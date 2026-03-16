Tăng trưởng thần tốc của thị trường truyện tranh số

Thị trường truyện tranh số đã tạo ra doanh thu khoảng 5,369 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến ​​đạt gần 14,416 triệu USD vào năm 2034, theo Vocal.

Thị trường truyện tranh số đã ghi nhận đà tăng trưởng ổn định khi ngày càng nhiều độc giả khám phá truyện tranh trên điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến.

Sự tăng trưởng này gắn liền chặt chẽ với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mức tiêu thụ giải trí số toàn cầu. Theo thống kê viễn thông quốc tế, số người dùng điện thoại thông minh toàn cầu đã vượt quá 6,8 tỷ vào năm 2024, tạo ra một lượng lớn độc giả tiềm năng cho truyện tranh.

Ảnh: Vocal.

Các yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường truyện tranh số

Việc ngày càng nhiều người sử dụng ứng dụng giải trí trên điện thoại di động đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy sự mở rộng của thị trường truyện tranh kỹ thuật số.

Độc giả ưa thích nội dung có thể được tiếp cận nhanh chóng trên điện thoại thông minh trong những giờ nghỉ ngắn hoặc khi di chuyển. Truyện tranh số đáp ứng nhu cầu này bằng cách cung cấp những câu chuyện theo từng tập ngắn, phù hợp với thói quen đọc hiện đại.

Ngoài ra, định dạng nội dung thân thiện với thiết bị di động cũng giúp người đọc dễ dàng tiếp cận nhiều câu chuyện trên điện thoại thông minh. Sự tiện lợi này đã làm tăng tần suất tiêu thụ truyện tranh, đặc biệt là độc giả từ 15 đến 35 tuổi.

Một yếu tố quan trọng khác là sự phổ biến của văn hóa manga và webtoon. Các nền tảng webtoon của Hàn Quốc và các nhà xuất bản manga Nhật Bản đã mở rộng sự hiện diện toàn cầu thông qua các ứng dụng hỗ trợ nội dung đa ngôn ngữ. Chiến lược này đã giúp thu hút độc giả từ Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á.

Thêm vào đó, công nghệ xuất bản số cũng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Màn hình điện thoại thông minh độ phân giải cao và giao diện đọc mượt mà mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn cho người đọc truyện tranh. Những cải tiến công nghệ này đã giúp truyện tranh số cạnh tranh với các định dạng in truyền thống.

Thêm vào đó, việc các nghệ sĩ độc lập có thể tự xuất bản cũng đã làm tăng tính đa dạng của các đầu truyện và thu hút độc giả.

Thói quen dùng điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến, thiết bị đọc thúc đẩy doanh số truyện tranh kỹ thuật số phát triển. Ảnh: How-To Geek.

Những xu hướng truyện tranh số mới nổi

Một trong những xu hướng quan trọng nhất là sự phát triển nhanh chóng của webtoon. Định dạng này được thiết kế riêng cho màn hình điện thoại và tiện lợi cho người dùng ở nhiều hoàn cảnh.

Theo "khảo sát ngành công nghiệp webtoon năm 2025" do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc KOCCA công bố ngày 31/12/2024, ngành webtoon nước này đã tạo ra doanh thu khoảng 2,2856 nghìn tỷ won (khoảng 1.578 tỷ USD ) vào năm 2024.

Các công ty Hàn Quốc như Webtoon, Kakao và Lezhin đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến định dạng webtoon trên toàn thế giới. Các ứng dụng di động của họ chứa hàng nghìn truyện tranh dài kỳ được tối ưu hóa cho việc đọc trên điện thoại thông minh.

Một xu hướng mới nổi khác là chuyển thể truyện tranh số thành phim truyền hình, phim điện ảnh và phim hoạt hình. Nhiều đầu webtoon thành công đã được chuyển thể sang nhiều định dạng khác. Chiến lược tăng nguồn thu trên nhiều nền tảng này giúp gia tăng đáng kể giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ truyện tranh số.

Các bộ phim chuyển thể từ webtoon đang hút khách. Ảnh: Deadline.

Tuy nhiên, ngành truyện tranh số vẫn phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc phân phối nội dung trái phép. Các trang web lậu thường đăng tải trái phép truyện tranh có bản quyền rất sớm ngay sau khi bản chính thức được phát hành. Thực trạng này khiến các tác giả và các công ty xuất bản toàn cầu chịu thiệt hại một lượng lớn doanh thu.

Ví dụ, người điều hành Bato, một trong những nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập cao nhất trên toàn cầu, đã kiếm được hơn 400.000 NDT, tương đương khoảng 57.000 USD /tháng chỉ từ quảng cáo trong những tháng cao điểm. Con số này phần nào cho thấy thiệt hại lớn của các nền tảng nội dung số có bản quyền.

Một yếu tố hạn chế khác liên quan đến sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực giải trí số. Các nền tảng video trực tuyến, trò chơi di động và ứng dụng mạng xã hội đang cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của người dùng. Do đó, các nền tảng truyện tranh số phải đầu tư mạnh vào nội dung chất lượng cao và nội dung độc quyền để giữ chân độc giả.