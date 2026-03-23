Độc giả hiện đại khó chọn giữa sách nói, sách in và sách điện tử

Việc lựa chọn giữa sách nói, sách in và sách điện tử phụ thuộc vào lối sống, phong cách học tập và ngân sách của mỗi người đọc, theo Goodereader.

Có rất nhiều cách khác nhau để tìm hiểu tri thức trong sách. Sách nói mang lại trải nghiệm sống động. Sách điện tử mang tới sự tiện lợi khi độc giả có thể đọc sách với thiết bị cầm tay nhỏ gọn trong lúc di chuyển. Sách in đang mang lại lợi nhuận cao nhất cho giới xuất bản và là cách đọc sách truyền thống, thể hiện vẻ đẹp tri thức.

Về tình hình doanh thu, tại Mỹ, doanh số bán sách điện tử là 1 tỷ USD trong năm 2025, giảm nhẹ 0,3%. Doanh số bán sách nói bản điện tử cũng đạt 1 tỷ USD , tăng 2,1%. Doanh thu sách nói vật lý, như đĩa CD và băng cassette giảm 31,2%, nhưng vẫn đạt tổng cộng 6,1 triệu USD . Trong khi đó, doanh thu sách bìa cứng tăng 2,4% so với năm trước, đạt 3,7 tỷ USD , sách bìa mềm giảm 3,4%, thu về 3,3 tỷ USD .

Lợi thế của sách nói

Sách nói mang lại nhiều lợi ích đáng kể, chủ yếu là giúp người đọc vừa nghe sách vừa làm nhiều việc khác cùng một lúc, như công việc nhà hoặc di chuyển. Sách nói cũng tăng cường sự tương tác thông qua giọng kể chuyên nghiệp và hiệu ứng âm thanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu các văn bản phức tạp hoặc ngôn ngữ mới.

Ngày nay, việc tiếp cận sách nói cũng đang dễ dàng hơn bao giờ hết. Audible đang là nền tảng phổ biến nhất trên thế giới và chiếm thị phần lớn ở Australia, Canada, Mỹ, Anh và châu Âu. Apple cũng bán sách nói trong ứng dụng Apple Books, Google có ứng dụng của họ dành cho người dùng Android. Và Spotify đã tham gia vào lĩnh vực này vài năm trước và đang nỗ lực để nhanh chóng cạnh tranh được với các đối thủ lâu năm.

Ba định dạng sách đang khiến độc giả khó khăn khi lựa chọn. Ảnh: Goodereader.

Ngày nay người đọc có thể nghe sách nói trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy đọc sách điện tử, từ đó có sự linh hoạt tối đa.

Sách điện tử ngày càng phổ biến

Sách điện tử cũng có nhiều lợi thế riêng, như khả năng tiếp cận hàng nghìn đầu sách chỉ với một thiết bị duy nhất và có thể truy cập nhanh chóng sách ở bất kỳ đâu sau khi tải xuống thành công.

Tính tiện lợi của sách điện tử cũng nằm ở việc có thể tùy chỉnh kích thước phông chữ, độ sáng màn hình, có chức năng tích hợp từ điển, tìm kiếm đoạn, giúp giảm mỏi mắt với công nghệ mực điện tử và tiết kiệm chi phí so với sách in.

Hiện Amazon thống trị thị trường máy đọc sách điện tử với thị phần toàn cầu ước tính từ 70% đến 75%. Tại Mỹ, Kindle chiếm khoảng 75% thị trường máy đọc sách điện tử, trong khi con số này tăng lên 95% tại Anh.

Trong khi sách điện tử chỉ chiếm khoảng 20% ​​tổng doanh số bán sách, Amazon nắm giữ tới 83% thị phần sách điện tử tại Mỹ nếu tính cả Kindle Unlimited.

Một cái tên khác là Kobo, chiếm khoảng 10% thị trường máy đọc sách điện tử toàn cầu. Mặc dù là một công ty nhỏ hơn, Kobo vẫn là nhà bán lẻ sách điện tử lớn thứ hai trên toàn thế giới, với sự hiện diện mạnh mẽ hơn bên ngoài nước Mỹ. Kobo duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường Canada, châu Âu và các khu vực khác nơi họ hợp tác với các nhà sách địa phương.

Thương hiệu Nook của Barnes & Noble cũng chiếm khoảng 10% thị trường phần cứng máy đọc sách điện tử tại Mỹ. Ngoài ra còn có nhiều nhà bán lẻ trực tuyến khác với thị phần nhỏ hơn đáng kể, chẳng hạn như Apple Books, Google Books và Bookshop.org.

Hầu hết mọi người đọc sách điện tử vì họ không cần phải di chuyển đi đâu để tìm sách. Họ có thể đọc mà không cần kết nối Internet. Việc dễ sử dụng, tính cơ động và chi phí ban đầu thấp khiến máy đọc sách điện tử trở thành một trong những lựa chọn tốt.

Vẻ của sách in

Sách in chiếm 68-78% thị phần trong giai đoạn 2025-2026, được thúc đẩy nhờ nhu cầu sở hữu những tác phẩm hữu hình của độc giả. Trong khi sách bìa mềm chiếm ưu thế về số lượng do giá cả phải chăng, thì doanh số sách bìa cứng cũng đang tăng mạnh, tăng 5-9% do độc giả ưa chuộng các ấn bản cao cấp, có giá trị sưu tầm và bền chắc.

Sách giấy cũng giúp giảm mệt mỏi khi nhìn màn hình và nuôi dưỡng kết nối cảm xúc thông qua việc cầm nắm, ngửi mùi từng trang giấy và sở hữu sách.

Ngày nay, độc giả có thể mua sách in tại hàng triệu hiệu sách, cửa hàng ở sân bay, hiệu thuốc và siêu thị. Một trong những lợi ích của sách in là có thể cho bạn bè mượn, trao đổi sách hoặc bán chúng khi ngân sách eo hẹp. Sách nói hoặc sách điện tử không thể mang lại giá trị này.