Trải nghiệm các bài báo với giọng đọc riêng trên Spotify

Spotify đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển các bài báo dài thành sách nói, theo Mint.

Từ ngày 26/5, Spotify đã cho phép độc giả nghe các bài báo dài được chọn lọc từ nhiều tờ báo lớn ở Mỹ. Tính năng mới này đang được cung cấp cho hơn 650 bài báo tiếng Anh tại nhiều tạp chí và cơ quan báo chí quốc tế lớn, bao gồm Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, WIRED, Vanity Fair và Pitchfork.

Mỗi bài báo có độ dài dưới 2 giờ và tính năng này hiện chỉ được cung cấp trong gói 15 giờ nghe sách nói dành cho người dùng Premium. Sau khi sử dụng hết hạn mức 15 giờ, độc giả cần mua thêm gói để tiếp tục nghe các bài báo mới.

Người dùng miễn phí cũng có thể nghe các bài báo này nếu đồng ý trả 1,99 USD cho mỗi bài báo.

Mục tiêu dài hơi của Spotify

“Với dịch vụ nghe báo, chúng tôi đang giới thiệu thể loại báo chí dài kỳ dưới dạng âm thanh. Đây là tính năng mở rộng ngoài việc nghe nhạc, podcast và sách nói. Các bài báo sẽ tập trung vào những chủ đề mà chúng tôi biết độc giả yêu thích”, Colleen Prendergast, Trưởng bộ phận cấp phép tại Spotify Audiobooks, cho biết.

Các bài báo đã được hiển thị trên danh mục của Spotify. Ảnh: Stuff.

“Bằng cách đưa các dạng nội dung ngắn hơn vào dịch vụ, chúng tôi đang giúp người dùng xây dựng thói quen nghe lành mạnh, từ đó hướng đến việc tăng cường tương tác với sách theo thời gian”, Colleen nói.

Tính năng này được đưa vào để giúp việc nghe nội dung dài trở nên dễ dàng hơn đối với những người dùng chưa muốn nghe sách nói. Gã khổng lồ phát trực tuyến của Thụy Điển cũng hy vọng tính năng mới sẽ hoạt động như một cánh cửa kết nối, giúp người dùng dần quen với việc nghe sách nói.

Julian Holguin, CEO của Rolling Stone, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Spotify trong một sự kết hợp tự nhiên giữa hai nền tảng cùng tôn vinh âm nhạc và văn hóa. Sự hợp tác với dịch vụ nghe báo cho phép chúng tôi tăng cường kết nối giữa độc giả và các nghệ sĩ, đồng thời mang đến những câu chuyện và bài viết mà họ quan tâm”.

Spotify cho biết số giờ nghe sách nói đã tăng 60% từ năm 2024 đến năm 2025. Khoảng một nửa số người dùng sách nói của họ chỉ mới bắt đầu làm quen với định dạng này trong vòng 12 tháng qua. Đây có thể là lý do họ đang sử dụng các bài báo tường thuật ngắn hơn sách thông thường để thu hút người dùng.

Dịch vụ nghe báo của Spotify đang được triển khai tại tất cả 22 thị trường nơi tính năng sách nói của Spotify có sẵn, bao gồm Mỹ, Anh, Australia và một số khu vực ở châu Âu. Đây cũng chính là những thị trường đang dẫn đầu đà tăng trưởng của mảng sách nói trên Spotify.

Spotify dùng AI ra sao?

Trong khi Spotify không làm rõ trong bài đăng ra mắt dịch vụ về việc họ có sử dụng AI để giảm chi phí sản xuất hay không, họ đã xác nhận với The Verge rằng các bài báo “sẽ sử dụng kết hợp giọng đọc của con người và giọng đọc số”.

Người phát ngôn của Spotify cho biết: “Các bài báo sử dụng giọng đọc số sẽ được dán nhãn rõ ràng cho người dùng. Giọng đọc số có thể giúp giảm bớt rào cản (chi phí) trong việc chuyển đổi một số tác phẩm viết sang định dạng âm thanh, đặc biệt là các tác phẩm ngắn không được viết sẵn để phù hợp với định dạng này.”

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Spotify đã công bố một công cụ tạo sách nói mới, cho phép các tác giả tạo sách nói bằng công nghệ giọng nói số của ElevenLabs.