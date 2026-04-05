Thế hệ Influencer mới nổi nhờ bùng nổ sách nói

Sự nổi lên của thể loại sách nói và lãng mạn giả tưởng đang mang đến cơ hội cho những giọng đọc hay, theo NPR.

Với nhiều người, cảm lạnh gây khó chịu nhưng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng với Anthony Palmini, một ngôi sao đang lên trong làng đọc sách nói, cảm lạnh gần như là thảm họa.

Với làn sóng bùng nổ của thể loại lãng mạn giả tưởng (romantasy) và thể loại sách nói, Palmini đã trở thành giọng đọc được ưa thích của nhiều tác phẩm này.

Giọng nói trầm ấm, vang vọng, đặc biệt là trong vai Rhysand của truyện A Court of Thorns and Roses và Kingfisher trong loạt truyện đình đám Fae & Alchemy, đã khiến người hâm mộ say đắm Palmini và giới xuất bản đổ xô đến ông cho các dự án sách nói mới.

Palmini chia sẻ về khoảng thời gian bị ốm của mình: "Tôi có rất nhiều dự án đang chờ nhưng tôi đã mất giọng trong hai tuần. Khi tôi cố gắng thu âm, tôi dường như không thể nói được.

Trước đây, tôi chỉ coi cảm lạnh là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ thì 'Ôi không, đây là một phần công việc!'", Palmini nói.

Năm ngoái, Palmini đã thu âm hơn 50 đầu sách. Năm nay, con số dự kiến gấp đôi.

Ra đời ngôi sao trong giới sách nói

Thành công là điều mà người đàn ông 44 tuổi này đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được. Đó là quá trình dài hàng thập kỷ.

Công việc lồng tiếng đầu tiên đến một cách tình cờ vào khoảng năm 2015 khi Palmini thu âm cho một quảng cáo của MTV và được đánh giá cao.

Nhưng đây không phải điều tình cờ. Ngay từ nhỏ, Palmini rất mê truyện tranh và thường nghĩ ra những âm thanh đặc biệt cho các nhân vật trong truyện. Cha ông cũng đã truyền cảm hứng cho ông rèn luyện giọng nói.

Cha của Palmini nhớ lại: “Thằng bé từng mơ trở thành người dẫn chương trình radio và thường luyện tập tóm tắt các trận đấu thể thao bằng máy ghi âm".

Độc giả ngỡ ngàng khi thấy sự khác biệt giữa giọng nói và ngoại hình của Palmini. Ảnh: NPR.

Khi còn là thiếu niên, Palmini cũng từng làm tại cửa hàng cho thuê video Blockbuster. Ông thích trả lời điện thoại và một đồng nghiệp đã nhận thấy rằng khi Palmini cảm thấy thoải mái, giọng ông khác hẳn, rất quyến rũ.

Từ đó trở đi, mỗi khi khách hàng gọi đến, Palmini đều dùng giọng nói đó. Ông đã trau chuốt nó và thực hiện những điều chỉnh nhỏ để có được giọng nói hoàn hảo.

Nhiều nữ khách hàng đến cửa hàng mong đợi gặp một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và vạm vỡ. Thay vào đó, họ lại thấy một cậu thiếu niên mọt sách gày gò, Palmini cười nói.

Gần 30 năm sau, người hâm mộ vẫn ngạc nhiên trước sự khác biệt giữa ngoại hình của Palmini và giọng nói trầm khàn mà ông dùng cho các nhân vật điển trai của mình.

Sách nói và thời của những giọng đọc hay

Có nhiều lý do để tin rằng những giọng nói hay sẽ có nhiều cơ hội trong giới xuất bản thời gian tới. Hiện tại, lãng mạn giả tưởng đang là một trong những thể loại văn học phát triển nhanh nhất thế giới. Doanh số bán sách chỉ riêng tại Mỹ đã đạt 33,1 triệu bản vào năm 2025, tăng 3% so với năm trước, theo công ty theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng Circana.

Nhu cầu sách nói của thể loại này cũng rất mạnh mẽ. Doanh thu bán sách nói đã vượt mốc 2,22 tỷ USD vào năm 2024, tăng 13% so với năm trước, theo khảo sát thường niên gần đây nhất của Hiệp hội các nhà xuất bản sách nói.

"Xét theo thể loại, lãng mạn giả tưởng tiếp tục chiếm ưu thế," Sean McManus, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản sách nói Mỹ, chia sẻ.

Việc nghe người khác đọc sách giúp độc giả đắm mình vào những cuốn sách theo nhiều cách, Lexi Ayala chia sẻ.

Lexi Ayala và em gái Nicole Holleman cùng dẫn chương trình podcast về tình cảm lãng mạn Fantasy Fangirls. Trong chương trình này, họ chia sẻ về các cuốn sách lãng mạn họ đọc, trong đó có cả những cảnh nóng bỏng nhất. Họ cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Palmini.

"Người đàn ông này đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim tôi", Holleman nói.

Khi những người hâm mộ mê mẩn giọng của Palmini trong những cảnh nóng, thì chính ngôi sao mới nổi này vẫn cảm thấy ngại ngùng. “Lúc đầu, tôi thấy ngượng, nhưng rồi tôi tự nhủ, ‘Được rồi, nhiệm vụ của mình là thể hiện nhân vật này một cách chân thành trong khung cảnh truyện. Việc nhập vai là rất quan trọng”, Palmini nói.

Dù hiện rất nổi tiếng, Palmini vẫn giữ tâm thế nghiêm túc với công việc. Ông đang có 60 cuốn sách mới cần thu âm từ giờ đến tháng 8.

Palmini cũng dự đoán thể loại lãng mạn giả tưởng sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.

“Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta đang ở vào thời điểm bất cứ tác phẩm nào thuộc thể loại lãng mạn, nếu hay, đều sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc truyền hình,” Palmini nói. Điều đó có thể mở ra những cánh cửa mới cho Palmini và những người có giọng đọc tốt trong giới xuất bản. Palmini chia sẻ: “Đây là thời điểm tuyệt vời để hoạt động trong ngành này”.