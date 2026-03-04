Jang Won Young bị tẩy chay

Jang Won Young đang phải hứng chịu làn sóng tranh cãi. Lý do là người hâm mộ tìm ra nhiều video cho thấy nữ ca sĩ này cố chen vào vị trí center khi đứng cùng nhóm nhạc. Trong một số video, Jang Won Young thậm chí vượt qua các thành viên khác để đứng vào vị trí trung tâm. Hành động này gây tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng nữ thần tượng quá chấp niệm với chỗ đứng trung tâm, bất chấp việc bản thân đang thiếu tôn trọng các thành viên cùng nhóm. Vụ việc khiến nữ ca sĩ đối mặt với làn sóng chỉ trích.

Jang Won Young hiện là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cô thậm chí được mệnh danh “nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới”. Tính đến tháng 7/2025, nữ ca sĩ sở hữu 19 hợp đồng quảng cáo, cao nhất nhì trong số thần tượng ra mắt cùng thời điểm. Hồi tháng 2, nữ thần tượng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì xuất hiện ở sự kiện với gương mặt khác lạ. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cho rằng sự khác biệt xuất phát từ lối trang điểm.

Cô hiện có 15,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhờ sự nghiệp thành công, Jang Won Young kiếm được số tiền khủng dù mới 22 tuổi. Tháng 11/2025, News1 đưa tin thành viên IVE mua một căn biệt thự cao cấp trong khu UN Village, tại Hannam-dong với giá 13,7 tỷ won. Căn hộ rộng 244 m2, thuộc tòa Lucid House ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul.

Jang Won Young sinh năm 2004, nổi tiếng từ chương trình Produce 48, sau đó thành công giành vị trí số 1 và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi IZ*ONE tan rã, Won Young ra mắt trong nhóm nhạc IVE. IVE liên tiếp có các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc giúp củng cố thêm vị thế của Jang Won Young. Hiện tại, bài hát Bang Bang của IVE đứng đầu bảng xếp hạng Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc.

Jang Won Young sở hữu gương mặt đẹp, thường được ví như búp bê, vóc dáng thon gọn với chiều cao 1,73 m. Là một trong những thần tượng nữ nổi tiếng nhất Kpop hiện nay nhưng Jang Won Young nhiều lần gây tranh cãi về kỹ năng. Cô được nhận xét hát nhảy kém. Công chúng cho rằng lý do Jang Won Young nổi tiếng là vóc dáng và ngoại hình nổi bật.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.