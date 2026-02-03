Tư duy đặc biệt giúp Chung Ju-yung đưa Hyundai vượt sóng

Cuốn sách "Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách" không chỉ kể lại hành trình kinh doanh của Chung Ju-yung, mà còn phản ánh một hệ tư duy đã giúp ông đứng vững giữa những giai đoạn khắc nghiệt nhất của lịch sử Hàn Quốc.

Biến động là trạng thái thường trực của thương trường. Nhưng chính trong những giai đoạn khó khăn nhất, bản lĩnh và tư duy của doanh nhân mới bộc lộ rõ.

Những trải nghiệm được chia sẻ trong Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách của Chung Ju-yung mang đến góc nhìn sâu sắc về cách đứng vững và phát triển giữa bất định.

Lịch sử kinh doanh chưa bao giờ là một đường thẳng. Nó được tạo nên bởi những chu kỳ thăng trầm, những cú sốc kinh tế, những làn sóng công nghệ liên tục xóa bỏ trật tự cũ. Từ Hàn Quốc nghèo khó hậu chiến của thập niên 1960 đến Thung lũng Silicon sôi động của thế kỷ XXI, bối cảnh có thể thay đổi, nhưng một câu hỏi cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị: điều gì giúp doanh nhân không gục ngã trước biến động?

Câu trả lời không nằm ở việc dự đoán chính xác tương lai, mà ở tư duy đối diện với bất định. Chung Ju-yung - nhà sáng lập Hyundai, một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất châu Á, là minh chứng điển hình cho điều đó. Cuốn sách Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách không chỉ kể lại hành trình kinh doanh của ông, mà còn phản ánh một hệ tư duy đã giúp ông đứng vững giữa những giai đoạn khắc nghiệt nhất của lịch sử Hàn Quốc.

Sinh ra trong nghèo khó, lập nghiệp trong bối cảnh đất nước gần như kiệt quệ sau chiến tranh, Chung Ju-yung không có lợi thế về vốn, công nghệ hay thị trường. Thứ ông sở hữu là một niềm tin kiên định: không có thất bại tuyệt đối, chỉ có những thử thách buộc con người phải lớn lên. Chính niềm tin ấy đã trở thành nền móng tinh thần cho Hyundai trong suốt quá trình phát triển.

Một trong những điểm nổi bật trong tư duy của Chung Ju-yung là khả năng thích ứng không ngừng. Ông không xem ngành nghề là “định mệnh”, mà là phương tiện để giải quyết nhu cầu của xã hội ở từng thời điểm. Khi Hàn Quốc cần hạ tầng, Hyundai tập trung vào xây dựng. Khi nhu cầu vận tải và công nghiệp hóa gia tăng, tập đoàn mở rộng sang đóng tàu và sản xuất ôtô. Những bước chuyển này không phải là chạy theo phong trào, mà là kết quả của việc quan sát nhạy bén: thị trường đang thiếu gì, và doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị gì.

Tư duy ấy, nếu đặt vào bối cảnh Thung lũng Silicon ngày nay, vẫn giữ nguyên tính thời sự. Các startup công nghệ liên tục “pivot”, thay đổi mô hình kinh doanh để tồn tại. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, với Chung Ju-yung, sự thay đổi luôn gắn liền với giá trị cốt lõi, chứ không phải sự hoảng loạn trước cạnh tranh.

Bài học thứ hai mà Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách để lại là quan niệm rất rõ ràng về giá trị thực. Chung Ju-yung không xây dựng doanh nghiệp chỉ để mở rộng quy mô, mà để giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội: đường sá, nhà máy, tàu thuyền, phương tiện di chuyển. Giá trị ấy không hào nhoáng, nhưng bền vững. Chính sự tập trung vào giá trị thực đã tạo nên niềm tin lâu dài - yếu tố sống còn của mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong khủng hoảng.

Cuối cùng, điều làm nên “tinh thần Hyundai” là ý chí vượt khó mang tính văn hóa, không phụ thuộc vào hoàn cảnh nhất thời. Chung Ju-yung từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế bất ổn, những quyết định bị nghi ngờ, thậm chí phản đối. Nhưng thay vì co cụm, ông xem khó khăn như phép thử cho bản lĩnh tổ chức. Nền văn hóa ấy giúp Hyundai không chỉ tồn tại sau khủng hoảng, mà còn tiếp tục mở rộng.

Sách Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách. Ảnh: H. Quỳnh

Trong một thế giới mà thị trường thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, câu chuyện từ Seoul của Chung Ju-yung cho thấy: công nghệ có thể lỗi thời, mô hình kinh doanh có thể phải làm lại, nhưng tư duy đối diện thử thách mới là tài sản lâu dài nhất của doanh nhân.

Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách không mang đến công thức thành công tức thì. Thay vào đó, cuốn sách gợi mở một cách nhìn tỉnh táo và bền bỉ hơn: coi biến động là điều bình thường, và coi thử thách là cơ hội để trưởng thành.

Trong thương trường đầy bất định, có lẽ đó mới là lợi thế cạnh tranh lớn nhất.