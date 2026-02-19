Ngày Tết của Sơn Tùng, MONO

Sơn Tùng và MONO hiện là cặp anh em được chú ý nhất showbiz Việt. Cả 2 đều nổi tiếng và có những ca khúc được khán giả yêu thích. Năm nay, họ hạn chế nhận show, dành nhiều thời gian để đón Tết bên gia đình ở quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ).