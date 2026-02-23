Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lê Phương tưởng nhớ Quý Bình

  • Thứ hai, 23/2/2026 20:43 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Quý Bình qua đời cách đây một năm trong sự bàng hoàng của đồng nghiệp, khán giả. Tới 23/2, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố diễn viên.

Ngày 23/2, lễ giỗ đầu cho cố diễn viên Quý Bình được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở Hóc Môn (TP.HCM). Một số đồng nghiệp thân thiết như Lê Phương, Thanh Thức, Hà Vân… tới tưởng nhớ cố diễn viên. Vợ chồng Lê Phương mang theo giỏ trái cây có ghi: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên thương nhớ anh Quý Bình".

Trong khi đó, Trương Nam Thành làm lễ cho đàn anh tại nhà riêng. Nam diễn viên xúc động viết: "Mới đây mà đã tròn 1 năm ngày anh xa mọi người. Nay vợ chồng em dâng hương tưởng nhớ ngày giáp năm của anh. Mọi người vẫn còn nhớ anh nhiều lắm".

Diễn viên Quý Bình qua đời cách đây một năm. Những ngày trước khi qua đời, anh gặp vấn đề sức khỏe nhưng giấu kín. Sinh thời, Quý Bình luôn được đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách hiền lành, tốt bụng.

Quy Binh anh 1

Lê Phương tới lễ giỗ đầu của Quý Bình. Ảnh: FB Cô Hai Xứ Dừa.

Tang lễ diễn viên Quý Bình diễn ra trong 2 ngày 8-9/3/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Chị Ngọc Tiền - vợ Quý Bình - cho biết trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, diễn viên luôn vui vẻ, lạc quan. Rất nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Bình Tinh, Hữu Quốc, Nguyệt Ánh, Thu Trang, Tiến Luật, danh ca Họa Mi… tới viếng và tiễn đưa nam diễn viên.

Trong ngày đưa tiễn Quý Bình, Lê Phương đăng hình ảnh nắm tay đồng nghiệp trong thời gian anh bị bệnh và gửi lời chào tạm biệt tới nam diễn viên. Cô viết: “Tạm biệt. Cảm ơn anh vì tất cả”. Cũng trong ngày 9/3/2025, Lê Phương cùng ông xã là ca sĩ Trung Kiên và con trai đến viếng Quý Bình.

Lễ di quan diễn ra sau đó. Thi hài nam diễn viên được hỏa táng tại Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Theo nguyện vọng trước khi mất của nam diễn viên, sau khi hỏa táng, tro cốt anh được rải ở biển Cần Giờ. Trước khi đến với nghệ thuật, Quý Bình từng tham gia lực lượng biên phòng, đóng ở huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Minh Hạo

Quý Bình Quý Bình Lê Phương Lê Phương

