Sách nói nhiều cảnh nóng hút nữ độc giả Gen Z

Một nền tảng đang thu hút nhiều người nổi tiếng trở thành giọng đọc trong các sách nói lãng mạn có các cảnh tình dục nóng bỏng. Chiến lược này thu hút được đông đảo độc giả, theo Slate.

Vào cuối năm 2025, Quinn, một trong số ít ứng dụng mới nổi cung cấp quyền truy cập vào những tập sách nói nóng bỏng chủ yếu dành cho độc giả nữ thế hệ Z, đã nhận được một cú hích lớn.

Họ thuê được Hudson Williams và Connor Storrie, những ngôi sao trẻ của bộ phim ăn khách Heated Rivalry của HBO, trở thành giọng đọc cho bộ truyện ba phần Ember & Ice. Loạt truyện lãng mạn giả tưởng về tình yêu của hai nam chính đang được phát hành trên Quinn với giá 7,99 USD /tháng.

Sách nói nhắm đến nữ độc giả thế hệ Z

Người sáng lập Quinn, Caroline Spiege, cho rằng Ember & Ice chính là sự kết hợp giữa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Brokeback Mountain và bối cảnh giả tưởng trong tiểu thuyết A Court of Thorns and Roses của Sarah J. Maas.

Với loạt sách nói này, độc giả được nghe Hudson Williams và Connor Storrie thể hiện những cảnh thân mật của nhân vật, cùng giọng mô tả của những nhân viên hỗ trợ để xây dựng nên bối cảnh riêng tư của câu chuyện.

Trên thực tế, Storrie và Williams không phải những ngôi sao duy nhất khi Quinn tìm đến họ. Công ty này được thành lập vào năm 2019 nhưng mới gặt hái thành công từ năm ngoái khi thích ứng với sự phát triển của sách nói.

Ứng dụng này trả tiền cho nhiều người nổi tiếng là nam giới và đã có sẵn lượng người hâm mộ nhất định để đọc những câu chuyện có nhiều cảnh tình dục thân mật. Với chiến lược này, họ vừa tận dụng được sức hút của các ngôi sao, vừa đưa câu chuyện lan tỏa trên các mạng xã hội và thu hút thêm nhiều người dùng đến ứng dụng.

Cho đến nay, Quinn đã thu hút được nhiều ngôi sao như Costa D’Angelo từ bộ phim kinh dị lãng mạn đen tối Tell Me Lies của Hulu, Andrew Scott, vị linh mục quyến rũ trong Fleabag, Jamie Campbell Bower, nhân vật phản diện trong Stranger Things, hay Jesse Williams, vai bác sĩ Jackson Avery trong Grey’s Anatomy.

Tuần trước, tài khoản TikTok của ứng dụng này hé lộ một thông tin mới là họ tuyển được Tyriq Withers, người gần đây đóng vai phụ trong bộ phim chuyển thể mới nhất từ tiểu thuyết của Colleen Hoover, Reminders of Him.

Bằng việc thuê những ngôi sao này, Quinn cũng đang mở ra một cách khác để độc giả thưởng thức truyện lãng mạn giả tưởng. Ngoài việc để độc giả thưởng thức giọng đọc của những người nổi tiếng, còn có nhiều hiệu ứng âm thanh rõ ràng hơn và cảm giác như giọng đọc đang thực sự nhập vai.

Thêm vào đó, câu chuyện chỉ có người đọc nam và những người này thường đọc các nội dung khơi gợi, để lại khoảng trống cho độc giả tự mình tưởng tượng và bước vào khung cảnh đó.

Ví dụ, người đọc nói những câu như "Bạn có muốn vào uống một ly nước không?" hoặc "Đừng di chuyển, có một con rắn chuông ở gần khúc gỗ kia!", rồi tạm dừng để người nghe tưởng tượng ra câu trả lời. Trong các cảnh nóng bỏng, những giọng đọc được một điều phối viên cảnh thân mật trên trường quay hỗ trợ thể hiện âm thanh. Với việc chủ yếu nhắm đến độc giả nữ, Quinn đang cho thấy thị trường nội dung nóng bỏng phục vụ độc giả nữ hầu như chưa được khai thác.

Trải nghiệm những bản sách nói này mang lại nhiều cảm xúc cho độc giả, như cảm giác xấu hổ, bí mật, riêng tư. Mặc dù cộng đồng mạng chia sẻ rằng họ nghe những câu chuyện của Quinn giống như các loại sách khác, nhiều nữ độc giả vẫn có một chút e ngại khi có trải nghiệm này giữa chốn công cộng.

Tranh cãi về loại hình sách nói “nóng”

Nhà phê bình Rebecca Onion của tờ The Slate đã có sự so sánh khi nghe những giọng đọc giàu kinh nghiệm đọc các tác phẩm bình thường và giọng của những người nổi tiếng đọc các câu chuyện nhiều cảnh nóng.

Bà đã nhận ra sự gượng gạo của các giọng đọc nghiệp dư trong những phân cảnh này, một phần vì cốt truyện thường đi thẳng vào cảnh thân mật, thiếu sự gợi dẫn của nội dung tạo cảm xúc cho người lồng tiếng.

Một phần lý do khác là công việc này không phải mục tiêu sự nghiệp của họ, những người vốn có công việc chuyên môn khác trong điện ảnh, truyền hình hay không gian mạng.

Trong khi đó, không phải độc giả nào cũng hài lòng với chiến lược hiện tại của Quinn khi tạo không gian để độc giả tưởng tượng bản thân trong đó. Trên Reddit, những người hâm mộ của Heated Rivalry đang tranh luận về việc có nên trả tiền để nghe Ember & Ice hay không. Một người viết: "Tôi muốn được đắm chìm trong câu chuyện tình yêu của người khác. Tôi không muốn là một phần hay tham gia vào những tình tiết đó".

Trong khi không ai phủ nhận sức hút hiện nay của tiểu thuyết lãng mạn và lãng mạn giả tưởng với độc giả nữ trẻ tuổi, chưa ai đưa ra được một công thức chung để thu hút được số đông đối tượng độc giả này.

Có người thích đọc thơ ca, văn xuôi, ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, hay các câu chuyện về tình yêu nam - nam, nữ - nữ hay nam nữ bình thường. Với sách nói, có người ưa thích giọng đọc nam, giọng đọc nữ hay có tông giọng riêng biệt.

Với thể loại chuyển thể, có người muốn xem và trải nghiệm các bộ phim như Babygirl hay Bridgerton, nhưng cũng có những người muốn nghe sách và cảm nhận giọng đọc thầm thì bên tai mình.

Sau những tranh cãi hiện nay, việc tìm ra một chiến lược đáp ứng đa số yêu cầu của các nữ độc giả, đặc biệt trong bối cảnh các thể loại sách đang cạnh tranh gay gắt, không phải điều dễ dàng.