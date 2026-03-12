Công thức webtoon chuyển thể từ truyện sang phim tình yêu ăn khách

Hàng loạt bộ phim lãng mạn chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu đang hút khách. Có một công thức chung cho những tác phẩm này, theo Deadline.

Nhiều bộ phim chuyển thể tình yêu ăn khách như Sidelined: The QB and Me, Heated Rivalry, The Summer I Turned Pretty và bộ ba phim Culpables của Pokeepsie Films đang làm nóng thị trường phim lãng mạn. Hiện tại, nhu cầu đối với thể loại này cũng đang tăng cao, một phần do khán giả khao khát những điều tích cực trong thời điểm đầy bất ổn.

Sức hút của đề tài tình yêu

Madden, Giám đốc mảng giải trí tại Webtoon Productions: “Tình yêu lãng mạn là chìa khóa trong các câu chuyện và luôn là một yếu tố cốt lõi. Tuy nhiên, trong thời điểm hỗn loạn và có phần mất phương hướng, công chúng càng quan tâm hơn đến thỏa mãn tâm lý cá nhân.

Trong đó, tình yêu lãng mạn là một phần quan trọng. Và tôi nghĩ nó đặc biệt cần thiết khi chúng ta không biết nên tin tưởng vào điều gì khác”, Madden cho hay.

Nhu cầu này được thể hiện bằng sự quan tâm của độc giả với các tác phẩm trên nền tảng xuất bản trực tuyến Wattpad và nền tảng truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa số Webtoon. Do người đọc có thể bình luận về từng đoạn văn trên Wattpad và các tập truyện trên Webtoon, họ đã để lại nhiều chia sẻ và thảo luận.

Những phản hồi này đã được sử dụng để hỗ trợ các nhà làm phim trong quá trình chuyển thể. “Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Họ yêu thích những tình tiết bất ngờ và chúng tôi biết họ thích phần nào của câu chuyện”, Madden nói.

Các bộ phim chuyển thể Love Me Love Me và Kissing Is The Easy Part đã được phát hành ngay trước lễ tình nhân 14/2. Hai bộ phim nhận được sự quan tâm lớn, phần nào nhờ vào lượng độc giả của tác phẩm gốc, với 24 triệu lượt đọc đối với Love Me Love Me và 32 triệu lượt đọc đối với Kissing Is The Easy Part.

Các bộ phim chuyển thể đang hút khách. Ảnh: Deadline.

Tương tự, bộ phim Đồi gió hú đang gần tiến đến mốc 200 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, vượt xa mức kinh phí làm phim 80 triệu USD .

Madden nói: “Công thức khoa học ở đây là dữ liệu và việc xem xét các chỉ số. Cần chú ý tới các tác phẩm có lượng độc giả đông đảo”.

Madden cũng phân tích các sắc thái khác nhau của tình yêu lãng mạn. “Love Me Love Me có phần nghiêm túc và kịch tính hơn, còn Kissing Is The Easy Part thì vui tươi hơn. Nhưng điểm chung là cả hai đều thể hiện mong muốn gắn kết”, Madden nói.

Nhấn mạnh quan điểm rằng những câu chuyện lãng mạn có thể mang nhiều hình thức khác nhau, Webtoon Productions cũng đang thực hiện một bộ phim chuyển thể từ Love Advice from the Great Duke of Hell. Bộ phim được thực hiện với sự hợp tác của Ron Howard và Brian Grazer của Imagine Entertainment, sau khi thu hút tới 160 triệu lượt xem trên Webtoon.

“Chúng tôi có tác phẩm ở mọi thể loại, nhưng tôi nghĩ tình yêu lãng mạn vẫn là yếu tố quan trọng nhất trên Wattpad và Webtoon. Cho dù câu chuyện thuộc thể loại giả tưởng, khoa học viễn tưởng hay kinh dị, tình yêu lãng mạn luôn là một yếu tố trong đó”, Goldberg, Giám đốc mảng phim Toàn cầu tại Webtoon Productions, cho biết.

Những câu chuyện tình yêu hay nhất thắng lợi ngay từ đầu

Theo chia sẻ của David Madden và Jason Goldberg đến từ bộ phận sản xuất của Wattpad, các tác phẩm ăn khách rất đa dạng và đây là lượng kịch bản dồi dào với sức hút lớn.

Ví dụ là một dự án chuyển thể từ tác phẩm của một nữ tác giả người Pakistan dùng bút danh Ree trên Wattpad. “Bà ấy đã viết một câu chuyện xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của mình trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà ấy chưa có tác phẩm nào được phát sóng trên BBC hay Netflix, nhưng câu chuyện của bà ấy thu hút được độc giả. Chúng tôi đã đọc nó và rất hào hứng phát triển dự án từ câu chuyện này”.

Một minh chứng khác là Anna Todd, được gọi là hiện tượng văn học Wattpad thời kỳ đầu. Một tác phẩm của bà đã được chuyển thể thành phim ăn khách After hay loạt phim Culpables trên Prime Video.

Ngoài ra còn có bộ ba phim Through My Window, chuyển thể từ tiểu thuyết Wattpad của Ariana Godoy hay bộ phim Chasing Red được Webtoon và Stampede Ventures phối hợp sản xuất.

Bên cạnh việc lựa chọn kịch bản, việc tìm kiếm dàn diễn viên thu hút cũng rất quan trọng.

“Tôi nghĩ một số nhà sản xuất phim còn e dè với thể loại phim dành cho thanh thiếu niên. Họ trăn trở: ‘Chúng ta nên chọn diễn viên nào đây?’ Nhưng chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt với các tài năng trẻ. Ví dụ, với Chasing Red, chúng tôi có Madelaine Petsch và Gavin Casalegno, những diễn viên thu hút được cả những chưa từng đọc truyện trên Wattpad. Việc tuyển chọn diễn viên thực sự là một yếu tố quan trọng đối với chúng tôi và là điều chúng tôi cân nhắc rất nhiều khi xây dựng dự án làm phim”.

Tận dụng sự yêu thích của độc giả, Webtoon Productions đang có nhiều dự án phim chuyển thể mới, bao gồm bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Boulevard của Flor M. Salvador với Sony Pictures International Productions. Bộ truyện ba tập này đã đạt 140 triệu lượt đọc trên Wattpad.

Ngoài ra còn có Perfectos Mentirosos, tác phẩm đã thu hút hơn 139 triệu lượt đọc trên Wattpad, và bản chuyển thể điện ảnh cũng sắp ra mắt trên Prime Video.