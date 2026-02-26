Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ba kỹ năng mềm giúp người trẻ vững vàng trong năm 2026

  • Thứ năm, 26/2/2026 09:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những ngày đầu năm, mạng xã hội lại trở thành “bảng thành tích”: Người hoàn thành dự án mới, người khởi nghiệp, người khoe chứng chỉ quốc tế hay những chuyến đi...

Giữa dòng thông tin ấy, không ít người trẻ bỗng chững lại và tự hỏi: mình đang ở đâu trong cuộc đua này?

Cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau hay FOMO, hẳn không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là Gen Z và Millennials. Tuy nhiên, điều đáng lo không nằm ở sự so sánh nhất thời, mà ở việc nỗi lo đó âm thầm bào mòn sự tự tin, khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, mất phương hướng nghề nghiệp và thiếu tập trung trong công việc.

Fomo anh 1

Cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau hay FOMO, hẳn không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là thế hệ Z và Millennials. Ảnh: Pinterest

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, kỹ năng chuyên môn thôi chưa đủ. Các chuyên gia nhân sự ngày càng nhấn mạnh vai trò của kỹ năng mềm - yếu tố quyết định khả năng thích nghi và phát triển dài hạn. Dưới đây là ba năng lực cốt lõi mà người trẻ cần trau dồi nếu không muốn bị nỗi sợ “tụt hậu” chi phối.

1. Quản lý cảm xúc: Nền tảng của mọi quyết định sáng suốt

Khi tâm trí bị cuốn vào lo âu về tương lai hoặc tiếc nuối quá khứ, hiệu suất làm việc khó có thể ổn định. Quản lý cảm xúc không đồng nghĩa với kìm nén cảm xúc, mà là khả năng nhận diện, điều chỉnh và lựa chọn phản ứng phù hợp.

Cuốn sách Sức mạnh của hiện tại của Eckhart Tolle gợi mở một phương pháp thực hành đơn giản nhưng sâu sắc: đưa sự chú ý trở về khoảnh khắc hiện tại để không bị cuốn vào những lo âu chưa xảy ra. Khi không còn bị ám ảnh bởi những kịch bản “nếu như”, người trẻ có thể nhìn rõ vấn đề và ra quyết định với tâm thế bình tĩnh hơn.

Fomo anh 2

Cuốn sách Sức mạnh của hiện tại của Eckhart Tolle gợi mở một phương pháp thực hành đơn giản nhưng sâu sắc.

Nhiều nghiên cứu tâm lý học hiện đại cũng chỉ ra rằng thực hành chánh niệm giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung. Trong môi trường làm việc đòi hỏi tốc độ và áp lực cao, đây là nền tảng quan trọng để duy trì sự bền bỉ.

2. Giao tiếp và xây dựng quan hệ: Đòn bẩy của cơ hội nghề nghiệp

Không ít người trẻ có chuyên môn tốt nhưng lại e ngại phỏng vấn, thiếu tự tin khi trình bày ý tưởng hoặc gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ. Trong khi đó, cơ hội nghề nghiệp thường xuất hiện thông qua sự kết nối.

Cuốn sách Đắc nhân tâm của Dale Carnegie vẫn được xem là một trong những cuốn sách kinh điển về nghệ thuật ứng xử. Thay vì tập trung vào kỹ thuật thuyết phục, cuốn sách nhấn mạnh sự thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng người khác - những yếu tố cốt lõi của giao tiếp hiệu quả.

Fomo anh 3

Thay vì tập trung vào kỹ thuật thuyết phục, Đắc nhân tâm nhấn mạnh sự thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng người khác.

Trong kỷ nguyên số, khi phần lớn tương tác diễn ra qua màn hình, khả năng giao tiếp chân thành càng trở nên quan trọng. Một ý tưởng tốt sẽ khó được ghi nhận nếu người trình bày không thể truyền đạt rõ ràng và tạo được thiện cảm.

3. Tư duy phản biện và mở rộng giới hạn bản thân

Bên cạnh cảm xúc và giao tiếp, tư duy là yếu tố quyết định tầm phát triển. Người trẻ ngày nay tiếp cận lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Nếu thiếu tư duy phản biện, họ dễ bị cuốn theo trào lưu, áp lực so sánh và những tiêu chuẩn thành công mang tính bề nổi.

Cuốn sách đình đám Dám nghĩ lớn của tác giả David J. Schwartz khuyến khích độc giả nhìn lại những giới hạn tự đặt ra và dám mở rộng mục tiêu của mình. Dù thiên về phát triển tư duy tích cực, thông điệp cốt lõi của tác phẩm vẫn nằm ở việc thay đổi niềm tin nền tảng - bước đầu tiên để xây dựng tư duy độc lập và chiến lược hiệu quả.

Fomo anh 4

Dám nghĩ lớn khuyến khích độc giả nhìn lại những giới hạn tự đặt ra và dám mở rộng mục tiêu của mình.

Trong một thị trường lao động chịu tác động mạnh từ công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khả năng đặt câu hỏi, phân tích thông tin và tự điều chỉnh hướng đi nghề nghiệp sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Nỗi lo “tụt hậu” có thể là tín hiệu cho thấy người trẻ khao khát tiến bộ. Tuy nhiên, nếu để nó dẫn dắt mọi quyết định, cảm giác bất an sẽ dễ dàng chiếm ưu thế. Thay vì chạy theo thành tích của người khác, người trẻ cần tập trung rèn luyện nội lực: quản lý cảm xúc, giao tiếp hiệu quả và phát triển tư duy. Đó mới là con đường bền vững để đạt đến thành công trong cuộc sống.

Năm 2026 có thể đầy biến động, nhưng người biết chuẩn bị sẽ không dễ bị cuốn đi bởi những so sánh nhất thời. Trên hành trình của sự trưởng thành, tốc độ không quan trọng bằng sự vững vàng.

