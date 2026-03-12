4 năng lực trụ cột để giới trẻ Việt Nam 'Go Global'

Trong sách mới "Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu", tác giả Nguyễn Phi Vân đề xuất 4 năng lực cốt lõi giúp giới trẻ Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Cuốn sách Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu của tác giả Nguyễn Phi Vân tập trung vào câu hỏi người trẻ Việt Nam cần chuẩn bị gì để bước ra thị trường lao động quốc tế. Theo tác giả, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang thay đổi và chịu tác động mạnh từ công nghệ, mỗi cá nhân cần chủ động hiểu rõ năng lực của mình thay vì chỉ chờ đợi cơ hội từ bên ngoài. Cuốn sách vì vậy được xây dựng như một khung năng lực giúp người trẻ nhìn lại bản thân và định vị mình trong môi trường làm việc không biên giới.

Tác giả Nguyễn Phi Vân cho rằng bước khởi đầu của hành trình này là tư duy mở. Nhiều người trẻ Việt Nam thường đánh giá thấp bản thân vì thiếu bằng cấp quốc tế hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc toàn cầu. Tuy nhiên, bà cho rằng họ đang sở hữu những lợi thế tự nhiên như khả năng thích nghi nhanh, sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề và tinh thần học hỏi mạnh mẽ. Do đó, rào cản lớn nhất đôi khi nằm ở những “điểm mù nhận thức” khiến người trẻ không dám thử sức trong môi trường mới.

Bên cạnh tư duy mở, sách nhấn mạnh tầm quan trọng của hiểu biết về thế giới. Theo tác giả, hội nhập không chỉ là việc sử dụng ngoại ngữ hay tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài mà còn là khả năng hiểu cách các nền văn hóa, thị trường và hệ thống kinh tế vận hành. Những khác biệt trong cách giao tiếp, cách ra quyết định hay cách tổ chức công việc giữa các quốc gia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hợp tác.

Một trụ cột khác được đề cập trong sách là bộ kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng thị trường lao động toàn cầu ngày càng coi trọng các năng lực như giao tiếp rõ ràng, làm việc trong đội nhóm đa văn hóa, tư duy dựa trên dữ liệu và khả năng sử dụng công cụ số. Bên cạnh đó, việc tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng trở thành yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Cuốn sách cũng dành nhiều nội dung cho việc định hướng sự nghiệp dài hạn. Tác giả nhấn mạnh trong nền kinh tế số, cơ hội nghề nghiệp không chỉ giới hạn trong các công việc truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều mô hình mới như freelancer toàn cầu, nhà sáng tạo nội dung số, khởi nghiệp tinh gọn, kinh doanh xuất khẩu hay nhượng quyền.

Thông qua việc kết hợp bốn trụ cột gồm tư duy mở, hiểu biết về thế giới, kỹ năng làm việc quốc tế và định hướng sự nghiệp dài hạn, Go Global hướng đến việc giúp người trẻ Việt Nam nhìn rõ vị trí của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa mới.

Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Australia, có hơn 20 năm làm việc và tư vấn tại hơn 140 quốc gia trong các lĩnh vực thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh. Bà hiện tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đông Nam Á và là tác giả của nhiều cuốn sách về kinh doanh, hội nhập quốc tế và có nhiều tác phẩm như Nhượng quyền khởi nghiệp - Con đường ngắn để bước ra thế giới, Quẩy gánh băng đồng ra thế giới, Go Global - A MSME Guide to Global Franchising, Tôi Tương Lai & Thế Giới, Tôi đi tìm tôi, Nym - Tôi của tương lai và gần đây nhất là Mở cửa tương lai.