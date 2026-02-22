HyunA đăng ảnh không mặc nội y

HyunA theo đuổi phong cách gợi cảm suốt nhiều năm qua. Không ít lần, nữ ca sĩ vướng tranh cãi vì mặc quá táo bạo.

Ngày 22/2, tờ Sports Chosun đưa tin HyunA tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình mới giữa lúc vướng tin đồn mang thai. Ngày 21/2, HyunA đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc đời thường kèm biểu tượng trái tim đen.

Trong ảnh, nữ ca sĩ chụp selfie trước gương với phong cách táo bạo quen thuộc. Cô diện bộ jumpsuit có in nhân vật hoạt hình. Đáng nói, nữ ca sĩ không mặc nội y. Hình ảnh này đang gây bàn tán với không ít ý kiến cho rằng nó quá táo bạo, thậm chí khá phản cảm.

Hình ảnh mới của HyunA. Ảnh: @Hyunah_aa.

Bên cạnh đó, cựu thành viên nhóm 4Minute cũng chia sẻ ảnh hẹn hò cùng chồng là ca sĩ Yong Jun Hyung. Cả hai chụp ảnh trước gương với ánh mắt trìu mến.

Trước đó, ngày 20/2, một số hình ảnh HyunA và Yong Jun Hyung đi hẹn hò được lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Việc HyunA có phần tăng cân nhẹ làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận. Công ty quản lý của HyunA nhấn mạnh: “Tin đồn mang thai là không đúng sự thật. Cô ấy vẫn tập luyện đều đặn và đang chuẩn bị cho album mới”.

HyunA và Yong Jun Hyung tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2024, sau 9 tháng công khai hẹn hò. Kể từ đó, giọng ca sinh năm 1992 nhiều lần vướng nghi vấn mang thai. Tuy nhiên, công ty quản lý của cô nhanh chóng phủ nhận.