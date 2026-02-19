Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày Tết của Sơn Tùng, MONO

  • Thứ năm, 19/2/2026 15:44 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Anh em Sơn Tùng, MONO dành phần lớn thời gian trong dịp Tết Nguyên đán năm nay để ở bên gia đình.

Son Tung anh 1Son Tung anh 2

Loạt ảnh đón năm mới được Sơn Tùng đăng tải ngày 19/2 tức mùng 3 Tết Nguyên đán nhận hơn 83.000 lượt thích sau gần 1 tiếng đăng tải. Em trai nam ca sĩ là MONO đăng loạt ảnh tương tự và nhận được hơn 21.000 lượt thích.

Son Tung anh 3Son Tung anh 4

Sơn Tùng và MONO hiện là cặp anh em được chú ý nhất showbiz Việt. Cả 2 đều nổi tiếng và có những ca khúc được khán giả yêu thích. Năm nay, họ hạn chế nhận show, dành nhiều thời gian để đón Tết bên gia đình ở quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Son Tung anh 5Son Tung anh 6

Hình ảnh của Soobin trong ngày mùng 3 Tết. Anh tận hưởng không gian yên tĩnh tại một quán cà phê. Sau một năm hoạt động thành công với nhiều show diễn quy mô, nam ca sĩ sinh năm 1992 dành những ngày quan trọng nhất trong năm để ở bên gia đình, đồng thời thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Son Tung anh 7

Diễn viên Hồng Ánh mặc áo dài màu cam rực rỡ khi cùng ông xã Nguyễn Thanh Sơn đi chúc Tết. Đăng ảnh đón năm mới bên vợ, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn viết: “Xuân phong đắc ý mã đề cấp / Nhất nhật khán tận Thủ Thiêm hoa / Hết mùng ba…”.
Son Tung anh 8

Đoàn Thiên Ân tận hưởng ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ bên 2 đồng nghiệp thân thiết là Lương Thùy Linh và Thanh Thủy. Những ngày Tết năm nay, nàng hậu quây quần bên gia đình, tụ tập bạn bè, đặc biệt Kỳ Duyên. Cả 2 bên nhau trong cả Giao thừa lẫn ngày mùng 1 Tết.

Son Tung anh 9Son Tung anh 10

Người mẫu Thiên Nga đưa con gái tới thăm quan không gian trưng bày những món đồ cổ truyền. Mẹ con cô mặc áo dài đôi khi dạo chơi phố phường ngày Tết. Đăng ảnh chụp cùng con gái, Thiên Nga chia sẻ: “Đã 2 mùa xuân đón Tết cùng em, em nhanh lớn quá đi em ơi”.

Son Tung anh 11

Hình ảnh du xuân của ca sĩ Lưu Hiền Trinh và gia đình. Lưu Hiền Trinh lần đầu công khai hình ảnh của chồng hơn 10 tuổi vào tháng 11/2024. Nữ ca sĩ đã lập gia đình từ lâu, nhưng đến thời điểm đó chia sẻ tin vui tới khán giả. Lưu Hiền Trinh giải thích lý do kết hôn nhiều năm nhưng không chia sẻ thông tin là bởi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Khi tới thời điểm thích hợp, cô mới công khai.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV

Sơn Tùng Thái Bình Sơn Tùng M-TP Mono Soobin Thanh Thủy Đoàn Thiên Ân

