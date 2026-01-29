Webtoon hưởng lợi nhờ sức nóng từ phim Hàn Quốc

Những bộ phim truyền hình ăn khách đưa người xem đến với các tác phẩm gốc, từ đó thúc đẩy lượng truy cập webtoon và tiểu thuyết trực tuyến, theo Chosun Biz.

Bộ phim Dear Thief. Ảnh: Chosun Biz.

Các bộ phim truyền hình như Judge Lee Han-young và Spring Fever đang gây sốt trên màn ảnh nhỏ. Hưởng lợi nhờ làn sóng này, lượt xem webtoon và tiểu thuyết trực tuyến gốc cũng tăng vọt.

Hình bìa webtoon và tiểu thuyết trực tuyến Judge Lee Han-young. Ảnh: Naver.

Naver Webtoon ngày 23/1 cho biết sau khi bộ phim Judge Lee Han-young phát sóng được hai tuần (những tập đầu ra mắt ngày 2/1), số lượt tải xuống tiểu thuyết gốc đã tăng gấp 147 lần so với hai tuần trước khi bộ phim công chiếu. Lượt xem truyện tranh cùng tên cũng tăng hơn 20 lần trong cùng khoảng thời gian.

Bộ phim Judge Lee Han-young đang thu được thành công lớn tại Hàn Quốc, với tỷ lệ người xem đạt 11% ở tập thứ sáu, theo đơn vị cung cấp dữ liệu Nielsen Korea.

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết trực tuyến của tác giả Lee Haenal, đã được đăng trên Naver Series vào năm 2018. Tác phẩm là một trường hợp điển hình của việc chuyển thể sang các loại hình khác nhau, với việc ra mắt trên Naver Webtoon từ năm 2020 và được hoàn tất vào tháng 7 năm ngoái.

Bộ phim Spring Fever cũng thu hút sự chú ý đến webtoon cùng tên kể từ khi bắt đầu phát sóng. Trong hai tuần sau khi được phát hành vào ngày 5/1, lượt đọc bộ truyện này trên Naver Webtoon đã tăng gấp 10 lần so với khoảng thời gian trước khi đoạn giới thiệu được công bố. Spring Fever cũng có tỷ lệ người xem đạt 5,4% ở tập thứ ba.

Chiến lược ra mắt các bản chuyển thể

Một quan chức trong ngành công nghiệp webtoon cho biết: "Khi các bộ phim truyền hình được chuyển thể từ webtoon và tiểu thuyết trực tuyến ngày càng phổ biến, một chu kỳ tiêu thụ nội dung dần hình thành. Ngày càng nhiều người dùng tìm đến các tác phẩm gốc".

Theo xu hướng này, cũng có nhiều truyện tranh được ra mắt gần thời điểm công chiếu bộ phim truyền hình chuyển thể. Trong trường hợp của webtoon Dear Thief trên Naver, ấn bản này được ra mắt 1 tuần trước khi bộ phim cùng tên được phát hành, với mục tiêu hỗ trợ nhau cùng thu hút người xem.

Naver giải thích rằng, khi bộ phim ngày càng thu hút người xem, ví dụ tập thứ năm của bộ phim đã đạt tỷ lệ người xem 7% và lọt vào top đầu bảng xếp hạng phim truyền hình của Netflix, thì lượng người truy cập vào webtoon gốc để tìm hiểu diễn biến tiếp theo cũng tăng lên đáng kể.

Theo "Khảo sát về tình hình giao dịch bản quyền nội dung năm 2025" do Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) công bố, lượng người hâm mộ đông đảo của tác phẩm gốc có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của các ấn bản chuyển thể.

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều người dùng tiêu thụ các ấn bản chuyển thể chủ yếu vì "sự tò mò muốn biết những điểm khác biệt so với bản gốc (38,4%)" cũng như "sự yêu thích dành cho tác phẩm gốc (34,6%)".

Báo cáo cũng lưu ý: "Sự nổi tiếng của tác phẩm gốc dường như đóng vai trò quyết định trong việc thu hút lượng người xem ban đầu".