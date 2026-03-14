Tinh thần của Mazda

Mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện, nó mang trong mình một linh hồn. Trước khi xuất xưởng, những chiếc xe của Mazda được chăm sóc kỹ lưỡng, đó là tinh thần của thương hiệu này.

Mazda luôn muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị. Ảnh minh họa: M.V.

Trong công xưởng sản xuất ôtô Mazda ở Trường An, có một nhóm người có tâm huyết nghệ nhân, tay nghề kỹ thuật cao, làm người khiêm tốn, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, tận tụy. Bất kể là công nhân bình thường hay nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, họ luôn mang theo con tim chân thành để làm người, làm việc, có sự theo đuổi kiên trì đối với ước mơ.

Tâm huyết của nghệ nhân đã tạo ra sản phẩm có giá trị. Những người thợ ở đây dùng sự cần cù và kỹ thuật để chế tác, lắp ráp những chiếc xe ô tô, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật tinh tế, tràn đầy sức sống. Bởi trong công xưởng có rất nhiều người hòa nhã, họ đối đãi với công việc giống như đối đãi với bạn bè, họ là những người nghệ nhân đích thực trong công việc.

Nếu nói dập và hàn đã tạo ra phần thân xe Mazda, tức “linh hồn” của chiếc xe, thì lớp sơn lại khoác lên nó một chiếc váy cưới quyến rũ. Người làm nên chiếc váy cưới này là kỹ sư sơn Hầu Bình.

Ông là một công nhân sơn có nền tảng kỹ thuật tốt, cho dù phải làm việc với công nghệ rất phức tạp, ông vẫn có thể thực hiện thành thạo. Trong tư tưởng của ông, sự hiểu biết về sơn, mức độ thành thạo trong việc sử dụng súng phun sơn của mỗi người mỗi khác.

Một người chỉ có thông qua làm việc thực tế trong thời gian dài, học được cách làm bạn với súng phun sơn mới thực sự hiểu về sơn và súng, mới có thể đạt đến cảnh giới của sự hoàn mỹ. Cuộc sống của ông phong phú đa dạng cũng là bởi sự cố chấp đối với màu sắc, sự theo đuổi cao đối với kỹ thuật.

Để tạo nên chiếc xe, khuôn đúc và linh kiện có vai trò rất quan trọng. Người phụ trách công việc này là thợ sửa chữa khuôn đúc Lỗ Ninh. Từ một người học việc trở thành kỹ sư có kinh nghiệm với kỹ thuật tinh xảo, những thành quả này đều nhờ vào hơn mười năm nỗ lực của ông. Những năm qua, đôi tay của ông không ngừng tiếp xúc với những khuôn đúc, đến nay khi kiểm tra tiêu chuẩn lồi lõm của khuôn đúc, ông chỉ cần sử dụng ngón tay là đủ.

Hiện tại, ông vẫn là người thầy làm công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng khuôn đúc, thường xuyên giao lưu, học hỏi với thợ máy nước ngoài. Trong thời gian giao lưu, bồi dưỡng ở Nhật Bản, đối với Lỗ Ninh, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ông là thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng của người thợ đối với kỹ thuật.

Trong mỗi giờ học, ngoài việc củng cố kỹ thuật của bản thân, còn phải không ngừng cải tiến kỹ năng theo yêu cầu của giáo viên, bởi giáo viên sẽ không khen ngợi bạn làm tốt, mà yêu cầu bạn liên tục sửa đổi, để sự tinh tế, tỉ mỉ của bản thân hòa vào khuôn đúc.

Nghệ nhân chính là người đối đãi với thời gian giống như với con cái, còn đối đãi với đồ vật cẩn thận giống như với người già. Bởi họ sẽ dùng tâm hồn trưởng thành của mình để nhìn nhận tay nghề, sẽ dùng trình độ cao nhất của mình để tạo nên nghệ thuật.

Chỉ có theo đuổi sự hoàn mỹ, đồ vật mình tạo ra mới có sức sống. Những người thợ của công xưởng ôtô Mazda ở Trường An, kiên định với lập trường kỹ thuật của mình, mặc năm tháng chảy trôi vô tình, họ vẫn dùng con tim thuần túy để tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.