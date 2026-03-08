Lý giải sức hút của văn học Nhật

Sự thành công của tiểu thuyết "Butter" tại thị trường nước ngoài đang khiến giới xuất bản quốc tế chạy đua mua bản quyền các tác phẩm văn học Nhật tiềm năng, theo The Times.

Ảnh: books of brilliance

Trước đây, sự quan tâm của người Anh đối với văn học Nhật Bản chủ yếu nằm ở các tiểu thuyết siêu thực của Haruki Murakami.

Nhưng giờ đã khác. Cuốn tiểu thuyết châm biếm Butter của Asako Yuzuki về nỗi ám ảnh của một nhà báo để có được cuộc phỏng vấn độc quyền với một nữ sát nhân hàng loạt đã thổi thêm một làn gió mới vào sự hiện diện của các tác phẩm Nhật tại thị trường Anh. Tác phẩm này đã bán được khoảng 30.000 bản và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Văn học Nhật Bản hút khách

Hiện tượng này đã khiến các nhà xuất bản Anh phải chạy đua tìm kiếm thêm các tác phẩm mới từ Nhật Bản, với hy vọng duy trì đà tăng trưởng doanh số hiện tại. Lúc này, họ không chỉ chọn các tác phẩm mới mà chọn cả những tác phẩm kinh điển như Murder at Mount Fuji của Shizuko Natsuki, nhà văn được gọi là Agatha Christie của Nhật Bản, hay in ấn bản mới của Tokyo Express.

Đây là tác phẩm của Seichō Matsumoto, một bậc thầy của văn học trinh thám Nhật Bản. Cuốn sách này đã được xuất bản vào năm 2023 và có số lượng in 100.000 bản. Sau khi tác phẩm này có doanh số tích cực, 3 cuốn tiểu thuyết khác của ông cũng đã được ra mắt.

Văn học Nhật Bản đang được độc giả quốc tế đón nhận. Ảnh: The Times.

Hiện tại, từ những cuốn sách về sức khỏe, văn hóa cổ đại, tiểu thuyết chữa lành hay truyện tội phạm, rất nhiều đầu sách Nhật Bản lọt vào top ăn khách tại Anh trong những tuần gần đây.

Theo The Bookseller, 7 tác giả có tác phẩm được dịch nhiều nhất năm ngoái tại Anh đều đến từ Nhật Bản. Ngoài ra, các đầu sách giải trí và sách trinh thám của Nhật Bản dự kiến vượt qua nhiều đối thủ trong năm nay.

Nam diễn viên Shaun Evans, ngôi sao của phim Endeavour và Betrayal, là một người hâm mộ tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản cuồng nhiệt đến nỗi ông đã tham gia một khóa học về lịch sử của thể loại này.

Tiếp nối xu hướng này, các nhà xuất bản đang tìm kiếm một tác phẩm ăn khách tiếp theo giống như Butter. Tác phẩm này có công thức kỳ diệu, vừa có yếu tố ấm cúng, nhẹ nhàng và vừa có sự bí ẩn. Có điều gì đó giống với cuốn The Thursday Murder Club, Maia Snow, biên tập viên tin tức tại The Bookseller, chia sẻ.

Đây cũng là lý do xảy ra cuộc đấu giá "gay gắt" giữa các nhà xuất bản Anh cho cuốn Tsubaki Stationery Store của Ito Ogawa, dự kiến ​​xuất bản vào tháng 7 tới.

Lấy cảm hứng từ nhịp điệu bốn mùa và các nghi lễ tại Nhật Bản, cuốn tiểu thuyết Tsubaki Stationery Store kể về câu chuyện của Hatoko, một người phụ nữ miễn cưỡng tiếp quản cửa hàng văn phòng phẩm mà bà ngoại quá cố để lại.

Cuốn sách đã bán được hơn 440.000 bản tại Nhật Bản, được đề cử giải thưởng của Hiệp hội nhà sách Nhật Bản và đã được chuyển thể thành phim truyền hình.

Một yếu tố khác lý giải cho xu hướng trên là sự nổi lên của các tác phẩm dịch trên mạng xã hội, như trên Instagram và Tiktok.

Maia Snow nói thêm: "Bạn chỉ cần nhìn vào cuốn I Who Have Never Known Men của Jacqueline Harpman (nguyên bản bằng tiếng Pháp) để thấy xu hướng ưa chuộng các tác phẩm dịch.

Cuốn sách ra mắt vào những năm 1990 nhưng vài năm trước mới thực sự bùng nổ do được lan truyền rộng rãi. Đây là một xu hướng phản ánh văn hóa và sự phát triển của thế giới ngày nay".

Văn học Nhật Bản nổi lên giữa hỗn loạn

Một điều đáng chú ý là văn học Nhật Bản rất phong phú. 3 cuốn sách về phong tục cổ đại của Nhật Bản, về sức khỏe và sống hạnh phúc đã xuất hiện trong top 10 sách phi hư cấu tại thị trường Anh gần đây. Trong đó có cuốn The Wisdom of Ancient Japan: Timeless Lessons to Live By. Đây là một thành công bất ngờ của nhà xuất bản Michael O’Mara.

Nicki Crossley, Giám đốc biên tập tại Michael O’Mara, cho biết: "Cuốn sách tập hợp những triết lý vượt thời gian của Nhật Bản, như sự kiên cường, có mục đích sống hay sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thành những bài học thực tiễn cho cuộc sống hiện đại.

Những triết lý này phù hợp với xu hướng ngày nay và được khơi lên từ thành công của những tác phẩm đi trước như Shōgun. Cuốn sách và bộ phim này đã khơi dậy sự say mê đối với lịch sử và triết học của Nhật Bản".

Sách và phim chuyển thể cùng nhau lan toả sức hút về Nhật Bản. Ảnh: Alamy.

Nối tiếp xu hướng này, nhà xuất bản Michael O’Mara sắp phát hành cuốn sách 24 Hours of Shogun’s Japan của Tiến sĩ Mark Hudson, đáp ứng sự đam mê của độc giả đối với những nghi lễ và không khí căng thẳng của Nhật Bản trong thời kỳ samurai.

Nắm bắt xu hướng chăm sóc sức khỏe theo triết lý của người Nhật, nhà xuất bản này cũng sẽ phát hành cuốn Seijaku: How to Find Stillness in a Noisy World của Tiến sĩ Miki Fujito vào tháng 9.

Tác giả Fujito chia sẻ: "Khi những từ ngữ như ikigai (lý do tồn tại) trở nên phổ biến trên toàn cầu, tôi cảm thấy rằng một số khái niệm của Nhật Bản đang được hiểu theo những cách khác với ý nghĩa ban đầu".