Mỏ vàng cho phim chuyển thể Hàn Quốc

Theo Korea Times, ngày càng nhiều bộ phim chuyển thể từ webtoon giành vị trí thống trị trong làng giải trí Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, các dự án chuyển thể từ webtoon đang tràn ngập rạp chiếu phim và nền tảng phát video trực tuyến. Trong khi có những bản chuyển thể khéo léo tái hiện lại nguyên tác và thu được thành công lớn thì cũng có rất nhiều dự án thất bại dù được đầu tư nguồn kinh phí lớn. Vậy đâu là công thức cho một bộ phim chuyển thể webtoon thành công?

Thành công đột phá của phim chuyển thể webtoon “Con gái tôi là zombie”

Trong năm 2025, một bộ phim chuyển thể rất thành công là Con gái tôi là zombie. Phim dựa trên webtoon nổi tiếng năm 2018 của Lee Yun-chang và được Studio N, công ty sản xuất video của Naver Webtoon, ra mắt.

Với hơn 5,6 triệu lượt xem, bộ phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được xem nhiều nhất năm 2025. Bộ phim thành công nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố hài hước đen với câu chuyện cảm động về tình thương của người cha.

Con gái tôi là zombie đạt thành công lớn trong năm 2025. Ảnh: Korea Times.

Ngoài Naver, Netflix cũng gặt hái được nhiều thành công lớn nhờ các tác phẩm chuyển thể webtoon.

The Trauma Code: Heroes on Call đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu trên Netflix vào đầu năm 2025. Với sự tham gia của Ju Ji-hoon, bộ phim dựa trên tiểu thuyết mạng Trauma Center: Golden Hour của Hansanleega. Bộ truyện này được đưa lên webtoon Naver năm 2019.

Bộ phim không chỉ được ca ngợi vì tính hiện thực, tái hiện được diễn biến y khoa gay cấn mà còn giành giải Phim truyền hình hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh.

Tương tự, loạt phim chuyển thể webtoon Weak Hero Class 2 trên Netflix cũng được khen ngợi vì nhiều pha hành động mượt mà và khai thác sâu yếu tố tâm lý từ các vấn nạn học đường.

Không chỉ thành công khi chuyển thể thành phim chiếu trực tuyến, các dự án chuyển thể webtoon thành phim truyền hình cũng được đón nhận tốt. Bộ phim Taxi Driver mùa 3 của đài SBS liên tục đạt được nhiều thành công. Điều này cho thấy các bộ phim chuyển thể từ webtoon có thể duy trì sự nổi tiếng dù kéo dài nhiều mùa.

Bài học từ thất bại chuyển thể webtoon

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thành công dù được đầu tư đậm và có sẵn một tác phẩm webtoon thành công. Một thất bại đáng chú ý gần đây là bộ phim chuyển thể Omniscient Reader.

Dù có ngân sách sản xuất khổng lồ hơn 30 tỷ won ( 21,7 triệu USD ) và dàn diễn viên hạng A, bộ phim vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả. Trong khi được ưu tiên ra mắt ở những giờ chiếu đẹp, bộ phim chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt xem, thấp hơn nhiều so với mốc hòa vốn 6 triệu lượt xem.

Người hâm mộ bộ truyện tranh mạng gốc và cả giới phê bình đều nhận xét nhà sản xuất phim đã sai lầm khi cố gắng gói gọn một thế giới rộng lớn và phức tạp của truyện vào thời lượng hai tiếng. Kết quả là cốt truyện gây khó hiểu cho người xem mới nhưng lại quá hời hợt với người hâm mộ trung thành.

Bộ phim hành động đen tối Mercy for None của Netflix, với sự tham gia của nam diễn viên So Ji-sub, cũng nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều. Trong khi có lượng người xem toàn cầu khá cao, loạt phim vấp phải sự phản đối từ nhiều độc giả bộ truyện. Họ phàn nàn rằng phim không nắm bắt được yếu tố đen tối và gai góc của truyện tranh gốc, thay vào đó lại đi theo lối mòn sáo rỗng của các bộ phim hành động.

Ngoài ra, bộ phim The Witch của Channel A, chuyển thể từ webtoon năm 2013 của họa sĩ nổi tiếng Kang Full, cũng không thu hút được sự chú ý dù có khởi đầu đầy hứa hẹn. Tỷ lệ người xem cao nhất là 3,1% và nhiều khán giả cho rằng nhịp phim chậm rãi, có vẻ lỗi thời so với bối cảnh hiện nay.

Những thất bại này cho thấy một công thức thành công là cần biết cách chuyển thể truyện tranh webtoon thành một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc mua được bản quyền chuyển thể một webtoon nổi tiếng không còn đủ để đảm bảo thành công.

Giám đốc điều hành Studio N, Kwon Mi-kyung, cũng từng chia sẻ, sự thành công của những dự án chuyển thể không chỉ nhờ vào các tác phẩm gốc tốt mà còn cần "tìm ra ngôn ngữ ảnh điện phù hợp".