghiệp của cầu thủ này tại giải Chinese Super League và trở về Hàn Quốc.

Có thể nói, hành động quỳ gối rất phổ biến tại Hàn Quốc, đặc biệt giới giải trí. Nó có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn một lời chào trang trọng dành cho những người lớn tuổi, đáng kính trọng hoặc khi cần xin lỗi. Hành động này cũng có thể đơn thuần để bày tỏ lòng biết ơn hoặc trân trọng.