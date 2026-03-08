Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khi thầy thuốc không chỉ chữa bệnh mà còn khai mở nội lực sống

  • Chủ nhật, 8/3/2026 09:28 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Trong kỷ nguyên căng thẳng và rối loạn cảm xúc gia tăng, chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra trong bệnh viện. Nó bắt đầu từ hiểu biết, từ nhận thức và khả năng tự điều chỉnh thân - tâm - trí mỗi ngày.

Trong bối cảnh hiện đại, khi bệnh mạn tính gia tăng, rối loạn cảm xúc trở nên phổ biến và áp lực sống ngày càng dày đặc, khái niệm "chữa bệnh" đã không còn dừng lại ở đơn thuốc hay phác đồ điều trị. Sức khỏe toàn diện bao gồm thể chất, tinh thần, cảm xúc và niềm tin sống mới là nền tảng bền vững.

Ở góc độ này, những cuốn sách do chính các bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia tâm lý là tác giả có thể được xem như một hình thức "chăm sóc mở rộng", giúp người đọc thấu hiểu cơ thể và tâm trí mình từ gốc rễ.

Thể chất - nền móng của mọi hệ thống sinh học

Trong Minh triết trong ăn uống của phương Đông, lương y Ngô Đức Vượng tiếp cận sức khỏe từ triết lý âm dương và thực dưỡng phương Đông. Thay vì cổ vũ lối sống cực đoan, cuốn sách nhấn mạnh nguyên tắc cân bằng trong ăn uống, khả năng lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Ở đây, Thực phẩm không chỉ là "nhiên liệu" cho cơ thể, mà còn là yếu tố quyết định sức đề kháng và sự cân bằng bên trong mỗi người. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng y học dự phòng - nơi phòng bệnh cũng quan trọng không kém chữa bệnh.

Ngay Thay thuoc Viet Nam anh 1

Sách Minh triết trong ăn uống của phương Đông của tác giả Ngõ Đức Vượng

Hệ thần kinh - trung tâm điều phối âm thầm

Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó của bác sĩ tâm thần nhi Bruce D. Perry (viết cùng nhà báo Maia Szalavitz) mở ra một lát cắt khác của sức khỏe: sang chấn thời thơ ấu có thể tái cấu trúc não bộ. Thông qua các ca lâm sàng có thật, tác phẩm cho thấy trải nghiệm tiêu cực kéo dài ảnh hưởng đến khả năng điều tiết cảm xúc, hành vi và học tập. Điều quan trọng không nằm ở việc kể lại bi kịch, mà ở mô hình trị liệu thần kinh tuần tự - một phương pháp dựa trên khoa học não bộ, khẳng định chữa lành là quá trình có thể thực hiện nếu hiểu đúng cơ chế phát triển của hệ thần kinh.

Ngay Thay thuoc Viet Nam anh 2

Sách Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó của bác sĩ tâm thần nhi Bruce D. Perry

Cảm xúc - yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm sống

Qua bộ sách Khai mở cảm xúc Khai mở hạnh phúc, bác sĩ tâm lý lâm sàng Emma Hepburn tiếp cận hạnh phúc bằng lăng kính thực tế. Bà không hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn buồn bã hay lo âu, mà hướng dẫn người đọc nhận diện và chấp nhận cảm xúc như một phần tự nhiên của đời sống tâm lý. Khi cảm xúc được gọi tên và quản lý đúng cách, chúng trở thành nguồn thông tin hữu ích thay vì gánh nặng. Đây là bước chuyển quan trọng từ "tìm kiếm hạnh phúc" sang "xây dựng khả năng thích ứng".

Ngay Thay thuoc Viet Nam anh 3

Bộ sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc của bác sĩ tâm lý lâm sàng Emma Hepburn

Niềm tin và tư duy - "hệ điều hành" của toàn bộ hệ thống

Trong cuốn sách Nội lực, tiến sĩ - bác sĩ Tara Swart phân tích cách não bộ hình thành niềm tin cốt lõi và thói quen tư duy. Dựa trên nguyên lý tính khả biến thần kinh, bà đề xuất các bước rèn luyện nhận thức và tập trung nhằm tái định hình mục tiêu sống. Khi một người liên tục tập trung vào suy nghĩ tiêu cực, não bộ sẽ ưu tiên duy trì mạng lưới đó. Ngược lại, nếu có chủ đích thay đổi sự chú ý và hành động nhất quán theo mục tiêu mới, các kết nối cũ sẽ dần suy yếu, nhường chỗ cho mô thức tích cực hơn. Vì vậy, "nội lực" không phải cảm hứng nhất thời, mà là kết quả của quá trình rèn luyện.

Ngay Thay thuoc Viet Nam anh 4

Sách Nội lực của tiến sĩ thần kinh học Tara Swart

4 cuốn sách đại diện cho bốn tầng của sức khỏe toàn diện: cơ thể, hệ thần kinh, cảm xúc và tư duy. Chúng không thay thế vai trò của bệnh viện hay thuốc men, nhưng bổ sung một chiều kích quan trọng: trao quyền hiểu biết cho người đọc. Khi cá nhân chủ động chăm sóc từ bên trong, y học lâm sàng và tri thức tự học không còn đối lập mà trở thành hai cánh tay của cùng một mục tiêu.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam vì thế không chỉ là dịp tri ân những người mặc áo blouse trắng, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm tự chăm sóc của mỗi cá nhân. Sức khỏe toàn diện không hình thành trong một đêm, càng không đến từ một giải pháp duy nhất. Nó là kết quả của sự hiểu biết, cân bằng và kiên trì - những "toa thuốc" bền vững cho độc giả trong đời sống hiện đại.

Cha mẹ không cần hoàn hảo, nhưng cần để con cảm nhận tình yêu thương

Sách "Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó" gợi mở nhiều vấn đề trong mối quan hệ giữa phụ huynh, người chăm sóc và quá trình lớn lên, trưởng thành của trẻ nhỏ.

23:12 17/8/2024

Mối tương quan giữa chế độ ăn uống và tuổi thọ

Theo sách "Minh triết trong ăn uống của phương Đông", dân chúng ở các nước nghèo với lối sống đạm bạc nhưng thuận theo thiên nhiên, có xu hướng sống thọ.

15:59 5/12/2022

Cuốn sách giúp khai phá tiềm năng của bạn

Dựa trên cơ sở khoa học, “Nội lực” của Tara Swart mang đến một góc nhìn về việc khai mở tâm trí để tạo ra cuộc sống hằng mơ ước, chứ không phải nhờ một thế lực thần bí nào.

10:08 6/12/2023

Mat tich cuc cua cam xuc tieu cuc hinh anh

Mặt tích cực của cảm xúc tiêu cực

16:31 28/5/2025 16:31 28/5/2025

0 1

Theo bác sĩ tâm lý Emma Hepburn khi ta cố gắng phủ nhận một cảm xúc tiêu cực, đồng nghĩa với việc ta đang chối từ chính mình. Và chính hành vi này mới thật sự khiến ta kiệt sức, xa rời hạnh phúc.

Ke lam tan vo nhung trai tim hinh anh

Kẻ làm tan vỡ những trái tim

3 giờ trước 07:24 8/3/2026

0

Khi thấy đối phương thể hiện mong muốn chiếm hữu tuyệt đối, Julia sẽ ngay lập tức bỏ rơi anh ta. Cô không thẳng thừng gạt bỏ một cách tàn nhẫn, nhưng thường dùng nhiều lý do để thoái thác. Julia đã làm tan nát không biết bao nhiêu con tim.

